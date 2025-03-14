https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/turkiyede-hava-durumu-tersine-donuyor-sicakliklar-20-derece-birden-dusecek-mart-kapidan-fena-1094501879.html

Türkiye’de hava durumu tersine dönüyor, sıcaklıklar 20 derece birden düşecek: 'Mart kapıdan fena baktıracak'

Türkiye’de hava durumu tersine dönüyor, sıcaklıklar 20 derece birden düşecek: 'Mart kapıdan fena baktıracak'

Sputnik Türkiye

Hafta sonu yaz havası, ardından sert kış dönüşü! İstanbul’da sıcaklık 25 dereceye çıkacak ama salı günü 8 dereceye kadar düşecek. Afrika’dan gelen çöl tozları... 14.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-14T08:55+0300

2025-03-14T08:55+0300

2025-03-14T08:55+0300

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

yaşam

orhan şen

anadolu

doğu anadolu

yağış

sağanak yağış

şiddetli yağış

sağanak yağış uyarısı

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Türkiye genelinde hava sıcaklıkları bugünden itibaren yükselişe geçiyor. Hafta sonu İstanbul 25, Ankara 28, Antalya ise 25 dereceye ulaşacak. Ancak bu sıcaklıklar uzun sürmeyecek. Salı gününden itibaren sıcaklıklar 20 derece birden düşecek ve kış geri dönecek.Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki hafta İstanbul’un 8 dereceye kadar soğuyacağını, Anadolu’nun iç ve doğu kesimlerinde ise kar yağışı görüleceğini açıkladı.Afrika’dan gelen çöl tozu Türkiye’yi etkisi altına alacakAfrika üzerinden gelen çöl tozu dalgası, Türkiye genelinde hava kalitesini düşürecek. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonu çöl tozunun İstanbul’da yüzde 70-80 seviyesine kadar çıkacağını belirtti.Bu durum nefes almayı zorlaştıracak, astım ve solunum yolu hastalıkları olan vatandaşlar için risk oluşturacak. Özellikle İstanbul, Ege ve İç Anadolu bölgesinde etkili olması beklenen çöl tozu, gökyüzünü sarıya boyayabilir.Yazdan kışa ani geçiş: Soğuk hava dalgası kapıdaMeteoroloji tahminlerine göre:Prof. Dr. Orhan Şen, "Önümüzdeki hafta Türkiye kış havasını tekrar yaşayacak" diyerek uyardı.Batıda yağmur, doğuda don ve çığ tehlikesiMeteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre:Türkiye i̇ki mevsimi bir arada yaşayacakMeteoroloji uzmanlarına göre, önümüzdeki 10 gün boyunca Türkiye’de yaz ve kış bir arada yaşanacak.Prof. Dr. Orhan Şen, "Bu hafta Erzurum’da bile sıcaklık 18 dereceye çıkacak ama ardından Anadolu’da kar yağışı başlayacak" dedi.Hava değişimlerinden etkilenmemek için vatandaşların dikkatli olması, ani sıcaklık düşüşlerine karşı tedbir alması ve hava kalitesi düşük olan günlerde dışarıda uzun süre kalmamaları öneriliyor.

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anadolu

doğu anadolu

i̇stanbul kar yağışı

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