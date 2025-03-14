https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/turkiyede-hava-durumu-tersine-donuyor-sicakliklar-20-derece-birden-dusecek-mart-kapidan-fena-1094501879.html
Türkiye’de hava durumu tersine dönüyor, sıcaklıklar 20 derece birden düşecek: 'Mart kapıdan fena baktıracak'
Türkiye’de hava durumu tersine dönüyor, sıcaklıklar 20 derece birden düşecek: 'Mart kapıdan fena baktıracak'
Sputnik Türkiye
Hafta sonu yaz havası, ardından sert kış dönüşü! İstanbul’da sıcaklık 25 dereceye çıkacak ama salı günü 8 dereceye kadar düşecek. Afrika’dan gelen çöl tozları... 14.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-14T08:55+0300
2025-03-14T08:55+0300
2025-03-14T08:55+0300
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
yaşam
orhan şen
anadolu
doğu anadolu
yağış
sağanak yağış
şiddetli yağış
sağanak yağış uyarısı
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Türkiye genelinde hava sıcaklıkları bugünden itibaren yükselişe geçiyor. Hafta sonu İstanbul 25, Ankara 28, Antalya ise 25 dereceye ulaşacak. Ancak bu sıcaklıklar uzun sürmeyecek. Salı gününden itibaren sıcaklıklar 20 derece birden düşecek ve kış geri dönecek.Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki hafta İstanbul’un 8 dereceye kadar soğuyacağını, Anadolu’nun iç ve doğu kesimlerinde ise kar yağışı görüleceğini açıkladı.Afrika’dan gelen çöl tozu Türkiye’yi etkisi altına alacakAfrika üzerinden gelen çöl tozu dalgası, Türkiye genelinde hava kalitesini düşürecek. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonu çöl tozunun İstanbul’da yüzde 70-80 seviyesine kadar çıkacağını belirtti.Bu durum nefes almayı zorlaştıracak, astım ve solunum yolu hastalıkları olan vatandaşlar için risk oluşturacak. Özellikle İstanbul, Ege ve İç Anadolu bölgesinde etkili olması beklenen çöl tozu, gökyüzünü sarıya boyayabilir.Yazdan kışa ani geçiş: Soğuk hava dalgası kapıdaMeteoroloji tahminlerine göre:Prof. Dr. Orhan Şen, "Önümüzdeki hafta Türkiye kış havasını tekrar yaşayacak" diyerek uyardı.Batıda yağmur, doğuda don ve çığ tehlikesiMeteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre:Türkiye i̇ki mevsimi bir arada yaşayacakMeteoroloji uzmanlarına göre, önümüzdeki 10 gün boyunca Türkiye’de yaz ve kış bir arada yaşanacak.Prof. Dr. Orhan Şen, "Bu hafta Erzurum’da bile sıcaklık 18 dereceye çıkacak ama ardından Anadolu’da kar yağışı başlayacak" dedi.Hava değişimlerinden etkilenmemek için vatandaşların dikkatli olması, ani sıcaklık düşüşlerine karşı tedbir alması ve hava kalitesi düşük olan günlerde dışarıda uzun süre kalmamaları öneriliyor.
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anadolu
doğu anadolu
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Türkiye’de hava durumu tersine dönüyor, sıcaklıklar 20 derece birden düşecek: 'Mart kapıdan fena baktıracak'
Hafta sonu yaz havası, ardından sert kış dönüşü! İstanbul’da sıcaklık 25 dereceye çıkacak ama salı günü 8 dereceye kadar düşecek. Afrika’dan gelen çöl tozları nefes almayı zorlaştırırken, Anadolu’ya kar geri dönüyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki günlerde yaşanacak ani hava değişimiyle ilgili kritik uyarılarda bulundu.
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları bugünden itibaren yükselişe geçiyor. Hafta sonu İstanbul 25, Ankara 28, Antalya ise 25 dereceye ulaşacak. Ancak bu sıcaklıklar uzun sürmeyecek. Salı gününden itibaren sıcaklıklar 20 derece birden düşecek ve kış geri dönecek.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki hafta İstanbul’un 8 dereceye kadar soğuyacağını, Anadolu’nun iç ve doğu kesimlerinde ise kar yağışı görüleceğini açıkladı.
Afrika’dan gelen çöl tozu Türkiye’yi etkisi altına alacak
Afrika üzerinden gelen çöl tozu dalgası, Türkiye genelinde hava kalitesini düşürecek. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonu çöl tozunun İstanbul’da yüzde 70-80 seviyesine kadar çıkacağını belirtti.
Bu durum nefes almayı zorlaştıracak, astım ve solunum yolu hastalıkları olan vatandaşlar için risk oluşturacak. Özellikle İstanbul, Ege ve İç Anadolu bölgesinde etkili olması beklenen çöl tozu, gökyüzünü sarıya boyayabilir.
Yazdan kışa ani geçiş: Soğuk hava dalgası kapıda
Meteoroloji tahminlerine göre:
Hafta sonu sıcaklıklar rekor seviyeye çıkacak. Salı gününden itibaren sıcaklıklar aniden düşecek. İstanbul’da sıcaklık 8 dereceye kadar gerileyecek. Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek. Ankara'da Çarşamba günü kar yağışı bekleniyor
Prof. Dr. Orhan Şen, "Önümüzdeki hafta Türkiye kış havasını tekrar yaşayacak" diyerek uyardı.
Batıda yağmur, doğuda don ve çığ tehlikesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre:
Marmara’nın güneybatısı ve Bursa çevresinde hafif sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu’nun doğusunda buzlanma ve don olayları etkili olacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde çığ tehlikesi var. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde sis ve pus görülebilir.
Türkiye i̇ki mevsimi bir arada yaşayacak
Meteoroloji uzmanlarına göre, önümüzdeki 10 gün boyunca Türkiye’de yaz ve kış bir arada yaşanacak.
Prof. Dr. Orhan Şen, "Bu hafta Erzurum’da bile sıcaklık 18 dereceye çıkacak ama ardından Anadolu’da kar yağışı başlayacak" dedi.
Hava değişimlerinden etkilenmemek için vatandaşların dikkatli olması, ani sıcaklık düşüşlerine karşı tedbir alması ve hava kalitesi düşük olan günlerde dışarıda uzun süre kalmamaları öneriliyor.