https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/bu-hafta-yayinlanmamisti-deha-dizisi-final-mi-yapti-1092600368.html
Bu hafta yayınlanmamıştı: Deha dizisi final mi yaptı?
Bu hafta yayınlanmamıştı: Deha dizisi final mi yaptı?
Sputnik Türkiye
RTÜK’ün yaptırımları nedeniyle Deha dizisinin 12 Ocak Pazar akşamı yayınlanmaması izleyicileri hayal kırıklığına uğrattı. Yayın akışındaki bu değişikliğin... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T06:46+0300
2025-01-13T06:46+0300
2025-01-13T06:46+0300
yaşam
aras bulut iynemli
rtük
arka sokaklar
melis sezen
final
dizi
deha
ceza
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Son dönemde RTÜK’ün sıklaşan yaptırımları, Türk televizyon sektöründe geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Deha dizisi, şiddet sahneleri ve etik dışı içerikleri nedeniyle RTÜK tarafından cezalandırıldı. Arka Sokaklar, Sahipsizler ve Yabani gibi diziler de ceza almıştı.12 Ocak 2024’te yayınlanması beklenen Deha dizisi, RTÜK’ün kararı doğrultusunda bu haftaki yayın akışından çıkarıldı. Alınan karar, dizinin fanlarını büyük bir merak içinde bıraktı.Deha dizisi final mi yaptı?Dizinin yayından kaldırılması, “Deha final mi yaptı?” sorularını beraberinde getirdi. Ancak yapımcılar, bu durumun geçici olduğunu açıkladı. RTÜK cezaları kısa süreli yayın durdurma niteliği taşıyor ve Deha’nın yeni bölümü 19 Ocak 2024 tarihinde izleyiciyle buluşacak.Deha dizisinin başrollerinde Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Ahsen Eroğlu gibi ünlü isimler yer alıyor. Dizi, yayınlandığı her bölümle reytinglerde üst sıralarda yer alırken, bu zorunlu ara nedeniyle izleyicileri bir hafta daha beklemek zorunda kalacak. Deha dizisinin yeni bölümü 19 Ocak 2024’te saat 20.00’de izleyicilerle buluşacak.
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Bu hafta yayınlanmamıştı: Deha dizisi final mi yaptı?
RTÜK’ün yaptırımları nedeniyle Deha dizisinin 12 Ocak Pazar akşamı yayınlanmaması izleyicileri hayal kırıklığına uğrattı. Yayın akışındaki bu değişikliğin ardından “Deha neden yok?”, “Deha final mi yaptı?” soruları gündem oldu. RTÜK’ün geçici yayın durdurma kararı, dizinin 19 Ocak 2024'te ekranlara döneceğini gösteriyor.
Son dönemde RTÜK’ün sıklaşan yaptırımları, Türk televizyon sektöründe geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Deha dizisi, şiddet sahneleri ve etik dışı içerikleri nedeniyle RTÜK tarafından cezalandırıldı. Arka Sokaklar, Sahipsizler ve Yabani gibi diziler de ceza almıştı.
12 Ocak 2024’te yayınlanması beklenen Deha dizisi, RTÜK’ün kararı doğrultusunda bu haftaki yayın akışından çıkarıldı. Alınan karar, dizinin fanlarını büyük bir merak içinde bıraktı.
Deha dizisi final mi yaptı?
Dizinin yayından kaldırılması, “Deha final mi yaptı?” sorularını beraberinde getirdi. Ancak yapımcılar, bu durumun geçici olduğunu açıkladı. RTÜK cezaları kısa süreli yayın durdurma niteliği taşıyor ve Deha’nın yeni bölümü 19 Ocak 2024 tarihinde izleyiciyle buluşacak.
Deha dizisinin başrollerinde Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Ahsen Eroğlu gibi ünlü isimler yer alıyor. Dizi, yayınlandığı her bölümle reytinglerde üst sıralarda yer alırken, bu zorunlu ara nedeniyle izleyicileri bir hafta daha beklemek zorunda kalacak. Deha dizisinin yeni bölümü 19 Ocak 2024’te saat 20.00’de izleyicilerle buluşacak.