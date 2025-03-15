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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesinde Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı. 15.03.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Milli Savunma Üniversitesine geldi. Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katılan Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.
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recep tayyip erdoğan, hakan fidan, yaşar güler, milli savunma üniversitesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı

14:48 15.03.2025
© TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2025
© TCCB / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesinde Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Milli Savunma Üniversitesine geldi. Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katılan Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.
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