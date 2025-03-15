Adalet Bakanı Tunç'tan ev sahipleri ve kiracılara taahhütname uyarısı: 'Geçersiz sayılabilir'

Hukuk, kiracının ev bulmak için çabaladığı bir zamanda evsiz kalmamak için her şeyi imzalayabileceğini göz önüne alıyor ve eve girerken imzalanan kira sözleşmesi ile aynı tarihli tahliye taahhütnamesini geçersiz sayıyor. ‘Kiracı zor durumda’ diyerek kiracıyı koruyor. Tahliye taahhüdünün kira kontratından sonraki bir tarihte imzalanması gerekiyor. Boş verilen ve ev sahibinin sonradan doldurduğu belgeye itiraz yolu açık. Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi, tarihin kontrattan önce mi yoksa sonra mı atıldığını tespit edebiliyor. Eğer fotoğrafını çekme imkanı var ise itiraz ederken elinde belge olması açısından bu da önemli. Tabii Adli Tıp Kurumunda tarihin yanlış tespit edilme ihtimali de bulunuyor. Bunun yüzde yüz garantisi yok.