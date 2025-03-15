https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/bakan-guler-pkk-ve-tum-uzantilari-fesih-karari-almali-silahlarini-teslim-etmeli-1094537542.html
Bakan Güler: PKK ve tüm uzantıları fesih kararı almalı, silahlarını teslim etmeli
Bakan Güler: PKK ve tüm uzantıları fesih kararı almalı, silahlarını teslim etmeli
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantılarının fesih kararı alarak silahlarını teslim... 15.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-15T11:19+0300
2025-03-15T11:19+0300
2025-03-15T11:19+0300
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milli savunma bakanı
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yaşar güler
18 mart çanakkale zaferi
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18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programına katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları, nerede olduklarından bağımsız olarak, bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidir" dedi. "Örgütün kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını anlaması kayda değerdir"Türkiye'deki güvenlik güçlerin, topyekun ortaya koyduğu mücadele ve operasyonlar sayesinde, terör örgütlerinin hareket kabiliyeti büyük ölçüde sınırlandırıldığına dikkati çeken Bakan Güler, "Bugün geldiğimiz noktada; Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olduğunu itiraf eden örgütün; terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir" değerlendirmesinde bulundu.Böyle bir şey asla ve asla söz konusu değildirMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:Sürecin sabote edilmesine müsaade edilmeyecekBakan Güler, terörün bitirilmesi noktasında herkesin müsterih olması gerektiğini belirterek, "Nihai hedefimiz; 85 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasıdır. Bu yüzden sürecin sabote ve suistimal edilmesine veya uzatılmasına müsaade edilmeyecek; temkinli ve rasyonel bir yaklaşım esas alınacaktır" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/milli-savunma-bakani-guler-surecin-sabote-edilmesine-ve-uzatilmasina-asla-musaade-edilemeyecek-1094157028.html
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milli savunma bakanı, pkk, yaşar güler, 18 mart çanakkale zaferi
milli savunma bakanı, pkk, yaşar güler, 18 mart çanakkale zaferi
Bakan Güler: PKK ve tüm uzantıları fesih kararı almalı, silahlarını teslim etmeli
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantılarının fesih kararı alarak silahlarını teslim etmelerini istedi.
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programına katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları, nerede olduklarından bağımsız olarak, bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidir" dedi.
"Örgütün kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını anlaması kayda değerdir"
Türkiye'deki güvenlik güçlerin, topyekun ortaya koyduğu mücadele ve operasyonlar sayesinde, terör örgütlerinin hareket kabiliyeti büyük ölçüde sınırlandırıldığına dikkati çeken Bakan Güler, "Bugün geldiğimiz noktada; Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olduğunu itiraf eden örgütün; terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir" değerlendirmesinde bulundu.
Böyle bir şey asla ve asla söz konusu değildir
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Ancak, terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları, nerede olduklarından bağımsız olarak, bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidir. Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin bir karşılığı yoktur ve olmayacaktır. Bu kapsamda ateşkes gibi metinde yer almayan hususlar gündeme getirilmemelidir. Zira böyle bir şey asla ve asla söz konusu değildir."
Sürecin sabote edilmesine müsaade edilmeyecek
Bakan Güler, terörün bitirilmesi noktasında herkesin müsterih olması gerektiğini belirterek, "Nihai hedefimiz; 85 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasıdır. Bu yüzden sürecin sabote ve suistimal edilmesine veya uzatılmasına müsaade edilmeyecek; temkinli ve rasyonel bir yaklaşım esas alınacaktır" şeklinde konuştu.