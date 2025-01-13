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Bu hafta yayınlanmamıştı: Deha dizisi final mi yaptı?
Bu hafta yayınlanmamıştı: Deha dizisi final mi yaptı?
Sputnik Türkiye
RTÜK’ün yaptırımları nedeniyle Deha dizisinin 12 Ocak Pazar akşamı yayınlanmaması izleyicileri hayal kırıklığına uğrattı. Yayın akışındaki bu değişikliğin... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T06:46+0300
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yaşam
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melis sezen
final
dizi
deha
ceza
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Son dönemde RTÜK’ün sıklaşan yaptırımları, Türk televizyon sektöründe geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Deha dizisi, şiddet sahneleri ve etik dışı içerikleri nedeniyle RTÜK tarafından cezalandırıldı. Arka Sokaklar, Sahipsizler ve Yabani gibi diziler de ceza almıştı.12 Ocak 2024’te yayınlanması beklenen Deha dizisi, RTÜK’ün kararı doğrultusunda bu haftaki yayın akışından çıkarıldı. Alınan karar, dizinin fanlarını büyük bir merak içinde bıraktı.Deha dizisi final mi yaptı?Dizinin yayından kaldırılması, “Deha final mi yaptı?” sorularını beraberinde getirdi. Ancak yapımcılar, bu durumun geçici olduğunu açıkladı. RTÜK cezaları kısa süreli yayın durdurma niteliği taşıyor ve Deha’nın yeni bölümü 19 Ocak 2024 tarihinde izleyiciyle buluşacak.Deha dizisinin başrollerinde Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Ahsen Eroğlu gibi ünlü isimler yer alıyor. Dizi, yayınlandığı her bölümle reytinglerde üst sıralarda yer alırken, bu zorunlu ara nedeniyle izleyicileri bir hafta daha beklemek zorunda kalacak. Deha dizisinin yeni bölümü 19 Ocak 2024’te saat 20.00’de izleyicilerle buluşacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/menajer-ayse-barim-olayindan-sonra-unlu-isimlerden-tekellesme-iddialari-ekmek-aslanin-degil-ayse-1092571442.html
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deha dizisi, deha neden yok, deha final mi yaptı, deha yeni bölüm ne zaman, deha 19 ocak 2024, rtük cezası deha, deha dizisi neden yayınlanmadı, arka sokaklar ceza aldı mı, rtük yayın durdurma cezası, türk dizilerine rtük cezası, deha şiddet sahneleri, deha etik dışı içerik, rtük yaptırımları 2024, deha yayın akışı, deha ne zaman başlayacak, aras bulut iynemli deha, melis sezen deha, ahsen eroğlu deha, deha dizisi rtük cezası, deha dizisi neden ceza aldı

Bu hafta yayınlanmamıştı: Deha dizisi final mi yaptı?

06:46 13.01.2025
© Fotoğraf : NOW TVdeha
deha - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
© Fotoğraf : NOW TV
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RTÜK’ün yaptırımları nedeniyle Deha dizisinin 12 Ocak Pazar akşamı yayınlanmaması izleyicileri hayal kırıklığına uğrattı. Yayın akışındaki bu değişikliğin ardından “Deha neden yok?”, “Deha final mi yaptı?” soruları gündem oldu. RTÜK’ün geçici yayın durdurma kararı, dizinin 19 Ocak 2024'te ekranlara döneceğini gösteriyor.
Son dönemde RTÜK’ün sıklaşan yaptırımları, Türk televizyon sektöründe geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Deha dizisi, şiddet sahneleri ve etik dışı içerikleri nedeniyle RTÜK tarafından cezalandırıldı. Arka Sokaklar, Sahipsizler ve Yabani gibi diziler de ceza almıştı.
12 Ocak 2024’te yayınlanması beklenen Deha dizisi, RTÜK’ün kararı doğrultusunda bu haftaki yayın akışından çıkarıldı. Alınan karar, dizinin fanlarını büyük bir merak içinde bıraktı.

Deha dizisi final mi yaptı?

Dizinin yayından kaldırılması, “Deha final mi yaptı?” sorularını beraberinde getirdi. Ancak yapımcılar, bu durumun geçici olduğunu açıkladı. RTÜK cezaları kısa süreli yayın durdurma niteliği taşıyor ve Deha’nın yeni bölümü 19 Ocak 2024 tarihinde izleyiciyle buluşacak.
Deha dizisinin başrollerinde Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Ahsen Eroğlu gibi ünlü isimler yer alıyor. Dizi, yayınlandığı her bölümle reytinglerde üst sıralarda yer alırken, bu zorunlu ara nedeniyle izleyicileri bir hafta daha beklemek zorunda kalacak. Deha dizisinin yeni bölümü 19 Ocak 2024’te saat 20.00’de izleyicilerle buluşacak.
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