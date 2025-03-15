https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/bakan-guler-pkk-ve-tum-uzantilari-fesih-karari-almali-silahlarini-teslim-etmeli-1094537542.html

Bakan Güler: PKK ve tüm uzantıları fesih kararı almalı, silahlarını teslim etmeli

Bakan Güler: PKK ve tüm uzantıları fesih kararı almalı, silahlarını teslim etmeli

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantılarının fesih kararı alarak silahlarını teslim... 15.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-15T11:19+0300

2025-03-15T11:19+0300

2025-03-15T11:19+0300

türki̇ye

milli savunma bakanı

pkk

yaşar güler

18 mart çanakkale zaferi

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18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programına katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları, nerede olduklarından bağımsız olarak, bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidir" dedi. "Örgütün kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını anlaması kayda değerdir"Türkiye'deki güvenlik güçlerin, topyekun ortaya koyduğu mücadele ve operasyonlar sayesinde, terör örgütlerinin hareket kabiliyeti büyük ölçüde sınırlandırıldığına dikkati çeken Bakan Güler, "Bugün geldiğimiz noktada; Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olduğunu itiraf eden örgütün; terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir" değerlendirmesinde bulundu.Böyle bir şey asla ve asla söz konusu değildirMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:Sürecin sabote edilmesine müsaade edilmeyecekBakan Güler, terörün bitirilmesi noktasında herkesin müsterih olması gerektiğini belirterek, "Nihai hedefimiz; 85 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasıdır. Bu yüzden sürecin sabote ve suistimal edilmesine veya uzatılmasına müsaade edilmeyecek; temkinli ve rasyonel bir yaklaşım esas alınacaktır" şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/milli-savunma-bakani-guler-surecin-sabote-edilmesine-ve-uzatilmasina-asla-musaade-edilemeyecek-1094157028.html

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milli savunma bakanı, pkk, yaşar güler, 18 mart çanakkale zaferi