https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/trump-steve-whitkoffun-rusyada-bekletildigi-iddiasinda-bulunan-medya-kuruluslarina-seslendi-1094548638.html

Trump, Steve Whitkoff'un Rusya'da bekletildiği iddiasında bulunan medya kuruluşlarına seslendi: 'Aşağılık soysuzlar'

Trump, Steve Whitkoff'un Rusya'da bekletildiği iddiasında bulunan medya kuruluşlarına seslendi: 'Aşağılık soysuzlar'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, özel temsilci Whitkoff'un Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek için uzun süre beklediğini iddia eden medya kuruluşlarını 'aşağılık... 15.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-15T21:45+0300

2025-03-15T21:45+0300

2025-03-15T21:45+0300

dünya

abd

donald trump

abd medyası

rusya

truth social

abd özel temsilcisi steve witkoff

steve witkoff

vladimir putin

kremlin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/05/1094203783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a69407c28b03f43975952a60d832a9cb.jpg

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için uzun süre beklediği yönündeki haberleri yalan olarak nitelendirdi.Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, "Sahte haberler her zamanki gibi yine iş başında! Neden bir kez olsun dürüst olamıyorlar?" şeklinde ifadeler kullandı.Söz konusu iddiaların asılsız olduğunu ve Witkoff'un aslında hiç bekletilmediğini dile getiren Trump, bu haberlerin aşağılama girişimi olduğunu belirterek, "Bu hikayeyi uydurmalarının tek nedeni bizi küçük düşürmeye çalışmaktır. Haberleri doğru bir şekilde bildirmeye başlaması gereken aşağılık soysuzlar" dedi.Ayrıca Trump, Rus temsilcilerle zaman alan ancak 'çok verimli' geçen başka görüşmeler de gerçekleştirdiğini ifade ederek, "O zamandan bu yana işler hızlı ve verimli bir şekilde ilerliyor ve tüm işaretler umut ettiğimiz gibi çok iyi" dedi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce yaptığı açıklamada, Rusya lideri Putin'in 13 Mart akşamı ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u Rusya'ya kabul ettiğini belirtmişti. Peskov, Witkoff'un Rus tarafına Ukrayna konusunda yeni bilgiler verdiğini ve Putin'in de Witkoff aracılığıyla Trump'a bilgi ve yeni mesajlar ilettiğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/kursk-bolgesinde-100den-fazla-ukraynali-asker-kusatma-altina-alindi-1094548517.html

abd

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, abd medyası, rusya, truth social, abd özel temsilcisi steve witkoff, steve witkoff, vladimir putin, kremlin, dmitriy peskov