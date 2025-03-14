Şinasi Yurtsever'in hayatını kaybettiğini Zafer Algöz duyurdu, sonra apar topar paylaşımı sildi: Ölümü neden gizlendi?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Türkiye, en kötü enflasyona sahip 10 ülke arasında
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Özgür Mikrofon: ‘Türkiye’de hiçbir ürünün tek haneli fiyatı yok’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Duygusal zekaya sahip ilk yapay zeka piyasaya sürüldü: Empati yapabilecek
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Ekonomi gündemi
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
'Doğudan batıya dönen gezegen'
16:10
6 dk
SESLİ HABER
İzmir Körfezi'nde kirlilik krizi: Bakanlıktan sert tepki
16:32
2 dk
SESLİ HABER
Bıçaklı saldırıda oğlu Ahmet Minguzzi'yi kaybeden Yasemin Minguzzi'den kampanya
16:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin süt deviydi: İcradan satışa çıkacak
17:11
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin siber güvenlik yol haritası belirlendi
17:19
3 dk
SESLİ HABER
İspanya’da yeni keşif: 1.4 milyon yıllık insan yüzü bulundu
17:28
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Patruşev uyardı: NATO’nun hedefi Rus tankerleri
18:28
2 dk
SESLİ HABER
Çin ve AB’den ’30 günlük ateşkes önerisi’ yorumu
18:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Putin üniformayla ziyaret etti: Ukrayna, Kursk’ta tamamen başarısız oldu
19:28
3 dk
SESLİ HABER
TÜİK paylaştı: Konut satışlarında geçen yıla göre yüzde 20 artış
19:49
2 dk
SESLİ HABER
Türk nüfusu yaşlanıyor: Yaşlı nüfusun oranında artış
20:22
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kesme altına' düzenleme
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP anket yaptırdı: Yüzde 84 TÜİK’e inanmıyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/sinasi-yurtseverin-hayatini-kaybettigini-zafer-algoz-duyurdu-sonra-apar-topar-paylasimi-sildi-olumu-1094501611.html
Şinasi Yurtsever'in hayatını kaybettiğini Zafer Algöz duyurdu, sonra apar topar paylaşımı sildi: Ölümü neden gizlendi?
Şinasi Yurtsever'in hayatını kaybettiğini Zafer Algöz duyurdu, sonra apar topar paylaşımı sildi: Ölümü neden gizlendi?
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, mide kanseriyle verdiği savaşı kaybetti. 51 yaşında hayata veda eden sanatçının vefat haberi sanat camiasını yasa boğarken... 14.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-14T08:39+0300
2025-03-14T08:40+0300
şi̇nasi yurtsever
zafer algöz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0e/1094498822_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3c853e2d810d69b4827cc59ebae97445.jpg
"Kardeş Payı" dizisinin Büyük Hilmi’si olarak hafızalara kazınan usta oyuncu Şinasi Yurtsever, mide kanseriyle mücadele ettiği sürecin ardından 51 yaşında hayatını kaybetti.Bugüne kadar tiyatro, televizyon ve sinema dünyasında birçok önemli projede yer alan Yurtsever, son olarak "İnci Taneleri" dizisinde kısa bir süre rol almış ve tiyatro sahnesinde "Hücreler" oyunuyla seyirciyle buluşmuştu. TRT Tabii'nin "Yüzde İki" adlı komedi dizisinde "Kadri" karakterini canlandıran sanatçı, hastalığının ilerlemesi nedeniyle projeye sadece beş bölüm katılabilmişti.Ölüm haberini Zafer Algöz duyurdu, sonra kaldırdıYurtsever’in vefat haberini ilk olarak usta oyuncu Zafer Algöz duyurdu. "Ailemizden biri daha gitti" sözleriyle yaptığı paylaşım, sosyal medyada kısa sürede yayılırken, Algöz’ün paylaşımını aniden kaldırması dikkat çekti.Bunun sebebi ise Yurtsever’in annesinin hem hastalığından hem de vefatından haberdar olmamasıydı.Annesi acı haberi sosyal medyadan öğrendiGazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, Şinasi Yurtsever’in hastalığı uzun süredir ailesinden gizleniyordu. Oyuncunun eşi Ferihan Kaya ve birkaç yakın set arkadaşı dışında kimse bu durumu bilmiyordu.Annesinin üzülmesini istemeyen ailesi, Yurtsever’in sağlık durumu hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak sosyal medyada hızla yayılan ölüm haberi, Yurtsever’in annesine ulaşınca büyük bir şok yaşandı.Zafer Algöz: Paylaşımı hemen sildim ama yayılmıştıAltuntaş’ın haberine göre, paylaşımını kaldırdıktan sonra Zafer Algöz'e telefonla ulaşıldı. Algöz, "Bana anne ve babasına henüz haber verilmediği, sosyal medyadan öğrenmelerinin istenmediği söylendi. Hemen paylaşımı sildim ama ne yazık ki haber çoktan yayılmıştı. Başımız sağ olsun, çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.Sanat dünyasından taziye mesajlarıŞinasi Yurtsever’in vefat haberi, sanat camiasında büyük bir üzüntü yarattı. Meslektaşları, Yurtsever’in sanat dünyasına kattığı değeri vurgulayan mesajlar paylaşarak ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.Şinasi Yurtsever kimdir?Sanat dünyası bir usta ismi daha kaybettiŞinasi Yurtsever’in kaybı, sadece ailesini değil, sanat camiasını ve sevenlerini derinden üzdü. Usta oyuncunun anıları ve sahnedeki unutulmaz performansları, onu sevenlerin hafızasında yaşamaya devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/narin-guran-cinayeti-sorusturmasinda-yeni-perde-jandarma-guran-ailesini-algi-kapanina-sokmus-1094500705.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0e/1094498822_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_bd6895bc66176fffa94d390463abc4ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
şi̇nasi yurtsever, zafer algöz
şi̇nasi yurtsever, zafer algöz

Şinasi Yurtsever'in hayatını kaybettiğini Zafer Algöz duyurdu, sonra apar topar paylaşımı sildi: Ölümü neden gizlendi?

08:39 14.03.2025 (güncellendi: 08:40 14.03.2025)
© AAŞinasi Yurtsever
Şinasi Yurtsever - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2025
© AA
Abone ol
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, mide kanseriyle verdiği savaşı kaybetti. 51 yaşında hayata veda eden sanatçının vefat haberi sanat camiasını yasa boğarken, annesinin hem hastalığından hem de ölümünden haberdar olmadığı ortaya çıktı. Ölüm haberini sosyal medyada gören anneye acı gerçeği ailesi anlatmak zorunda kaldı.
"Kardeş Payı" dizisinin Büyük Hilmi’si olarak hafızalara kazınan usta oyuncu Şinasi Yurtsever, mide kanseriyle mücadele ettiği sürecin ardından 51 yaşında hayatını kaybetti.
Bugüne kadar tiyatro, televizyon ve sinema dünyasında birçok önemli projede yer alan Yurtsever, son olarak "İnci Taneleri" dizisinde kısa bir süre rol almış ve tiyatro sahnesinde "Hücreler" oyunuyla seyirciyle buluşmuştu. TRT Tabii'nin "Yüzde İki" adlı komedi dizisinde "Kadri" karakterini canlandıran sanatçı, hastalığının ilerlemesi nedeniyle projeye sadece beş bölüm katılabilmişti.

Ölüm haberini Zafer Algöz duyurdu, sonra kaldırdı

Yurtsever’in vefat haberini ilk olarak usta oyuncu Zafer Algöz duyurdu. "Ailemizden biri daha gitti" sözleriyle yaptığı paylaşım, sosyal medyada kısa sürede yayılırken, Algöz’ün paylaşımını aniden kaldırması dikkat çekti.
Bunun sebebi ise Yurtsever’in annesinin hem hastalığından hem de vefatından haberdar olmamasıydı.

Annesi acı haberi sosyal medyadan öğrendi

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, Şinasi Yurtsever’in hastalığı uzun süredir ailesinden gizleniyordu. Oyuncunun eşi Ferihan Kaya ve birkaç yakın set arkadaşı dışında kimse bu durumu bilmiyordu.
Annesinin üzülmesini istemeyen ailesi, Yurtsever’in sağlık durumu hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak sosyal medyada hızla yayılan ölüm haberi, Yurtsever’in annesine ulaşınca büyük bir şok yaşandı.

Zafer Algöz: Paylaşımı hemen sildim ama yayılmıştı

Altuntaş’ın haberine göre, paylaşımını kaldırdıktan sonra Zafer Algöz'e telefonla ulaşıldı. Algöz, "Bana anne ve babasına henüz haber verilmediği, sosyal medyadan öğrenmelerinin istenmediği söylendi. Hemen paylaşımı sildim ama ne yazık ki haber çoktan yayılmıştı. Başımız sağ olsun, çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Sanat dünyasından taziye mesajları

Şinasi Yurtsever’in vefat haberi, sanat camiasında büyük bir üzüntü yarattı. Meslektaşları, Yurtsever’in sanat dünyasına kattığı değeri vurgulayan mesajlar paylaşarak ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Şinasi Yurtsever kimdir?

1973 doğumlu olan Yurtsever, tiyatro ve televizyon dünyasında önemli roller üstlendi.
“Kardeş Payı”, “İşler Güçler”, “Çalgı Çengi”, “Bana Masal Anlatma” gibi projelerde rol aldı.
Son olarak “İnci Taneleri” ve “Yüzde İki” dizilerinde izleyici karşısına çıktı.

Sanat dünyası bir usta ismi daha kaybetti

Şinasi Yurtsever’in kaybı, sadece ailesini değil, sanat camiasını ve sevenlerini derinden üzdü. Usta oyuncunun anıları ve sahnedeki unutulmaz performansları, onu sevenlerin hafızasında yaşamaya devam edecek.
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2025
YAŞAM
Narin Güran Cinayeti soruşturmasında yeni perde: Jandarma Güran ailesini algı kapanına sokmuş
08:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала