https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/abd-hindistan-yolcu-ucagi-teknik-ariza-nedeniyle-geri-dondu-12-tuvaletten-11i-tikandi-1094356537.html
ABD-Hindistan yolcu uçağı 'teknik arıza' nedeniyle geri döndü: '12 tuvaletten 11'i tıkandı'
ABD-Hindistan yolcu uçağı 'teknik arıza' nedeniyle geri döndü: '12 tuvaletten 11'i tıkandı'
Sputnik Türkiye
ABD'den Hindistan'a yolcu taşıyan uçak, kalkıştan 5 saat sonra Chicago'ya geri dönmek zorunda kaldı. Hindistan basınında uçaktaki 12 tuvaletten 11'inin tıkalı... 10.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-10T15:19+0300
2025-03-10T15:19+0300
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ABD'den Hindistan'a gitmek üzere havalanan Air India'ya ait yolcu uçağının, havalanmasının ardından Chicago'ya geri döndüğü bildirildi. Hindistan basınında yer alan bilgilere göre yolcu uçağının 12 tuvaletinden 11'inin tıkandığı aktarıldı.ABD'nin Chicago kentinden Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye gitmek üzere 6 Mart'ta havalanan yolcu uçağı hakkında Air India tarafından yapılan açıklamada, '"AI126" sefer sayılı uçağın havalandıktan yaklaşık 5 saat sonra Chicago'ya dönmesinin teknik sorundan kaynaklandığı' bilgisi aktarıldı.Air India'nın yolcuların varış noktalarına ulaşmaları için alternatif uçuşlar ve konaklama imkanı ayarladığı aktarıldı.
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chicago, abd, air india, yeni delhi, hindistan
ABD-Hindistan yolcu uçağı 'teknik arıza' nedeniyle geri döndü: '12 tuvaletten 11'i tıkandı'
ABD'den Hindistan'a yolcu taşıyan uçak, kalkıştan 5 saat sonra Chicago'ya geri dönmek zorunda kaldı. Hindistan basınında uçaktaki 12 tuvaletten 11'inin tıkalı olması nedeniyle uçağın geri döndüğü aktarıldı. Firmadan yapılan açıklamada, uçağın teknik arıza nedeniyle Chicago'ya divert ettiği bildirildi.
ABD'den Hindistan'a gitmek üzere havalanan Air India'ya ait yolcu uçağının, havalanmasının ardından Chicago'ya geri döndüğü bildirildi. Hindistan basınında yer alan bilgilere göre yolcu uçağının 12 tuvaletinden 11'inin tıkandığı aktarıldı.
ABD'nin Chicago kentinden Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye gitmek üzere 6 Mart'ta havalanan yolcu uçağı hakkında Air India tarafından yapılan açıklamada, '"AI126" sefer sayılı uçağın havalandıktan yaklaşık 5 saat sonra Chicago'ya dönmesinin teknik sorundan kaynaklandığı' bilgisi aktarıldı.
Air India'nın yolcuların varış noktalarına ulaşmaları için alternatif uçuşlar ve konaklama imkanı ayarladığı aktarıldı.