https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/victor-osimhen-galatasaray-transferinin-nasil-gerceklestigini-tek-tek-anlatti-surekli-cay-iciyorum-1094500013.html

Victor Osimhen Galatasaray transferinin nasıl gerçekleştiğini tek tek anlattı: 'Sürekli çay içiyorum'

Victor Osimhen Galatasaray transferinin nasıl gerçekleştiğini tek tek anlattı: 'Sürekli çay içiyorum'

Sputnik Türkiye

Galatasaray’ın yıldız forveti Victor Osimhen, eski futbolcu John Obi Mikel’in YouTube podcast kanalına konuk oldu. Nijeryalı golcü, Napoli günleri... 14.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-14T07:35+0300

2025-03-14T07:35+0300

2025-03-14T07:35+0300

spor

okan buruk

dries mertens

napoli

galatasaray

süper lig

osimhen

victor james osimhen

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26 yaşındaki forvet, eski kulübü Napoli ve Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona’nın kentteki önemine değindi. "Maradona, Napoli’de adeta bir yarı tanrı gibi. Ona asla yetişemezsin. Ne kadar kupa kazanırsan kazan, Maradona’nın yaptıklarını geçmek imkânsız. O, kulübü tek başına zirveye taşıdı." ifadelerini kullandı."Henüz ritmimi bulamadım"Napoli günlerinden eski takım arkadaşları Hviça Kvaratshelia ve Dries Mertens ile hala yakın olduğunu belirten Osimhen, Galatasaray’daki adaptasyon süreciyle ilgili de konuştu."Okan Buruk’la konuştuktan sonra 'bu i̇şi yapalım' dedim"Galatasaray’a transfer sürecinde en önemli etkenin teknik direktör Okan Buruk olduğunu söyleyen Osimhen, bu konuda ilginç bir detay paylaştı:"Türkiye'de çaya alıştım, sürekli i̇çiyorum"Türkiye’deki yaşam kültürüne hızlı bir şekilde adapte olduğunu belirten Osimhen, çaya olan ilgisini de dile getirdi."Buraya geldiğimde çaya alıştım. Sürekli çay demleniyor ve ailem de buna alıştı. Gerçekten çok seviyorum." dedi.Galatasaray'daki ortamdan çok memnun olduğunu söyleyen Nijeryalı forvet, "Soyunma odasına girdiğim andan itibaren buranın bana her yerden daha fazla evim gibi hissettirdiğini düşündüm." ifadelerini kullandı."Galatasaray’la şampiyon olmak en büyük hedefim"Süper Lig’deki hedeflerine değinen Victor Osimhen, Galatasaray için en önemli şeyin üst üste şampiyonluk kazanmak olduğunu vurguladı."Galatasaray taraftarları için arka arkaya şampiyon olmak çok önemli. Benim için de en büyük hedef Galatasaray’la şampiyon olmak." diyerek sözlerini noktaladı.

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okan buruk, dries mertens, napoli, galatasaray, süper lig, osimhen, victor james osimhen