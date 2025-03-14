https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/yeni-kanada-basbakani-carney-yemin-toreninde-konustu-hicbir-zaman-ve-hicbir-sekilde-abdnin-parcasi-1094530365.html
Yeni Kanada Başbakanı Carney yemin töreninde konuştu: 'Hiçbir zaman ve hiçbir şekilde ABD'nin parçası olmayacağız'
Yeni Kanada Başbakanı Carney yemin töreninde konuştu: 'Hiçbir zaman ve hiçbir şekilde ABD'nin parçası olmayacağız'
Sputnik Türkiye
Justin Trudeau görevinden istifa etmesinin ardından Mark Carney, ülkenin 24. başbakanı olarak yemin etti. Kanada'nın yeni Başbakanı Carney, yemin töreninin... 14.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-14T22:12+0300
2025-03-14T22:12+0300
2025-03-14T22:12+0300
dünya
abd
mark carney
justin trudeau
amerika
abd
ottawa
liberal parti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0e/1094530174_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_359f5208f0da858acabb99bf7574a15b.jpg
Kanada'da gerçekleştirilen seçimin ardından hafta sonu Liberal Parti liderliğine seçilen Mark Carney, ülkenin 24. başbakanı olarak yemin etti.Kanada yerel basınındaki haberlere göre, başkent Ottawa'da düzenlenen yemin töreni öncesinde konuşan Carney, "Odaklanmış bir hükümetiz, eyleme odaklandık" dedi.Ayrıca Carney, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, anın gereklerini karşılayan bir hükümet kuruyoruz. Kanadalılar eylem bekliyor ve bu ekip bunu sağlayacak. Daha hızlı hareket eden, ekonomimizi güvence altına alan ve Kanada'nın geleceğini koruyan daha küçük, deneyimli bir kabine" şeklinde ifadelerde bulundu.'Hiçbir zaman ve hiçbir şekilde ABD'nin parçası olmayacağız'Carney, ülkenin 24. başbakanı olarak yemin ettikten sonra ise gazetecilere yaptığı açıklamalarda, “Çok açık ve net söylüyorum: Hiçbir zaman ve hiçbir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası olmayacağız. Amerika, Kanada değildir" dedi.Mark Carney kimdir?Kanada'nın en tanınmış ekonomi liderlerinden biri olan 60 yaşındaki Mark Carney, 2008-2013 yılları arasında Kanada Merkez Bankası Başkanlığı görevindeydi. Kanada Merkez Bankası Başkanlığı'nın ardından Carney, İngiltere Merkez Bankası Başkanı olmuş, 2013-2020 yılları arasında da bu görevi sürdürmüştü.2015'ten bu yana başbakanlığı üstlenen Justin Trudeau görevinden istifa etmesinin ardından Mark Carney, Liberal Partinin 9 Mart'taki başkanlık seçiminde ilk turda oyların yüzde 85.9'unu alarak partinin yeni lideri seçilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/abd-baskani-trump-mantikli-olan-tek-sey-kanadanin-51-eyaletimiz-olmasidir-1094401154.html
amerika
abd
ottawa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0e/1094530174_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_02d8f2d4863d1d4c75959379b7f29c8f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, mark carney, justin trudeau, amerika, abd, ottawa, liberal parti
abd, mark carney, justin trudeau, amerika, abd, ottawa, liberal parti
Yeni Kanada Başbakanı Carney yemin töreninde konuştu: 'Hiçbir zaman ve hiçbir şekilde ABD'nin parçası olmayacağız'
Justin Trudeau görevinden istifa etmesinin ardından Mark Carney, ülkenin 24. başbakanı olarak yemin etti. Kanada'nın yeni Başbakanı Carney, yemin töreninin ardından "Hiçbir zaman ve hiçbir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası olmayacağız. Amerika, Kanada değildir" dedi.
Kanada'da gerçekleştirilen seçimin ardından hafta sonu Liberal Parti liderliğine seçilen Mark Carney, ülkenin 24. başbakanı olarak yemin etti.
Kanada yerel basınındaki haberlere göre, başkent Ottawa'da düzenlenen yemin töreni öncesinde konuşan Carney, "Odaklanmış bir hükümetiz, eyleme odaklandık" dedi.
Ayrıca Carney, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, anın gereklerini karşılayan bir hükümet kuruyoruz. Kanadalılar eylem bekliyor ve bu ekip bunu sağlayacak. Daha hızlı hareket eden, ekonomimizi güvence altına alan ve Kanada'nın geleceğini koruyan daha küçük, deneyimli bir kabine" şeklinde ifadelerde bulundu.
'Hiçbir zaman ve hiçbir şekilde ABD'nin parçası olmayacağız'
Carney, ülkenin 24. başbakanı olarak yemin ettikten sonra ise gazetecilere yaptığı açıklamalarda, “Çok açık ve net söylüyorum: Hiçbir zaman ve hiçbir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası olmayacağız. Amerika, Kanada değildir" dedi.
Kanada'nın en tanınmış ekonomi liderlerinden biri olan 60 yaşındaki Mark Carney, 2008-2013 yılları arasında Kanada Merkez Bankası Başkanlığı görevindeydi.
Kanada Merkez Bankası Başkanlığı'nın ardından Carney, İngiltere Merkez Bankası Başkanı olmuş, 2013-2020 yılları arasında da bu görevi sürdürmüştü.
2015'ten bu yana başbakanlığı üstlenen Justin Trudeau görevinden istifa etmesinin ardından Mark Carney, Liberal Partinin 9 Mart'taki başkanlık seçiminde ilk turda oyların yüzde 85.9'unu alarak partinin yeni lideri seçilmişti.