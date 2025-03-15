https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/trump-steve-whitkoffun-rusyada-bekletildigi-iddiasinda-bulunan-medya-kuruluslarina-seslendi-1094548638.html
Trump, Steve Whitkoff'un Rusya'da bekletildiği iddiasında bulunan medya kuruluşlarına seslendi: 'Aşağılık soysuzlar'
Trump, Steve Whitkoff'un Rusya'da bekletildiği iddiasında bulunan medya kuruluşlarına seslendi: 'Aşağılık soysuzlar'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, özel temsilci Whitkoff'un Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek için uzun süre beklediğini iddia eden medya kuruluşlarını 'aşağılık... 15.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-15T21:45+0300
2025-03-15T21:45+0300
2025-03-15T21:45+0300
dünya
abd
donald trump
abd medyası
rusya
truth social
abd özel temsilcisi steve witkoff
steve witkoff
vladimir putin
kremlin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/05/1094203783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a69407c28b03f43975952a60d832a9cb.jpg
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için uzun süre beklediği yönündeki haberleri yalan olarak nitelendirdi.Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, "Sahte haberler her zamanki gibi yine iş başında! Neden bir kez olsun dürüst olamıyorlar?" şeklinde ifadeler kullandı.Söz konusu iddiaların asılsız olduğunu ve Witkoff'un aslında hiç bekletilmediğini dile getiren Trump, bu haberlerin aşağılama girişimi olduğunu belirterek, "Bu hikayeyi uydurmalarının tek nedeni bizi küçük düşürmeye çalışmaktır. Haberleri doğru bir şekilde bildirmeye başlaması gereken aşağılık soysuzlar" dedi.Ayrıca Trump, Rus temsilcilerle zaman alan ancak 'çok verimli' geçen başka görüşmeler de gerçekleştirdiğini ifade ederek, "O zamandan bu yana işler hızlı ve verimli bir şekilde ilerliyor ve tüm işaretler umut ettiğimiz gibi çok iyi" dedi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce yaptığı açıklamada, Rusya lideri Putin'in 13 Mart akşamı ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u Rusya'ya kabul ettiğini belirtmişti. Peskov, Witkoff'un Rus tarafına Ukrayna konusunda yeni bilgiler verdiğini ve Putin'in de Witkoff aracılığıyla Trump'a bilgi ve yeni mesajlar ilettiğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/kursk-bolgesinde-100den-fazla-ukraynali-asker-kusatma-altina-alindi-1094548517.html
abd
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/05/1094203783_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_5e021d5bf13af375bc1760c762af6631.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, abd medyası, rusya, truth social, abd özel temsilcisi steve witkoff, steve witkoff, vladimir putin, kremlin, dmitriy peskov
abd, donald trump, abd medyası, rusya, truth social, abd özel temsilcisi steve witkoff, steve witkoff, vladimir putin, kremlin, dmitriy peskov
Trump, Steve Whitkoff'un Rusya'da bekletildiği iddiasında bulunan medya kuruluşlarına seslendi: 'Aşağılık soysuzlar'
ABD Başkanı Trump, özel temsilci Whitkoff'un Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek için uzun süre beklediğini iddia eden medya kuruluşlarını 'aşağılık soysuzlar' olarak nitelendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için uzun süre beklediği yönündeki haberleri yalan olarak nitelendirdi.
Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, "Sahte haberler her zamanki gibi yine iş başında! Neden bir kez olsun dürüst olamıyorlar?" şeklinde ifadeler kullandı.
Söz konusu iddiaların asılsız olduğunu ve Witkoff'un aslında hiç bekletilmediğini dile getiren Trump, bu haberlerin aşağılama girişimi olduğunu belirterek, "Bu hikayeyi uydurmalarının tek nedeni bizi küçük düşürmeye çalışmaktır. Haberleri doğru bir şekilde bildirmeye başlaması gereken aşağılık soysuzlar" dedi.
Ayrıca Trump, Rus temsilcilerle zaman alan ancak 'çok verimli' geçen başka görüşmeler de gerçekleştirdiğini ifade ederek, "O zamandan bu yana işler hızlı ve verimli bir şekilde ilerliyor ve tüm işaretler umut ettiğimiz gibi çok iyi" dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce yaptığı açıklamada, Rusya lideri Putin'in 13 Mart akşamı ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u Rusya'ya kabul ettiğini belirtmişti. Peskov, Witkoff'un Rus tarafına Ukrayna konusunda yeni bilgiler verdiğini ve Putin'in de Witkoff aracılığıyla Trump'a bilgi ve yeni mesajlar ilettiğini söylemişti.