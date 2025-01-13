https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/bu-hafta-yayinlanmamisti-deha-dizisi-final-mi-yapti-1092600368.html

Bu hafta yayınlanmamıştı: Deha dizisi final mi yaptı?

Bu hafta yayınlanmamıştı: Deha dizisi final mi yaptı?

Sputnik Türkiye

RTÜK’ün yaptırımları nedeniyle Deha dizisinin 12 Ocak Pazar akşamı yayınlanmaması izleyicileri hayal kırıklığına uğrattı. Yayın akışındaki bu değişikliğin... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T06:46+0300

2025-01-13T06:46+0300

2025-01-13T06:46+0300

yaşam

aras bulut iynemli

rtük

arka sokaklar

melis sezen

final

dizi

deha

ceza

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0d/1092600472_0:0:658:370_1920x0_80_0_0_4db0dd945c4fa9c06be3e93c9216a027.png

Son dönemde RTÜK’ün sıklaşan yaptırımları, Türk televizyon sektöründe geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Deha dizisi, şiddet sahneleri ve etik dışı içerikleri nedeniyle RTÜK tarafından cezalandırıldı. Arka Sokaklar, Sahipsizler ve Yabani gibi diziler de ceza almıştı.12 Ocak 2024’te yayınlanması beklenen Deha dizisi, RTÜK’ün kararı doğrultusunda bu haftaki yayın akışından çıkarıldı. Alınan karar, dizinin fanlarını büyük bir merak içinde bıraktı.Deha dizisi final mi yaptı?Dizinin yayından kaldırılması, “Deha final mi yaptı?” sorularını beraberinde getirdi. Ancak yapımcılar, bu durumun geçici olduğunu açıkladı. RTÜK cezaları kısa süreli yayın durdurma niteliği taşıyor ve Deha’nın yeni bölümü 19 Ocak 2024 tarihinde izleyiciyle buluşacak.Deha dizisinin başrollerinde Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Ahsen Eroğlu gibi ünlü isimler yer alıyor. Dizi, yayınlandığı her bölümle reytinglerde üst sıralarda yer alırken, bu zorunlu ara nedeniyle izleyicileri bir hafta daha beklemek zorunda kalacak. Deha dizisinin yeni bölümü 19 Ocak 2024’te saat 20.00’de izleyicilerle buluşacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/menajer-ayse-barim-olayindan-sonra-unlu-isimlerden-tekellesme-iddialari-ekmek-aslanin-degil-ayse-1092571442.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deha dizisi, deha neden yok, deha final mi yaptı, deha yeni bölüm ne zaman, deha 19 ocak 2024, rtük cezası deha, deha dizisi neden yayınlanmadı, arka sokaklar ceza aldı mı, rtük yayın durdurma cezası, türk dizilerine rtük cezası, deha şiddet sahneleri, deha etik dışı içerik, rtük yaptırımları 2024, deha yayın akışı, deha ne zaman başlayacak, aras bulut iynemli deha, melis sezen deha, ahsen eroğlu deha, deha dizisi rtük cezası, deha dizisi neden ceza aldı