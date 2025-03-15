https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/abd-baskani-trumptan-husilere-karsi-kararli-ve-guclu-operasyon-emri-1094548912.html

ABD Başkanı Trump'tan Husilere karşı 'kararlı ve güçlü' operasyon emri

ABD Başkanı Trump'tan Husilere karşı 'kararlı ve güçlü' operasyon emri

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada, Husilere karşı ABD ordusuna 'kararlı ve güçlü' bir eylem başlatma emri verdiğini söyledi. 15.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-15T22:11+0300

2025-03-15T22:11+0300

2025-03-15T22:11+0300

dünya

amerika

abd

donald trump

i̇ran

husiler

husiler hareketi

ensarullah

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ABD Başkanı Donald Trump Husilere karşı orduya 'kararlı' bir eylem başlatma emri verdiğini duyurdu.Trump yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Trump ayrıca İran'a Husileri desteklemeyi bırakması ve 'Amerikan halkını ve başkanlarını' tehdit etmemesi çağrısında bulunarak, "Eğer bunu yaparsanız, dikkatli etmeniz gerekiyor zira Amerika sizi tamamen sorumlu tutacak" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/trump-steve-whitkoffun-rusyada-bekletildigi-iddiasinda-bulunan-medya-kuruluslarina-seslendi-1094548638.html

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Sputnik Türkiye

amerika, abd, donald trump, i̇ran, husiler, husiler hareketi, ensarullah