https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/akom-ve-valilikten-kritik-uyari-istanbula-kar-geri-geliyor-sicakliklar-22-derece-birden-dusecek-1094533306.html

AKOM ve Valilik'ten kritik uyarı: İstanbul'a kar geri geliyor, sıcaklıklar 22 derece birden düşecek

AKOM ve Valilik'ten kritik uyarı: İstanbul'a kar geri geliyor, sıcaklıklar 22 derece birden düşecek

Sputnik Türkiye

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'de hafta sonu yazdan kalma günler yaşanacak. Hava sıcaklıkları pazartesi gününden itibaren ise kışa geri dönüyor. 15.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-15T09:07+0300

2025-03-15T09:07+0300

2025-03-15T09:07+0300

türki̇ye

i̇stanbul valiliği

akom

meteoroloji

hava sıcaklığı

i̇stanbul kar yağışı

kar yağışı

yoğun kar yağışı

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Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken kötü haber Meteoroloji'den geldi. Bu hafta sonu 27 dereceyi görecek olan İstanbul için pazartesinden itibaren soğuk hava uyarısı yapılırken yüksek kesimlerde kar bekleniyor. AKOM ve İstanbul Valiliği sıcaklıkların 22 derece düşeceğini belirtirken, 'kış koşulları' etkili olacağını duyurdu. 22 derece birden düşecekMeteoroloji verilerine göre İstanbul'da önümüzdeki hafta hava sıcaklıkları 22 derece birden düşecek ve 5 derecelere kadar inecek. AKOM'dan kar uyarısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de kentte beklenen ani sıcaklık düşüşü nedeniyle bir uyarıda bulundu.AKOM’dan yapılan açıklamada, pazar öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun kuvvetini artırarak fırtına seviyesine çıkabileceği bildirildi.Açıklamada, “19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor.” ifadelerine yer verildi. İstanbul’da 18 Mart-23 Mart'ta kış koşullarının etkili olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi.Bir hafta sürecekMartın son haftası ve Ramazan Bayramı haftası boyunca sıcaklıkların tekrar mevsim normallerine yükselmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, özellikle hafta sonunda beklenen lodos fırtınasına ve ardından gelecek soğuk hava dalgasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.Ankara Valiliği: Çarşamba günü kar geliyorAnkara Valiliği'nden yapılan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre Türkiye'nin 18 Mart Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin ve bu havanın 24 Mart Pazartesi gününe kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi.Yağışların Ankara genelinde salı günü yağmur ve sağanak, çarşamba gününden itibaren ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağının tahmin edildiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:"Halen mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, ani düşüş ile birlikte tarımsal faaliyetlerin olduğu Ankara genelinde zirai don hadiselerinin meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Ankara'da 18 Mart Salı gününü takip eden bir haftalık periyotta öngörülen en düşük hava sıcaklıklarının eksi 4 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir."Duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı, zirai don ve buzlanma hadiseleriyle ilgili yayınlanacak tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesinin önem arz ettiği vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/valilik-uyardi-sicaklikta-ani-dusus-yasanacak-1094529319.html

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