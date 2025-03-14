https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/victor-osimhen-galatasaray-transferinin-nasil-gerceklestigini-tek-tek-anlatti-surekli-cay-iciyorum-1094500013.html
Victor Osimhen Galatasaray transferinin nasıl gerçekleştiğini tek tek anlattı: 'Sürekli çay içiyorum'
Victor Osimhen Galatasaray transferinin nasıl gerçekleştiğini tek tek anlattı: 'Sürekli çay içiyorum'
Sputnik Türkiye
Galatasaray’ın yıldız forveti Victor Osimhen, eski futbolcu John Obi Mikel’in YouTube podcast kanalına konuk oldu. Nijeryalı golcü, Napoli günleri... 14.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-14T07:35+0300
2025-03-14T07:35+0300
2025-03-14T07:35+0300
spor
okan buruk
dries mertens
napoli
galatasaray
süper lig
osimhen
victor james osimhen
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26 yaşındaki forvet, eski kulübü Napoli ve Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona’nın kentteki önemine değindi. "Maradona, Napoli’de adeta bir yarı tanrı gibi. Ona asla yetişemezsin. Ne kadar kupa kazanırsan kazan, Maradona’nın yaptıklarını geçmek imkânsız. O, kulübü tek başına zirveye taşıdı." ifadelerini kullandı."Henüz ritmimi bulamadım"Napoli günlerinden eski takım arkadaşları Hviça Kvaratshelia ve Dries Mertens ile hala yakın olduğunu belirten Osimhen, Galatasaray’daki adaptasyon süreciyle ilgili de konuştu."Okan Buruk’la konuştuktan sonra 'bu i̇şi yapalım' dedim"Galatasaray’a transfer sürecinde en önemli etkenin teknik direktör Okan Buruk olduğunu söyleyen Osimhen, bu konuda ilginç bir detay paylaştı:"Türkiye'de çaya alıştım, sürekli i̇çiyorum"Türkiye’deki yaşam kültürüne hızlı bir şekilde adapte olduğunu belirten Osimhen, çaya olan ilgisini de dile getirdi."Buraya geldiğimde çaya alıştım. Sürekli çay demleniyor ve ailem de buna alıştı. Gerçekten çok seviyorum." dedi.Galatasaray'daki ortamdan çok memnun olduğunu söyleyen Nijeryalı forvet, "Soyunma odasına girdiğim andan itibaren buranın bana her yerden daha fazla evim gibi hissettirdiğini düşündüm." ifadelerini kullandı."Galatasaray’la şampiyon olmak en büyük hedefim"Süper Lig’deki hedeflerine değinen Victor Osimhen, Galatasaray için en önemli şeyin üst üste şampiyonluk kazanmak olduğunu vurguladı."Galatasaray taraftarları için arka arkaya şampiyon olmak çok önemli. Benim için de en büyük hedef Galatasaray’la şampiyon olmak." diyerek sözlerini noktaladı.
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okan buruk, dries mertens, napoli, galatasaray, süper lig, osimhen, victor james osimhen
okan buruk, dries mertens, napoli, galatasaray, süper lig, osimhen, victor james osimhen
Victor Osimhen Galatasaray transferinin nasıl gerçekleştiğini tek tek anlattı: 'Sürekli çay içiyorum'
Galatasaray’ın yıldız forveti Victor Osimhen, eski futbolcu John Obi Mikel’in YouTube podcast kanalına konuk oldu. Nijeryalı golcü, Napoli günleri, Galatasaray’a transfer süreci, Okan Buruk ile yaptığı telefon görüşmesi ve Süper Lig’deki hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…
26 yaşındaki forvet, eski kulübü Napoli ve Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona’nın kentteki önemine değindi. "Maradona, Napoli’de adeta bir yarı tanrı gibi. Ona asla yetişemezsin. Ne kadar kupa kazanırsan kazan, Maradona’nın yaptıklarını geçmek imkânsız. O, kulübü tek başına zirveye taşıdı." ifadelerini kullandı.
"Henüz ritmimi bulamadım"
Napoli
günlerinden eski takım arkadaşları Hviça Kvaratshelia ve Dries Mertens
ile hala yakın olduğunu belirten Osimhen, Galatasaray’daki
adaptasyon süreciyle ilgili de konuştu.
"Kvara’ya Paris’e gitmesini söyledim. Onun orada olması gerektiğini düşünüyorum. Dries’in oyun tarzına alışığım ama henüz ritmimi bulamadım. Napoli’deyken o paslara hep giderdim. Burada da ona alışmak için zamana ihtiyacım var ama birlikte oynamaktan büyük keyif alıyorum." dedi.
"Okan Buruk’la konuştuktan sonra 'bu i̇şi yapalım' dedim"
Galatasaray’a transfer sürecinde en önemli etkenin teknik direktör Okan Buruk
olduğunu söyleyen Osimhen, bu konuda ilginç bir detay paylaştı:
"Hoca beni arayıp transferin mümkün olup olmadığını sordu. İlk olarak projeyi sordum. Henüz para bile konuşmamıştık. Okan Buruk’un oyuna olan tutkusunu gördüm. Çünkü o da bu kulüpte oynadı ve büyük başarılar kazandı. Bana Galatasaray, taraftarlar ve kulübün hedeflerinden bahsetti. Onunla konuştukça ilgim daha da arttı. İlk görüşmemizden 7 saat sonra 'Bu işi yapalım' dedim."
"Türkiye'de çaya alıştım, sürekli i̇çiyorum"
Türkiye’deki yaşam kültürüne hızlı bir şekilde adapte olduğunu belirten Osimhen, çaya olan ilgisini de dile getirdi.
"Buraya geldiğimde çaya alıştım. Sürekli çay demleniyor ve ailem de buna alıştı. Gerçekten çok seviyorum." dedi.
Galatasaray'daki ortamdan çok memnun olduğunu söyleyen Nijeryalı forvet, "Soyunma odasına girdiğim andan itibaren buranın bana her yerden daha fazla evim gibi hissettirdiğini düşündüm." ifadelerini kullandı.
"Galatasaray’la şampiyon olmak en büyük hedefim"
Süper Lig’deki
hedeflerine değinen Victor Osimhen
, Galatasaray için en önemli şeyin üst üste şampiyonluk kazanmak
olduğunu vurguladı.
"Galatasaray taraftarları için arka arkaya şampiyon olmak çok önemli. Benim için de en büyük hedef Galatasaray’la şampiyon olmak." diyerek sözlerini noktaladı.