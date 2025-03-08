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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi uyarısı: Deprem riskli bölgeleri ve zemini sağlam ilçeleri açıkladı
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi uyarısı: Deprem riskli bölgeleri ve zemini sağlam ilçeleri açıkladı
Sputnik Türkiye
Olası İstanbul depremi korkusu sürerken, yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, megakentin zemin açısından en sağlam ve en riskli bölgelerini açıkladı. Aydos... 08.03.2025, Sputnik Türkiye
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şener üşümezsoy
çamlıca
kadıköy
bakırköy
deprem
i̇stanbul depremi
olası istanbul depremi
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İstanbul, beklenen büyük depremin gölgesinde yaşamaya devam ederken, uzmanlar kentteki zemin yapısına dikkat çekiyor. Olası 7.0 ve üzeri büyüklüğündeki bir deprem, özellikle zemini zayıf bölgelerde ciddi yıkımlara yol açabilir. Olası İstanbul depremi korkusu sürerken, yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, megakentin zemin açısından en sağlam ve en riskli bölgelerini açıkladı. Aydos, Çamlıca ve Kadıköy’ün bazı kesimlerinin sağlam olduğunu belirten Üşümezsoy, Bakırköy’den başlayan kıyı hattının ve Esenyurt'un kuzeyinin büyük risk taşıdığını söyledi.İstanbul’un zemin olarak en sağlam bölgeleriKatıldığı bir yayında İstanbul’un zemin yapısını değerlendiren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, “Aydos, Çamlıca ve Kadıköy'e doğru gelen kesimler sağlam. Maltepe ve Kartal'ın sırt kesimleri de oldukça dayanıklıdır. Ancak Bostancı kıyısında zayıf yerler var. Yukarı bölgeleri ise sağlam. Bu yüzden herkes oralara gitti, yeşil alan kalmadı.” dedi.Deprem riski yüksek bölgeler hangileri?İstanbul’da en riskli zeminlere sahip ilçelerden birinin Bakırköy olduğunu belirten Üşümezsoy, şu açıklamalarda bulundu:“Marmara Denizi'nin İstanbul kıyısı bu formasyondan oluşuyor. Topkapı'dan Yenikapı'ya, Zeytinburnu ve Ataköy’e kadar uzanan bu bölgeler riskli. Çekmece’ye kadar devam eden hat boyunca yeni siteler yapıldı. Esenyurt’un kuzeyindeki Bahçeşehir ve Sazlıbosna arasındaki bölgeler de büyük tehlike altında. Buralarda 6,0 büyüklüğünde bir deprem olursa, Silivri ve Kumburgaz’daki yapılar büyük risk taşır.”Heyelan riski büyük tehditÖzellikle Esenyurt’un kuzeyi ve Sazlıbosna hattında heyelan tehlikesine dikkat çeken Üşümezsoy, şu uyarılarda bulundu:“Bu bölgelerde heyelan nedeniyle binaların altı boşta kalıyor. Zemini kaygan olan alanlarda binaların kaymasını önlemek için fore kazık çakılıyor. Ancak büyük bir depremde bu yapıların aşağıya kayma riski oldukça yüksek.”
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türki̇ye
çamlıca
kadıköy
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şener üşümezsoy, çamlıca, kadıköy, bakırköy, deprem, i̇stanbul depremi, olası istanbul depremi
şener üşümezsoy, çamlıca, kadıköy, bakırköy, deprem, i̇stanbul depremi, olası istanbul depremi

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi uyarısı: Deprem riskli bölgeleri ve zemini sağlam ilçeleri açıkladı

10:20 08.03.2025
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİstanbul depremi
İstanbul depremi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2025
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Olası İstanbul depremi korkusu sürerken, yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, megakentin zemin açısından en sağlam ve en riskli bölgelerini açıkladı. Aydos, Çamlıca ve Kadıköy’ün bazı kesimlerinin sağlam olduğunu belirten Üşümezsoy, Bakırköy’den başlayan kıyı hattının ve Esenyurt'un kuzeyinin büyük risk taşıdığını söyledi.
İstanbul, beklenen büyük depremin gölgesinde yaşamaya devam ederken, uzmanlar kentteki zemin yapısına dikkat çekiyor. Olası 7.0 ve üzeri büyüklüğündeki bir deprem, özellikle zemini zayıf bölgelerde ciddi yıkımlara yol açabilir. Olası İstanbul depremi korkusu sürerken, yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, megakentin zemin açısından en sağlam ve en riskli bölgelerini açıkladı. Aydos, Çamlıca ve Kadıköy’ün bazı kesimlerinin sağlam olduğunu belirten Üşümezsoy, Bakırköy’den başlayan kıyı hattının ve Esenyurt'un kuzeyinin büyük risk taşıdığını söyledi.

İstanbul’un zemin olarak en sağlam bölgeleri

Katıldığı bir yayında İstanbul’un zemin yapısını değerlendiren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, “Aydos, Çamlıca ve Kadıköy'e doğru gelen kesimler sağlam. Maltepe ve Kartal'ın sırt kesimleri de oldukça dayanıklıdır. Ancak Bostancı kıyısında zayıf yerler var. Yukarı bölgeleri ise sağlam. Bu yüzden herkes oralara gitti, yeşil alan kalmadı.” dedi.

Deprem riski yüksek bölgeler hangileri?

İstanbul’da en riskli zeminlere sahip ilçelerden birinin Bakırköy olduğunu belirten Üşümezsoy, şu açıklamalarda bulundu:
“Marmara Denizi'nin İstanbul kıyısı bu formasyondan oluşuyor. Topkapı'dan Yenikapı'ya, Zeytinburnu ve Ataköy’e kadar uzanan bu bölgeler riskli. Çekmece’ye kadar devam eden hat boyunca yeni siteler yapıldı. Esenyurt’un kuzeyindeki Bahçeşehir ve Sazlıbosna arasındaki bölgeler de büyük tehlike altında. Buralarda 6,0 büyüklüğünde bir deprem olursa, Silivri ve Kumburgaz’daki yapılar büyük risk taşır.”

Heyelan riski büyük tehdit

Özellikle Esenyurt’un kuzeyi ve Sazlıbosna hattında heyelan tehlikesine dikkat çeken Üşümezsoy, şu uyarılarda bulundu:
“Bu bölgelerde heyelan nedeniyle binaların altı boşta kalıyor. Zemini kaygan olan alanlarda binaların kaymasını önlemek için fore kazık çakılıyor. Ancak büyük bir depremde bu yapıların aşağıya kayma riski oldukça yüksek.”
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2025
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