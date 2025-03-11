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ABD Başkanı Trump: Mantıklı olan tek şey Kanada'nın 51. eyaletimiz olmasıdır
ABD Başkanı Trump: Mantıklı olan tek şey Kanada'nın 51. eyaletimiz olmasıdır
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karşılıklı ticaret vergileri konusunun tamamen çözülmesi için mantıklı olan yegane hareketin... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T18:10+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olarak gümrük vergileri konusunu tamamen çözmesini önerdi.Kanada'ya ilave gümrük vergileri koyacaklarını yineleyen ABD Başkanı Trump, "Kanada'yı yılda 200 milyar dolardan fazla sübvanse ediyoruz. Neden? Bu böyle devam edemez. Mantıklı olan tek şey, Kanada'nın 51. eyaletimiz olmasıdır" dedi.Trump konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'Kanada'ya ait çelik ve alüminyumuna uygulanan vergilerin yüzde 50'ye çıkarılması talimatı'ABD Başkanı Trump, Ticaret Bakanı'na Kanada'dan ithal edilen çelik ve alüminyum üzerindeki vergileri yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarma talimatı verdiğini söyledi.Trump açıklamasında, "Ontario bölgsinde ABD'ye gelen elektriğe yüzde 25 vergi koyması nedeniyle, Ticaret Bakanı'na dünyanın en yüksek gümrük vergisi uygulayan ülkelerinden biri olan Kanada'dan ABD'ye gelen tüm çelik ve alüminyuma uygulanan gümrük vergisine yüzde 25 daha eklenmesi talimatını verdim. Bu karar yarın sabah, 12 Mart'ta yürürlüğe girecek" dedi.Trump, Kanada'nın uzun süredir yürürlükte olan diğer 'korkunç' vergileri kaldırmaması halinde 2 Nisan'da ABD'ye gelen otomobiller üzerindeki vergileri önemli ölçüde artıracağını ifade ederek bu tedbirin Kanada'nın otomobil endüstrisinin kalıcı olarak kapanmasına yol açacağı konusunda uyarıda bulundu.
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ABD Başkanı Trump: Mantıklı olan tek şey Kanada'nın 51. eyaletimiz olmasıdır

18:10 11.03.2025 (güncellendi: 18:11 11.03.2025)
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karşılıklı ticaret vergileri konusunun tamamen çözülmesi için mantıklı olan yegane hareketin Kanada’nın ABD’nin 51. eyaleti olması gerektiğini dile getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olarak gümrük vergileri konusunu tamamen çözmesini önerdi.
Kanada'ya ilave gümrük vergileri koyacaklarını yineleyen ABD Başkanı Trump, "Kanada'yı yılda 200 milyar dolardan fazla sübvanse ediyoruz. Neden? Bu böyle devam edemez. Mantıklı olan tek şey, Kanada'nın 51. eyaletimiz olmasıdır" dedi.
Trump konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Bu, tüm vergilerin ve diğer her şeyin tamamen ortadan kaldırılmasını sağlayacaktır. Kanadalıların vergileri büyük ölçüde azalacak, askeri ve diğer açılardan her zamankinden daha güvende olacaklar, kuzey sınırıyla ilgili hiçbir sorun kalmayacak ve dünyanın en büyük ve en güçlü ulusu, Kanada'nın da önemli bir parçası olduğu, her zamankinden daha büyük, daha iyi ve daha güçlü olacak. Yıllar önce çizilen yapay ayrım çizgisi nihayet ortadan kalkacak ve dünyanın en güvenli ve en güzel ülkesine sahip olacağız ve harika milli marşınız çalınmaya devam edecek.

'Kanada'ya ait çelik ve alüminyumuna uygulanan vergilerin yüzde 50'ye çıkarılması talimatı'

ABD Başkanı Trump, Ticaret Bakanı'na Kanada'dan ithal edilen çelik ve alüminyum üzerindeki vergileri yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarma talimatı verdiğini söyledi.
Trump açıklamasında, "Ontario bölgsinde ABD'ye gelen elektriğe yüzde 25 vergi koyması nedeniyle, Ticaret Bakanı'na dünyanın en yüksek gümrük vergisi uygulayan ülkelerinden biri olan Kanada'dan ABD'ye gelen tüm çelik ve alüminyuma uygulanan gümrük vergisine yüzde 25 daha eklenmesi talimatını verdim. Bu karar yarın sabah, 12 Mart'ta yürürlüğe girecek" dedi.
Trump, Kanada'nın uzun süredir yürürlükte olan diğer 'korkunç' vergileri kaldırmaması halinde 2 Nisan'da ABD'ye gelen otomobiller üzerindeki vergileri önemli ölçüde artıracağını ifade ederek bu tedbirin Kanada'nın otomobil endüstrisinin kalıcı olarak kapanmasına yol açacağı konusunda uyarıda bulundu.
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