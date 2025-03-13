https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/real-madridde-yeni-arda-guler-krizi-taraftar-ayaga-kalkti-ancelottinin-karari-buyuk-tepki-cekti-1094458112.html
Real Madrid’de yeni Arda Güler krizi: Taraftar ayağa kalktı, Ancelotti'nin kararı büyük tepki çekti 'Artık ayıp oluyor'
Real Madrid’de yeni Arda Güler krizi: Taraftar ayağa kalktı, Ancelotti'nin kararı büyük tepki çekti 'Artık ayıp oluyor'
Sputnik Türkiye
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Mücadele penaltılara giderken, Arda Güler son... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T08:10+0300
2025-03-13T08:10+0300
2025-03-13T08:10+0300
spor
arda güler
atletico madrid
carlo ancelotti
real madrid
uefa şampiyonlar ligi
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Real Madrid, büyük çekişmeye sahne olan maçta Atletico Madrid’i penaltılarla eleyerek çeyrek finale yükseldi. Ancak Arda Güler’in yine süre alamaması, maçın en çok konuşulan konularından biri oldu.Futbolseverler, "Arda Güler neden oynatılmıyor?", "Ancelotti’nin Arda’ya karşı tutumu adaletsiz mi?" gibi sorularla sosyal medyada tepki gösterdi.Ancelotti’nin Arda Güler’e karşı tutumu eleştiriliyorBu olay, Arda Güler’in Real Madrid’de neden yeterince forma şansı bulamadığı yönündeki tartışmaları alevlendirdi. Carlo Ancelotti’nin genç yıldızı neredeyse hiç oynatmaması, gelişimini olumsuz etkilediği yönünde eleştirileri de beraberinde getirdi.Öte yandan, Ancelotti’nin genç oyunculara şans verme konusunda oldukça tutucu olduğu biliniyor. Bellingham gibi yıldız isimlere süre verirken, Arda Güler’in sürekli kenarda bırakılması büyük tepki çekiyor.Arda Güler’in geleceği ne olacak?Sezon başında büyük umutlarla Real Madrid’e transfer olan Arda Güler’in geleceği belirsizliğini koruyor. Genç oyuncunun yaz transfer döneminde başka bir takıma kiralanma ihtimali gündeme gelebilir.Eğer Ancelotti, Arda’ya süre vermemeye devam ederse, genç yetenek kariyerine yeni bir rota çizebilir. Ancak Real Madrid’de kalıp kendini kanıtlamak için savaşacağı da konuşuluyor.Futbolseverler Ayakta: "Arda Güler’e büyük haksızlık yapılıyor!"Arda Güler’in Real Madrid’de forma şansı bulamaması ve son anda oyuna alınmaktan vazgeçilmesi, futbolseverler arasında büyük tepkiye yol açtı. Sosyal medyada binlerce kullanıcı, "Arda Güler hak ettiği değeri görmüyor", "Ancelotti, Arda’yı bilinçli olarak oynatmıyor", "Milli yıldızımıza yapılan büyük ayıp!" gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi.
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Real Madrid’de yeni Arda Güler krizi: Taraftar ayağa kalktı, Ancelotti'nin kararı büyük tepki çekti 'Artık ayıp oluyor'
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Mücadele penaltılara giderken, Arda Güler son dakikalarda ısınmaya gönderildi. Ancak Carlo Ancelotti, genç futbolcuyu tam oyuna alacakken bir anda fikrini değiştirdi ve onu tekrar kulübeye oturttu.
Real Madrid, büyük çekişmeye sahne olan maçta Atletico Madrid’i penaltılarla eleyerek çeyrek finale yükseldi. Ancak Arda Güler’in yine süre alamaması, maçın en çok konuşulan konularından biri oldu.
Futbolseverler, "Arda Güler neden oynatılmıyor?", "Ancelotti’nin Arda’ya karşı tutumu adaletsiz mi?"
gibi sorularla sosyal medyada tepki gösterdi.
Ancelotti’nin Arda Güler’e karşı tutumu eleştiriliyor
Bu olay, Arda Güler’in Real Madrid’de neden yeterince forma şansı bulamadığı
yönündeki tartışmaları alevlendirdi. Carlo Ancelotti’nin genç yıldızı neredeyse hiç oynatmaması, gelişimini olumsuz etkilediği yönünde eleştirileri de beraberinde getirdi
.
Öte yandan, Ancelotti’nin genç oyunculara şans verme konusunda oldukça tutucu olduğu biliniyor. Bellingham gibi yıldız isimlere süre verirken, Arda Güler’in sürekli kenarda bırakılması büyük tepki çekiyor.
Arda Güler’in geleceği ne olacak?
Sezon başında büyük umutlarla Real Madrid’e
transfer olan Arda Güler’in geleceği belirsizliğini koruyor
. Genç oyuncunun yaz transfer döneminde başka bir takıma kiralanma ihtimali gündeme gelebilir
.
Eğer Ancelotti, Arda’ya süre vermemeye devam ederse, genç yetenek kariyerine yeni bir rota çizebilir. Ancak Real Madrid’de kalıp kendini kanıtlamak için savaşacağı da konuşuluyor.
Futbolseverler Ayakta: "Arda Güler’e büyük haksızlık yapılıyor!"
Arda Güler’in Real Madrid’de forma şansı bulamaması ve son anda oyuna alınmaktan vazgeçilmesi, futbolseverler arasında büyük tepkiye yol açtı. Sosyal medyada binlerce kullanıcı, "Arda Güler hak ettiği değeri görmüyor", "Ancelotti, Arda’yı bilinçli olarak oynatmıyor", "Milli yıldızımıza yapılan büyük ayıp!" gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi.