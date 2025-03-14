https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/sinasi-yurtseverin-hayatini-kaybettigini-zafer-algoz-duyurdu-sonra-apar-topar-paylasimi-sildi-olumu-1094501611.html

Şinasi Yurtsever'in hayatını kaybettiğini Zafer Algöz duyurdu, sonra apar topar paylaşımı sildi: Ölümü neden gizlendi?

Şinasi Yurtsever'in hayatını kaybettiğini Zafer Algöz duyurdu, sonra apar topar paylaşımı sildi: Ölümü neden gizlendi?

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, mide kanseriyle verdiği savaşı kaybetti. 51 yaşında hayata veda eden sanatçının vefat haberi sanat camiasını yasa boğarken... 14.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-14T08:39+0300

2025-03-14T08:39+0300

2025-03-14T08:40+0300

şi̇nasi yurtsever

zafer algöz

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"Kardeş Payı" dizisinin Büyük Hilmi’si olarak hafızalara kazınan usta oyuncu Şinasi Yurtsever, mide kanseriyle mücadele ettiği sürecin ardından 51 yaşında hayatını kaybetti.Bugüne kadar tiyatro, televizyon ve sinema dünyasında birçok önemli projede yer alan Yurtsever, son olarak "İnci Taneleri" dizisinde kısa bir süre rol almış ve tiyatro sahnesinde "Hücreler" oyunuyla seyirciyle buluşmuştu. TRT Tabii'nin "Yüzde İki" adlı komedi dizisinde "Kadri" karakterini canlandıran sanatçı, hastalığının ilerlemesi nedeniyle projeye sadece beş bölüm katılabilmişti.Ölüm haberini Zafer Algöz duyurdu, sonra kaldırdıYurtsever’in vefat haberini ilk olarak usta oyuncu Zafer Algöz duyurdu. "Ailemizden biri daha gitti" sözleriyle yaptığı paylaşım, sosyal medyada kısa sürede yayılırken, Algöz’ün paylaşımını aniden kaldırması dikkat çekti.Bunun sebebi ise Yurtsever’in annesinin hem hastalığından hem de vefatından haberdar olmamasıydı.Annesi acı haberi sosyal medyadan öğrendiGazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, Şinasi Yurtsever’in hastalığı uzun süredir ailesinden gizleniyordu. Oyuncunun eşi Ferihan Kaya ve birkaç yakın set arkadaşı dışında kimse bu durumu bilmiyordu.Annesinin üzülmesini istemeyen ailesi, Yurtsever’in sağlık durumu hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak sosyal medyada hızla yayılan ölüm haberi, Yurtsever’in annesine ulaşınca büyük bir şok yaşandı.Zafer Algöz: Paylaşımı hemen sildim ama yayılmıştıAltuntaş’ın haberine göre, paylaşımını kaldırdıktan sonra Zafer Algöz'e telefonla ulaşıldı. Algöz, "Bana anne ve babasına henüz haber verilmediği, sosyal medyadan öğrenmelerinin istenmediği söylendi. Hemen paylaşımı sildim ama ne yazık ki haber çoktan yayılmıştı. Başımız sağ olsun, çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.Sanat dünyasından taziye mesajlarıŞinasi Yurtsever’in vefat haberi, sanat camiasında büyük bir üzüntü yarattı. Meslektaşları, Yurtsever’in sanat dünyasına kattığı değeri vurgulayan mesajlar paylaşarak ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.Şinasi Yurtsever kimdir?Sanat dünyası bir usta ismi daha kaybettiŞinasi Yurtsever’in kaybı, sadece ailesini değil, sanat camiasını ve sevenlerini derinden üzdü. Usta oyuncunun anıları ve sahnedeki unutulmaz performansları, onu sevenlerin hafızasında yaşamaya devam edecek.

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şi̇nasi yurtsever, zafer algöz