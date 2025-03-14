https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/valilik-uyardi-sicaklikta-ani-dusus-yasanacak-1094529319.html
Valilik uyardı: 'Sıcaklıkta ani düşüş yaşanacak'
Valilik uyardı: 'Sıcaklıkta ani düşüş yaşanacak'
Sputnik Türkiye
Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak, 18 Mart Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın... 14.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-14T21:55+0300
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2025-03-14T21:55+0300
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tarım arazisi
meteoroloji
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Hava sıcaklıklarındaki ani düşüş nedeniyle başkent genelinde zirai don olayları yaşanabileceği konusunda uyarı yapıldı.Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre; 18 Mart'tan itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların ani düşeceği ve zirai don olayları yaşanabileceği belirtildi. Yağışların önce yağmur, ardından karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenirken, sıcaklıkların eksi 4 dereceye kadar düşebileceği belirtildi. Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi gerektiği vurgulandı.'En düşük hava sıcaklıkları eksi 4 derece'Mevsim normallerinin 10-15 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ani düşüş göstereceğini belirten Ankara Valiliği şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/soguk-hava-dalgasi-icin-tarih-verildi-akomdan-istanbula-uyari-kar-ne-zaman-yagacak-1094510279.html
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ankara, don, hava, hava sıcaklığı, kış, soğuk, tarım, tarım arazisi, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji bölge müdürlüğü
ankara, don, hava, hava sıcaklığı, kış, soğuk, tarım, tarım arazisi, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji bölge müdürlüğü
Valilik uyardı: 'Sıcaklıkta ani düşüş yaşanacak'
Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak, 18 Mart Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıkların ani düşüş göstereceğini ve zirai don olaylarının yaşanabileceğini duyurdu.
Hava sıcaklıklarındaki ani düşüş nedeniyle başkent genelinde zirai don olayları yaşanabileceği konusunda uyarı yapıldı.
Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre; 18 Mart'tan itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların ani düşeceği ve zirai don olayları yaşanabileceği belirtildi. Yağışların önce yağmur, ardından karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenirken, sıcaklıkların eksi 4 dereceye kadar düşebileceği belirtildi. Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi gerektiği vurgulandı.
'En düşük hava sıcaklıkları eksi 4 derece'
Mevsim normallerinin 10-15 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ani düşüş göstereceğini belirten Ankara Valiliği şu ifadeleri kullandı:
Halen mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, ani düşüş ile birlikte tarımsal faaliyetlerin olduğu Ankara genelinde zirai don hadiselerinin meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Ankara'da 18 Mart Salı gününü takip eden bir haftalık periyotta öngörülen en düşük hava sıcaklıklarının eksi 4 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir