https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/valilik-uyardi-sicaklikta-ani-dusus-yasanacak-1094529319.html

Valilik uyardı: 'Sıcaklıkta ani düşüş yaşanacak'

Valilik uyardı: 'Sıcaklıkta ani düşüş yaşanacak'

Sputnik Türkiye

Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak, 18 Mart Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın... 14.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-14T21:55+0300

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tarım arazisi

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Hava sıcaklıklarındaki ani düşüş nedeniyle başkent genelinde zirai don olayları yaşanabileceği konusunda uyarı yapıldı.Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre; 18 Mart'tan itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların ani düşeceği ve zirai don olayları yaşanabileceği belirtildi. Yağışların önce yağmur, ardından karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenirken, sıcaklıkların eksi 4 dereceye kadar düşebileceği belirtildi. Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi gerektiği vurgulandı.'En düşük hava sıcaklıkları eksi 4 derece'Mevsim normallerinin 10-15 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ani düşüş göstereceğini belirten Ankara Valiliği şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/soguk-hava-dalgasi-icin-tarih-verildi-akomdan-istanbula-uyari-kar-ne-zaman-yagacak-1094510279.html

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