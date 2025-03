ABD Başkanı Trump: Mantıklı olan tek şey Kanada'nın 51. eyaletimiz olmasıdır

Bu, tüm vergilerin ve diğer her şeyin tamamen ortadan kaldırılmasını sağlayacaktır. Kanadalıların vergileri büyük ölçüde azalacak, askeri ve diğer açılardan her zamankinden daha güvende olacaklar, kuzey sınırıyla ilgili hiçbir sorun kalmayacak ve dünyanın en büyük ve en güçlü ulusu, Kanada'nın da önemli bir parçası olduğu, her zamankinden daha büyük, daha iyi ve daha güçlü olacak. Yıllar önce çizilen yapay ayrım çizgisi nihayet ortadan kalkacak ve dünyanın en güvenli ve en güzel ülkesine sahip olacağız ve harika milli marşınız çalınmaya devam edecek.