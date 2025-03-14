Victor Osimhen Galatasaray transferinin nasıl gerçekleştiğini tek tek anlattı: 'Sürekli çay içiyorum'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Türkiye, en kötü enflasyona sahip 10 ülke arasında
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Özgür Mikrofon: ‘Türkiye’de hiçbir ürünün tek haneli fiyatı yok’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Duygusal zekaya sahip ilk yapay zeka piyasaya sürüldü: Empati yapabilecek
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Ekonomi gündemi
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
'Doğudan batıya dönen gezegen'
16:10
6 dk
SESLİ HABER
İzmir Körfezi'nde kirlilik krizi: Bakanlıktan sert tepki
16:32
2 dk
SESLİ HABER
Bıçaklı saldırıda oğlu Ahmet Minguzzi'yi kaybeden Yasemin Minguzzi'den kampanya
16:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin süt deviydi: İcradan satışa çıkacak
17:11
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin siber güvenlik yol haritası belirlendi
17:19
3 dk
SESLİ HABER
İspanya’da yeni keşif: 1.4 milyon yıllık insan yüzü bulundu
17:28
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Patruşev uyardı: NATO’nun hedefi Rus tankerleri
18:28
2 dk
SESLİ HABER
Çin ve AB’den ’30 günlük ateşkes önerisi’ yorumu
18:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Putin üniformayla ziyaret etti: Ukrayna, Kursk’ta tamamen başarısız oldu
19:28
3 dk
SESLİ HABER
TÜİK paylaştı: Konut satışlarında geçen yıla göre yüzde 20 artış
19:49
2 dk
SESLİ HABER
Türk nüfusu yaşlanıyor: Yaşlı nüfusun oranında artış
20:22
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kesme altına' düzenleme
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/victor-osimhen-galatasaray-transferinin-nasil-gerceklestigini-tek-tek-anlatti-surekli-cay-iciyorum-1094500013.html
Victor Osimhen Galatasaray transferinin nasıl gerçekleştiğini tek tek anlattı: 'Sürekli çay içiyorum'
Victor Osimhen Galatasaray transferinin nasıl gerçekleştiğini tek tek anlattı: 'Sürekli çay içiyorum'
Sputnik Türkiye
Galatasaray’ın yıldız forveti Victor Osimhen, eski futbolcu John Obi Mikel’in YouTube podcast kanalına konuk oldu. Nijeryalı golcü, Napoli günleri... 14.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-14T07:35+0300
2025-03-14T07:35+0300
spor
okan buruk
dries mertens
napoli
galatasaray
süper lig
osimhen
victor james osimhen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/16/1088302162_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_78227e591b86593ec68b61de31394c21.jpg
26 yaşındaki forvet, eski kulübü Napoli ve Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona’nın kentteki önemine değindi. "Maradona, Napoli’de adeta bir yarı tanrı gibi. Ona asla yetişemezsin. Ne kadar kupa kazanırsan kazan, Maradona’nın yaptıklarını geçmek imkânsız. O, kulübü tek başına zirveye taşıdı." ifadelerini kullandı."Henüz ritmimi bulamadım"Napoli günlerinden eski takım arkadaşları Hviça Kvaratshelia ve Dries Mertens ile hala yakın olduğunu belirten Osimhen, Galatasaray’daki adaptasyon süreciyle ilgili de konuştu."Okan Buruk’la konuştuktan sonra 'bu i̇şi yapalım' dedim"Galatasaray’a transfer sürecinde en önemli etkenin teknik direktör Okan Buruk olduğunu söyleyen Osimhen, bu konuda ilginç bir detay paylaştı:"Türkiye'de çaya alıştım, sürekli i̇çiyorum"Türkiye’deki yaşam kültürüne hızlı bir şekilde adapte olduğunu belirten Osimhen, çaya olan ilgisini de dile getirdi."Buraya geldiğimde çaya alıştım. Sürekli çay demleniyor ve ailem de buna alıştı. Gerçekten çok seviyorum." dedi.Galatasaray'daki ortamdan çok memnun olduğunu söyleyen Nijeryalı forvet, "Soyunma odasına girdiğim andan itibaren buranın bana her yerden daha fazla evim gibi hissettirdiğini düşündüm." ifadelerini kullandı."Galatasaray’la şampiyon olmak en büyük hedefim"Süper Lig’deki hedeflerine değinen Victor Osimhen, Galatasaray için en önemli şeyin üst üste şampiyonluk kazanmak olduğunu vurguladı."Galatasaray taraftarları için arka arkaya şampiyon olmak çok önemli. Benim için de en büyük hedef Galatasaray’la şampiyon olmak." diyerek sözlerini noktaladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/real-madridde-yeni-arda-guler-krizi-taraftar-ayaga-kalkti-ancelottinin-karari-buyuk-tepki-cekti-1094458112.html
napoli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/16/1088302162_82:0:1902:1365_1920x0_80_0_0_75646cb24b256c56951643e4ab7c79d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
okan buruk, dries mertens, napoli, galatasaray, süper lig, osimhen, victor james osimhen
okan buruk, dries mertens, napoli, galatasaray, süper lig, osimhen, victor james osimhen

Victor Osimhen Galatasaray transferinin nasıl gerçekleştiğini tek tek anlattı: 'Sürekli çay içiyorum'

07:35 14.03.2025
© AA / Abdulhamid HoşbaşOsimhen
Osimhen - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2025
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
Abone ol
Galatasaray’ın yıldız forveti Victor Osimhen, eski futbolcu John Obi Mikel’in YouTube podcast kanalına konuk oldu. Nijeryalı golcü, Napoli günleri, Galatasaray’a transfer süreci, Okan Buruk ile yaptığı telefon görüşmesi ve Süper Lig’deki hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…
26 yaşındaki forvet, eski kulübü Napoli ve Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona’nın kentteki önemine değindi. "Maradona, Napoli’de adeta bir yarı tanrı gibi. Ona asla yetişemezsin. Ne kadar kupa kazanırsan kazan, Maradona’nın yaptıklarını geçmek imkânsız. O, kulübü tek başına zirveye taşıdı." ifadelerini kullandı.

"Henüz ritmimi bulamadım"

Napoli günlerinden eski takım arkadaşları Hviça Kvaratshelia ve Dries Mertens ile hala yakın olduğunu belirten Osimhen, Galatasaray’daki adaptasyon süreciyle ilgili de konuştu.
"Kvara’ya Paris’e gitmesini söyledim. Onun orada olması gerektiğini düşünüyorum. Dries’in oyun tarzına alışığım ama henüz ritmimi bulamadım. Napoli’deyken o paslara hep giderdim. Burada da ona alışmak için zamana ihtiyacım var ama birlikte oynamaktan büyük keyif alıyorum." dedi.

"Okan Buruk’la konuştuktan sonra 'bu i̇şi yapalım' dedim"

Galatasaray’a transfer sürecinde en önemli etkenin teknik direktör Okan Buruk olduğunu söyleyen Osimhen, bu konuda ilginç bir detay paylaştı:
"Hoca beni arayıp transferin mümkün olup olmadığını sordu. İlk olarak projeyi sordum. Henüz para bile konuşmamıştık. Okan Buruk’un oyuna olan tutkusunu gördüm. Çünkü o da bu kulüpte oynadı ve büyük başarılar kazandı. Bana Galatasaray, taraftarlar ve kulübün hedeflerinden bahsetti. Onunla konuştukça ilgim daha da arttı. İlk görüşmemizden 7 saat sonra 'Bu işi yapalım' dedim."

"Türkiye'de çaya alıştım, sürekli i̇çiyorum"

Türkiye’deki yaşam kültürüne hızlı bir şekilde adapte olduğunu belirten Osimhen, çaya olan ilgisini de dile getirdi.
"Buraya geldiğimde çaya alıştım. Sürekli çay demleniyor ve ailem de buna alıştı. Gerçekten çok seviyorum." dedi.
Galatasaray'daki ortamdan çok memnun olduğunu söyleyen Nijeryalı forvet, "Soyunma odasına girdiğim andan itibaren buranın bana her yerden daha fazla evim gibi hissettirdiğini düşündüm." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray’la şampiyon olmak en büyük hedefim"

Süper Lig’deki hedeflerine değinen Victor Osimhen, Galatasaray için en önemli şeyin üst üste şampiyonluk kazanmak olduğunu vurguladı.
"Galatasaray taraftarları için arka arkaya şampiyon olmak çok önemli. Benim için de en büyük hedef Galatasaray’la şampiyon olmak." diyerek sözlerini noktaladı.
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2025
SPOR
Real Madrid’de yeni Arda Güler krizi: Taraftar ayağa kalktı, Ancelotti'nin kararı büyük tepki çekti 'Artık ayıp oluyor'
Dün, 08:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала