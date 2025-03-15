https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/celal-sengorden-istanbul-icin-felaket-senaryosu-her-yerde-yanginlar-cikacak-yagma-ve-aclik-1094537962.html
Celal Şengör'den İstanbul için 'felaket' senaryosu: 'Her yerde yangınlar çıkacak, yağma ve açlık başlayacak'
Celal Şengör'den İstanbul için 'felaket' senaryosu: 'Her yerde yangınlar çıkacak, yağma ve açlık başlayacak'
Sputnik Türkiye
Beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili konuşan Prof. Dr. Celal Şengör, asıl büyük felaketin depremden sonra yaşanacağını anlattı. 15.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-15T11:34+0300
2025-03-15T11:34+0300
2025-03-15T11:34+0300
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celal şengör
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İstanbul'da beklenen büyük depremle ilgili açıklamalar yapan Prof. Dr. Celal Şengör, deprem sonrası yaşanacakları tek tek anlattı. Prof. Dr. Şengör, asıl felaketin deprem sonrasına yaşanacağını anlatırken, "Birkaç gün içinde şehirde açlık başlayacak. Yağmalar yaşanacak. Ardından salgın hastalıklar görülecek. Enkazlar uzun süre kaldırılamayacak ve şehir ağır bir kokuya bürünecek" dedi. Cansu Canan Özgen’in programına konuk olan Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul’u bekleyen tehlikeleri anlattı. Normal şartlarda 7’nin üzerinde bir deprem beklendiğini vurgulayan Şengör, özellikle güney sahil hattının, yani Tuzla’dan Silivri’ye kadar olan bölgenin ağır hasar alacağını söyledi. Ancak asıl büyük felaketin depremin ardından yaşanacağını belirtti.Her yerde yangınlar olacakŞengör, deprem sonrası İstanbul’da ciddi altyapı sorunlarının yaşanacağını ifade ederek, "İlk gün her yerde yangınlar olacak. İtfaiye ekipleri ya enkaz altında kalacak ya da araçlarına ulaşamayacakları için müdahale edemeyecek. Kent dışından yardım gelmesi çok zor olacak. Bugün Türkiye’de deprem bölgelerine gönderilen ekiplerin yüzde 60’ı İstanbul’dan gidiyor. İstanbul yıkıldığında, bu oran tersine dönecek ve şehre çok az yardım ulaşabilecek." dedi.Açlık ve yağma tehlikesi Deprem sonrası temel ihtiyaçlara erişimin büyük sorun olacağını belirten Şengör, açlık ve yağmalara karşı uyarıda bulundu. Yeni havalimanının dolgu zemine inşa edilmesi nedeniyle muhtemelen hasar göreceğini ve kullanılamaz hale geleceğini ifade eden Şengör, "Birkaç gün içinde şehirde açlık başlayacak. Yağmalar yaşanacak. Ardından salgın hastalıklar görülecek. Enkazlar uzun süre kaldırılamayacak ve şehir ağır bir kokuya bürünecek" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/prof-dr-sener-usumezsoydan-istanbul-depremi-uyarisi-deprem-riskli-bolgeleri-ve-zemini-saglam-1094310593.html
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istanbul depremi, olası istanbul depremi celal şengör, celal şengör deprem felaketi, depremde istanbulda neler olacak celal şengör
istanbul depremi, olası istanbul depremi celal şengör, celal şengör deprem felaketi, depremde istanbulda neler olacak celal şengör
Celal Şengör'den İstanbul için 'felaket' senaryosu: 'Her yerde yangınlar çıkacak, yağma ve açlık başlayacak'
Beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili konuşan Prof. Dr. Celal Şengör, asıl büyük felaketin depremden sonra yaşanacağını anlattı.
İstanbul'da beklenen büyük depremle ilgili açıklamalar yapan Prof. Dr. Celal Şengör, deprem sonrası yaşanacakları tek tek anlattı. Prof. Dr. Şengör, asıl felaketin deprem sonrasına yaşanacağını anlatırken, "Birkaç gün içinde şehirde açlık başlayacak. Yağmalar yaşanacak. Ardından salgın hastalıklar görülecek. Enkazlar uzun süre kaldırılamayacak ve şehir ağır bir kokuya bürünecek" dedi.
Cansu Canan Özgen’in programına konuk olan Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul’u bekleyen tehlikeleri anlattı. Normal şartlarda 7’nin üzerinde bir deprem beklendiğini vurgulayan Şengör, özellikle güney sahil hattının, yani Tuzla’dan Silivri’ye kadar olan bölgenin ağır hasar alacağını söyledi. Ancak asıl büyük felaketin depremin ardından yaşanacağını belirtti.
Her yerde yangınlar olacak
Şengör, deprem sonrası İstanbul’da ciddi altyapı sorunlarının yaşanacağını ifade ederek, "İlk gün her yerde yangınlar olacak. İtfaiye ekipleri ya enkaz altında kalacak ya da araçlarına ulaşamayacakları için müdahale edemeyecek. Kent dışından yardım gelmesi çok zor olacak. Bugün Türkiye’de deprem bölgelerine gönderilen ekiplerin yüzde 60’ı İstanbul’dan gidiyor. İstanbul yıkıldığında, bu oran tersine dönecek ve şehre çok az yardım ulaşabilecek." dedi.
Deprem sonrası temel ihtiyaçlara erişimin büyük sorun olacağını belirten Şengör, açlık ve yağmalara karşı uyarıda bulundu. Yeni havalimanının dolgu zemine inşa edilmesi nedeniyle muhtemelen hasar göreceğini ve kullanılamaz hale geleceğini ifade eden Şengör, "Birkaç gün içinde şehirde açlık başlayacak. Yağmalar yaşanacak. Ardından salgın hastalıklar görülecek. Enkazlar uzun süre kaldırılamayacak ve şehir ağır bir kokuya bürünecek" dedi.