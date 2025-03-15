https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/73-yildir-suren-ve-25-bin-kisiyi-ilgilendiren-davada-karar-cikti-butun-ilce-rahat-nefes-aldi-1094535785.html

73 yıldır süren ve 25 bin kişiyi ilgilendiren davada karar çıktı: Bütün ilçe rahat nefes aldı

73 yıldır süren ve 25 bin kişiyi ilgilendiren davada karar çıktı: Bütün ilçe rahat nefes aldı

Sputnik Türkiye

Elazığ'da 73 yıldır süren tapu davası karara bağlandı. 5 binden fazla hak sahibi yıllar sonra arazilerinin tapularını alabilecek. 15.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-15T10:31+0300

2025-03-15T10:31+0300

2025-03-15T10:33+0300

yaşam

türkiye cumhuriyeti

elazığ

karakoçan

dava

tapu dairesi

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Elazığ Karakoçan'da kamu binaları ve binlerce konutun bulunduğu 3 bin 10 dönüm arazide 5 bin 129 hak sahibinin tapularını alması için süren 73 yıllık dava vatandaşların lehine sonuçlandı. Davayı kazanan hak sahipleri, yıllar sonra arazilerinin tapusuna kavuşacak.İlçe merkezinin yarısı davalıkKarakoçan Mal Müdürü Mesut Yücel, kamuoyunda "3010 dönüm davası" olarak bilinen davanın 500 parselden oluşan alanı kapsadığını söyledi. İlçe merkezinin yarısını kapsayan davaya konu arazilerde yaklaşık 3 bin konut ile kamu binaları, yol ve kamuya açık alanların bulunduğunu belirten Yücel, şöyle devam etti:"Arazinin ekonomik değerinin 100 milyon euronu üzerinde olduğu tahmin edilmekte. 5 bini aşkın malik ve hissedarı kapsayan bir dava. 1 kişinin en az 5 kişilik bir aileyi temsil ettiği düşünüldüğünde yaklaşık 25 bin kişiyi doğrudan ilgilendiren bir dava olup, bu sayı Karakoçan ilçesinin yerleşik nüfusuna eşittir. Davanın kökeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi ve öncesine dayanmaktadır. İlçe nüfusunun tümünü ilgilendiriyorCumhuriyet'in kuruluşu ve Kurtuluş Savaşı'nda sağladıkları yarar üzerine kamuoyunda 'ağa' diye tanımlanan kanaat önderlerine devletin kuruluşuna verdikleri hizmet ve desteklerin karşılığı olarak Türkiye Cumhuriyeti tarafından 15 köyü kapsayacak şekilde verilen yerlerdir. Ağalar zaman içinde devletimizce kendilerine verilen bu imtiyazı, vatandaşların iddialarına ve dosyaya yansıyan bir kısım beyanlara göre kötüye kullanmışlar, halka zulmetmişler. Devlet halkını korumak için bu arazileri kamulaştırılarak, yani parasını bizzat ödeyerek halka karşılıksız vermiştir. 3010 dönüm olan bu arazide ağalar ve mirasçıları tarafından birtakım usullerle satış ve devirler yapılmış. Bu satış ve devirler herhangi bir imara ve taşınmazlarla ilgili ölçüm ve kayıtlarla ilgili usule uygun yapılmamış, gelişigüzel gerçekleştirilmiştir."Ağalar ve mirasçılar davalık olduYücel, satışların bir kısmının eski tapu zabıt kayıtlarına, bir kısmının noter senetlerine, bir kısmının da senet ve belgelere dayandığını ifade ederek, bu satışlar sırasında "ağalar" ve mirasçılar arasında yaşanan ihtilaflar nedeniyle mahkemeler nezdinde davalar açıldığını dile getirdi.Bu davalar devam ederken 1984-1986 yıllarında bölgede kadastro çalışmaları başlatıldığını anlatan Yücel, "Bu çalışmalardaki amaç, bu taşınmazların sınırlarını, niteliklerini, malik durumlarını haritaya ve resmi tapu kayıtlarına bağlayarak, tapu kayıtlarını oluşturmaktır." dedi.Yücel, kadastro bölgesinde bir taşınmazın dahi davalı olduğunun anlaşılması halinde Kadastro Müdürlüğünce taşınmazın tespiti yapılmayıp, meselenin mahkemeye gönderildiğini belirterek, "Alanın büyüklüğü, hissedar sayısı, devre konu belgelerin çokluğu ve o dönemde yaşanan karışıklıklar nedeniyle konu ve dava içinden çıkılmaz bir boyuta gelmiştir." diye konuştu.Bin klasörden oluşan dava dosyası raflardan indiDavanın karar duruşması için Karakoçan Adliyesi'nde görevli Kadastro Mahkemesi Hakimi Mehmet Emre Erdemir ve personel, 1000 klasörden oluşan dava dosyasını raflardan indirdi.Karakoçan Kadastro Mahkemesindeki karar duruşmasına hak sahipleri ve avukatları katıldı.Hakim, hak sahiplerine tapularının verilmesi yönünde kararını açıkladı. Davayı kazanan 5129 hak sahibi, yıllar sonra arazilerinin tapularını alacak.Hak sahipleri mutlu Hak sahiplerinden 81 yaşındaki Rıza Bulut, davaya konu alanda evinin bulunduğunu ancak tapusunun olmadığını söyledi. Dededen kalan arazide tapusu olmadığı için bugüne kadar herhangi bir işlem yapamadığını belirten Bulut, "Karardan dolayı mutluyuz. Buna sebep olanlardan Allah razı olsun. Tapumuzu alacağımız için seviniyoruz." dedi.85 yaşındaki Nuri Gönül de 15 yıl önce arazisinin tapusunu almak için dava açtığını dile getirdi.Gönül, "Yıllarca bu dava çözülmedi. Bugün hakim bey bu davayı çözüme kavuşturdu, Allah razı olsun. İnşallah herkes tapusunu alacak ve evinde rahat oturacak." ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/tarihi-kavga-tum-tapulari-etkileyebilir-antalyada-6-milyar-dolarlik-arazi-icin-herkes-akrabaligini-1093237732.html

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