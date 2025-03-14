https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/yeni-kanada-basbakani-carney-yemin-toreninde-konustu-hicbir-zaman-ve-hicbir-sekilde-abdnin-parcasi-1094530365.html

Yeni Kanada Başbakanı Carney yemin töreninde konuştu: 'Hiçbir zaman ve hiçbir şekilde ABD'nin parçası olmayacağız'

Yeni Kanada Başbakanı Carney yemin töreninde konuştu: 'Hiçbir zaman ve hiçbir şekilde ABD'nin parçası olmayacağız'

Sputnik Türkiye

Justin Trudeau görevinden istifa etmesinin ardından Mark Carney, ülkenin 24. başbakanı olarak yemin etti. Kanada'nın yeni Başbakanı Carney, yemin töreninin... 14.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-14T22:12+0300

2025-03-14T22:12+0300

2025-03-14T22:12+0300

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Kanada'da gerçekleştirilen seçimin ardından hafta sonu Liberal Parti liderliğine seçilen Mark Carney, ülkenin 24. başbakanı olarak yemin etti.Kanada yerel basınındaki haberlere göre, başkent Ottawa'da düzenlenen yemin töreni öncesinde konuşan Carney, "Odaklanmış bir hükümetiz, eyleme odaklandık" dedi.Ayrıca Carney, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, anın gereklerini karşılayan bir hükümet kuruyoruz. Kanadalılar eylem bekliyor ve bu ekip bunu sağlayacak. Daha hızlı hareket eden, ekonomimizi güvence altına alan ve Kanada'nın geleceğini koruyan daha küçük, deneyimli bir kabine" şeklinde ifadelerde bulundu.'Hiçbir zaman ve hiçbir şekilde ABD'nin parçası olmayacağız'Carney, ülkenin 24. başbakanı olarak yemin ettikten sonra ise gazetecilere yaptığı açıklamalarda, “Çok açık ve net söylüyorum: Hiçbir zaman ve hiçbir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası olmayacağız. Amerika, Kanada değildir" dedi.Mark Carney kimdir?Kanada'nın en tanınmış ekonomi liderlerinden biri olan 60 yaşındaki Mark Carney, 2008-2013 yılları arasında Kanada Merkez Bankası Başkanlığı görevindeydi. Kanada Merkez Bankası Başkanlığı'nın ardından Carney, İngiltere Merkez Bankası Başkanı olmuş, 2013-2020 yılları arasında da bu görevi sürdürmüştü.2015'ten bu yana başbakanlığı üstlenen Justin Trudeau görevinden istifa etmesinin ardından Mark Carney, Liberal Partinin 9 Mart'taki başkanlık seçiminde ilk turda oyların yüzde 85.9'unu alarak partinin yeni lideri seçilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/abd-baskani-trump-mantikli-olan-tek-sey-kanadanin-51-eyaletimiz-olmasidir-1094401154.html

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