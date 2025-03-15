https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/cumhurbaskani-erdogan-cevrimici-liderler-toplantisina-katildi-1094542824.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesinde Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı. 15.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-15T14:48+0300
2025-03-15T14:48+0300
2025-03-15T14:48+0300
türki̇ye
recep tayyip erdoğan
hakan fidan
yaşar güler
milli savunma üniversitesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Milli Savunma Üniversitesine geldi. Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katılan Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/cumhurbaskani-erdogan-14-mart-tip-bayramini-kutluyorum-1094527207.html
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recep tayyip erdoğan, hakan fidan, yaşar güler, milli savunma üniversitesi
recep tayyip erdoğan, hakan fidan, yaşar güler, milli savunma üniversitesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesinde Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Milli Savunma Üniversitesine geldi. Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katılan Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.