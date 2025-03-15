https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/abd-baskani-trumptan-husilere-karsi-kararli-ve-guclu-operasyon-emri-1094548912.html
ABD Başkanı Trump'tan Husilere karşı 'kararlı ve güçlü' operasyon emri
ABD Başkanı Trump'tan Husilere karşı 'kararlı ve güçlü' operasyon emri
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada, Husilere karşı ABD ordusuna 'kararlı ve güçlü' bir eylem başlatma emri verdiğini söyledi. 15.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-15T22:11+0300
2025-03-15T22:11+0300
2025-03-15T22:11+0300
dünya
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husiler hareketi
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ABD Başkanı Donald Trump Husilere karşı orduya 'kararlı' bir eylem başlatma emri verdiğini duyurdu.Trump yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Trump ayrıca İran'a Husileri desteklemeyi bırakması ve 'Amerikan halkını ve başkanlarını' tehdit etmemesi çağrısında bulunarak, "Eğer bunu yaparsanız, dikkatli etmeniz gerekiyor zira Amerika sizi tamamen sorumlu tutacak" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/trump-steve-whitkoffun-rusyada-bekletildigi-iddiasinda-bulunan-medya-kuruluslarina-seslendi-1094548638.html
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amerika, abd, donald trump, i̇ran, husiler, husiler hareketi, ensarullah
amerika, abd, donald trump, i̇ran, husiler, husiler hareketi, ensarullah
ABD Başkanı Trump'tan Husilere karşı 'kararlı ve güçlü' operasyon emri
ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada, Husilere karşı ABD ordusuna 'kararlı ve güçlü' bir eylem başlatma emri verdiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump Husilere karşı orduya 'kararlı' bir eylem başlatma emri verdiğini duyurdu.
Trump yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:
Bugün ABD ordusuna Yemen'deki Husi teröristlere karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma emri verdim. Cesur savaşçılarımız şu anda teröristlerin üslerine, liderlerine ve füze savunma sistemlerine karşı hava saldırıları düzenleyerek Amerikan gemilerini, hava ve deniz varlıklarını koruyor ve seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis ediyor.
Trump ayrıca İran'a Husileri desteklemeyi bırakması ve 'Amerikan halkını ve başkanlarını' tehdit etmemesi çağrısında bulunarak, "Eğer bunu yaparsanız, dikkatli etmeniz gerekiyor zira Amerika sizi tamamen sorumlu tutacak" dedi.