AKOM ve Valilik'ten kritik uyarı: İstanbul'a kar geri geliyor, sıcaklıklar 22 derece birden düşecek

Türkiye
SON DAKİKA | Boğaz'da gemi karaya oturdu
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Belediyeleri bekleyen soruşturma
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
MSB'den Suriye yönetimi ve SDG arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklama
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:08
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Burcu Uğur: ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan bu zamana kadar rakibini kendisi seçti’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Ünlülerin gerçek isimleri
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Dünyanın en büyük operaları
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen: Doğum oranlarının düşme sebebi zaten ekonomikti, 5 bin lira yardım nasıl kurtaracak?
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’nın düşman listesindeki ABD’li gazeteci öldürüldü
16:09
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon’un değerlendirme ofisi kapatıldı
16:28
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Trump ekibi Yüksek Mahkeme’ye başvurdu: Kararname uygulansın
17:13
2 dk
SESLİ HABER
Anayasa Mahkemesinin siyasi partilere mali denetim kararları Resmi Gazete'de
17:22
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Eski Kültür Bakanı Çağlayan: 'İstiklal savaşının başlama anı oydu...'
17:31
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Filistinli yetkili: ‘İsrail Kudüs’teki Hristiyan varlığı tehdit ediyor’
18:16
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:27
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:08
81 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Burcu Uğur: “İmamoğlu'nun ve ekibinin stratejisi Erdoğan'ın bu oyununu bozdu”
21:05
6 dk
ÖZEL HABER
Gıda hileleri şimdi de ekmeğin içine girdi: Peki tüketici ne yapacak?
21:18
7 dk
TARİHTE BUGÜN
Bir bayramdan daha fazlası: 14 Mart’ın direnişle yazılan tarihi
21:33
4 dk
SESLİ HABER
AK Parti'deki koltuk krizi çözüme kavuştu
21:44
1 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka ile flört aldatma mıdır? Boşanma sebebi sayılabilir mi?
21:53
4 dk
SESLİ HABER
Irak’ta katliam yapan paralı askerler yine sahnede: Trump’a teklifte bulundular
22:03
5 dk
SESLİ HABER
JD Vance: 'Bizi nükleer savaşa sürüklemeyi hayal edenler vardı'
22:26
1 dk
SESLİ HABER
Trump ekibi Yüksek Mahkeme’ye başvurdu: Kararname uygulansın
07:18
2 dk
SESLİ HABER
JD Vance: 'Bizi nükleer savaşa sürüklemeyi hayal edenler vardı'
07:44
1 dk
SESLİ HABER
Filistinli yetkili: ‘İsrail Kudüs’teki Hristiyan varlığı tehdit ediyor’
08:13
2 dk
ÖZEL HABER
Gıda hileleri şimdi de ekmeğin içine girdi: Peki tüketici ne yapacak?
08:37
7 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy geri adım attı: Özür diledi
09:04
3 dk
SESLİ HABER
Otobüs bileti fiyatlarına yüzde 40'a varan zam
09:15
2 dk
SESLİ HABER
Trafiğe çıkanlar dikkat: Para cezası uygulanacak, değiştirmeyen trafikten men edilecek
09:35
1 dk
SESLİ HABER
Musk ve Rubio, Polonya Dışişleri Bakanı ile atıştı: ‘Sessiz ol küçük adam’
09:45
3 dk
SESLİ HABER
Dünya Sağlık Örgütü Uyardı: Sudan Virüsü Küresel Salgın Riski Taşıyor
10:04
2 dk
SESLİ HABER
Çin ve AB’den ’30 günlük ateşkes önerisi’ yorumu
10:13
2 dk
SESLİ HABER
Para transferinde 'diğer' seçeneğine vergi şoku: Ne yapılmalı?
10:20
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin elit birliğinden Yunan komandolarına meskun mahal eğitimi
10:30
2 dk
SESLİ HABER
İstanbul'daki taksi ücretleri şaşırttı: Taksi yerine uçağa binebiliyorsunuz
10:40
2 dk
SESLİ HABER
Trump’ın özel temsilcisi Putin’le görüşmeyi planlıyor
10:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
ÖZEL HABER
Elektrik çarpması hissi yaşayanlar için nedenleri ve çözüm yolları
12:09
7 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Carlson: Ukrayna hükümetini CIA kurdu
12:23
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:33
11 dk
SESLİ HABER
Gümrük savaşlarında ilk geri adım Kanada'dan
12:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
SESLİ HABER
Kanserojen madde tespit edilen dünyaca ünlü krem toplatılıyor
13:09
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanlardan 4.8'lik depremin ardından uyarı: Büyük depremler bekleniyor
13:18
2 dk
ÖZEL HABER
Avrupa’nın Trump korkusu: Tek tuşla bitirebilir
13:28
7 dk
SESLİ HABER
Ünlü deterjan markasına 2.2 milyon ceza: Bakanlık ‘Tek yıkamada çıkar’ iddiasını çürüttü
13:42
1 dk
SESLİ HABER
Yetim maaşında hile yapanlardan aylıklar faizi ile geri alınacak
13:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SESLİ HABER
Karahantepe'ye koruma projesi: Tarihi miras daha güçlü korunacak
14:24
1 dk
SESLİ HABER
IQAir Raporu açıklandı: Dünyanın en kirli havası hangi ülkelerde?
14:32
2 dk
SESLİ HABER
Patruşev uyardı: NATO’nun hedefi Rus tankerleri
14:42
2 dk
SESLİ HABER
TÜİK paylaştı: Konut satışlarında geçen yıla göre yüzde 20 artış
14:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’de gözaltına alınan terörist, Moskova’daki terör saldırısında dahli olduğunu itiraf etti
16:10
2 dk
SESLİ HABER
Bedeniniz yeterince dinleniyor mu? Uzmanlar 6 saate karşı uyarıyor
16:26
2 dk
SESLİ HABER
Trump’tan Musk’a destek: Tesla araba aldı
16:36
2 dk
SESLİ HABER
İspanya’da yeni keşif: 1.4 milyon yıllık insan yüzü bulundu
16:45
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan: Rusyasız Avrupa güvenliğinden bahsetmek imkansız
16:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Musk: Hacker saldırısının kaynağı Ukrayna
17:25
1 dk
SESLİ HABER
İzmir Körfezi'nde kirlilik krizi: Bakanlıktan sert tepki
17:35
2 dk
SESLİ HABER
Türk nüfusu yaşlanıyor: Yaşlı nüfusun oranında artış
17:44
3 dk
SESLİ HABER
Rubio: Ukrayna’nın 2014 sınırlarına dönmesi çok zor
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin süt deviydi: İcradan satışa çıkacak
18:20
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon’un değerlendirme ofisi kapatıldı
18:50
2 dk
SESLİ HABER
Bıçaklı saldırıda oğlu Ahmet Minguzzi'yi kaybeden Yasemin Minguzzi'den kampanya
19:19
2 dk
SESLİ HABER
AK Parti'deki koltuk krizi çözüme kavuştu
19:29
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Rusya, NATO ülkelerinin Ukrayna topraklarındaki varlığını hiçbir koşul altında kabul etmeyecek'
22:30
17 dk
SESLİ HABER
Kiracılara 'tadilat masrafı' uyarısı: Evdeki demirbaşları boyayan kiracıların başı ev sahibi ile derde girebilir
23:06
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’nın düşman listesindeki ABD’li gazeteci öldürüldü
23:30
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin siber güvenlik yol haritası belirlendi
23:39
3 dk
SESLİ HABER
Putin üniformayla ziyaret etti: Ukrayna, Kursk’ta tamamen başarısız oldu
23:51
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/akom-ve-valilikten-kritik-uyari-istanbula-kar-geri-geliyor-sicakliklar-22-derece-birden-dusecek-1094533306.html
AKOM ve Valilik'ten kritik uyarı: İstanbul'a kar geri geliyor, sıcaklıklar 22 derece birden düşecek
AKOM ve Valilik'ten kritik uyarı: İstanbul'a kar geri geliyor, sıcaklıklar 22 derece birden düşecek
Sputnik Türkiye
Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'de hafta sonu yazdan kalma günler yaşanacak. Hava sıcaklıkları pazartesi gününden itibaren ise kışa geri dönüyor. 15.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-15T09:07+0300
2025-03-15T09:07+0300
türki̇ye
i̇stanbul valiliği
akom
meteoroloji
hava sıcaklığı
i̇stanbul kar yağışı
kar yağışı
yoğun kar yağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/16/1093883335_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_53b5d920c77fa60a6a217c46e94308fc.jpg
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken kötü haber Meteoroloji'den geldi. Bu hafta sonu 27 dereceyi görecek olan İstanbul için pazartesinden itibaren soğuk hava uyarısı yapılırken yüksek kesimlerde kar bekleniyor. AKOM ve İstanbul Valiliği sıcaklıkların 22 derece düşeceğini belirtirken, 'kış koşulları' etkili olacağını duyurdu. 22 derece birden düşecekMeteoroloji verilerine göre İstanbul'da önümüzdeki hafta hava sıcaklıkları 22 derece birden düşecek ve 5 derecelere kadar inecek. AKOM'dan kar uyarısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de kentte beklenen ani sıcaklık düşüşü nedeniyle bir uyarıda bulundu.AKOM’dan yapılan açıklamada, pazar öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun kuvvetini artırarak fırtına seviyesine çıkabileceği bildirildi.Açıklamada, “19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor.” ifadelerine yer verildi. İstanbul’da 18 Mart-23 Mart'ta kış koşullarının etkili olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi.Bir hafta sürecekMartın son haftası ve Ramazan Bayramı haftası boyunca sıcaklıkların tekrar mevsim normallerine yükselmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, özellikle hafta sonunda beklenen lodos fırtınasına ve ardından gelecek soğuk hava dalgasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.Ankara Valiliği: Çarşamba günü kar geliyorAnkara Valiliği'nden yapılan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre Türkiye'nin 18 Mart Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin ve bu havanın 24 Mart Pazartesi gününe kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi.Yağışların Ankara genelinde salı günü yağmur ve sağanak, çarşamba gününden itibaren ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağının tahmin edildiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:"Halen mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, ani düşüş ile birlikte tarımsal faaliyetlerin olduğu Ankara genelinde zirai don hadiselerinin meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Ankara'da 18 Mart Salı gününü takip eden bir haftalık periyotta öngörülen en düşük hava sıcaklıklarının eksi 4 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir."Duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı, zirai don ve buzlanma hadiseleriyle ilgili yayınlanacak tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesinin önem arz ettiği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/valilik-uyardi-sicaklikta-ani-dusus-yasanacak-1094529319.html
türki̇ye
i̇stanbul kar yağışı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/16/1093883335_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f25a046e75a803798a2733451e7b247.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hava sıcaklıkları, bu haftasonu hava sıcaklıkları, kar yağışı, istanbula kar yağacak mı, istanbul bu hafta hava sıcaklıkları, hava soğuyacak mı, istanbula kar mı yağacak
hava sıcaklıkları, bu haftasonu hava sıcaklıkları, kar yağışı, istanbula kar yağacak mı, istanbul bu hafta hava sıcaklıkları, hava soğuyacak mı, istanbula kar mı yağacak

AKOM ve Valilik'ten kritik uyarı: İstanbul'a kar geri geliyor, sıcaklıklar 22 derece birden düşecek

09:07 15.03.2025
© AAİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2025
© AA
Abone ol
Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'de hafta sonu yazdan kalma günler yaşanacak. Hava sıcaklıkları pazartesi gününden itibaren ise kışa geri dönüyor.
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken kötü haber Meteoroloji'den geldi. Bu hafta sonu 27 dereceyi görecek olan İstanbul için pazartesinden itibaren soğuk hava uyarısı yapılırken yüksek kesimlerde kar bekleniyor. AKOM ve İstanbul Valiliği sıcaklıkların 22 derece düşeceğini belirtirken, 'kış koşulları' etkili olacağını duyurdu.

22 derece birden düşecek

Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da önümüzdeki hafta hava sıcaklıkları 22 derece birden düşecek ve 5 derecelere kadar inecek.

AKOM'dan kar uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de kentte beklenen ani sıcaklık düşüşü nedeniyle bir uyarıda bulundu.
AKOM’dan yapılan açıklamada, pazar öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun kuvvetini artırarak fırtına seviyesine çıkabileceği bildirildi.

Açıklamada, “19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor.” ifadelerine yer verildi. İstanbul’da 18 Mart-23 Mart'ta kış koşullarının etkili olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Bir hafta sürecek

Martın son haftası ve Ramazan Bayramı haftası boyunca sıcaklıkların tekrar mevsim normallerine yükselmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, özellikle hafta sonunda beklenen lodos fırtınasına ve ardından gelecek soğuk hava dalgasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

İstanbul Valiliği de kentte etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı havaya karşı vatandaşları uyardı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan uyarıda, 18 Mart 2025 Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıkların 15 ila 20 derece azalacağı belirtildi. Soğuk ve yağışlı havanın, 24 Mart 2025 Pazartesi gününe kadar etkili olması beklenirken en düşük hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düşeceğinin tahmin edildiği duyuruldu.

Ankara Valiliği: Çarşamba günü kar geliyor

Ankara Valiliği'nden yapılan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre Türkiye'nin 18 Mart Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin ve bu havanın 24 Mart Pazartesi gününe kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Yağışların Ankara genelinde salı günü yağmur ve sağanak, çarşamba gününden itibaren ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağının tahmin edildiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Halen mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, ani düşüş ile birlikte tarımsal faaliyetlerin olduğu Ankara genelinde zirai don hadiselerinin meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Ankara'da 18 Mart Salı gününü takip eden bir haftalık periyotta öngörülen en düşük hava sıcaklıklarının eksi 4 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir."

Duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı, zirai don ve buzlanma hadiseleriyle ilgili yayınlanacak tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesinin önem arz ettiği vurgulandı.
Meteoroloji'den Akdeniz ve Batı Karadeniz'e yönelik uyarı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2025
TÜRKİYE
Valilik uyardı: 'Sıcaklıkta ani düşüş yaşanacak'
Dün, 21:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала