Narin Güran Cinayeti soruşturmasında yeni perde: Jandarma Güran ailesini algı kapanına sokmuş
Narin Güran
Abone ol
Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı! Jandarma yetkilisi Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Meclis’te falcı meselesini doğruladı, ancak bunun delil toplamak için bir taktik olduğunu vurguladı. Soruşturmanın nasıl yürütüldüğünü ve elde edilen 480 delili tek tek açıkladı.
Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Narin Güran’ın kaybolmasının ardından yapılan arama ve soruşturma sürecini detaylarıyla anlattı.
“İlk üç gün içinde ailenin ve köylülerin jandarmayı yanlış yönlendirdiği fark edilince, adli makamlar devreye girdi ve resmi soruşturma başlatıldı. Üçüncü günden itibaren soruşturma tamamen adli makamların kontrolüne geçti.” dedi.
Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı’nın 8’inci günde yaptığı “Çember daralıyor” açıklamasının nedenini de şöyle açıkladı:
“Soruşturmanın sağlıklı ilerleyebilmesi için aileye güven vermemiz gerekiyordu. Sürekli yanlış ihbarlar yapılıyor ve yönlendirmelerle zaman kaybettiriliyordu. Aileyi kontrol altında tutmak için bu açıklama yapıldı.”
Jandarma nezaretinde falcıya gidişin nedeni
Soruşturmada en çok eleştirilen konulardan biri olan falcı meselesine de açıklık getiren Kurtoğlu, Salim Güran’ın jandarma nezaretinde falcıya gitmesini doğruladı. Ancak bu sürecin delil toplamak için bir taktik olduğunu vurguladı:
“Jandarma falcıya gitmedi, ancak Güran’ı takip eden bir refakatçi personel bulundu. Görüşmede konuşulan her şey tutanak altına alındı ve komutanlığa rapor edildi. Soruşturma sürecinde tüm prosedürler eksiksiz uygulandı.”
“Çocuğumuz özel ekip tarafından bulundu”
Narin Güran’ın kaybolmasının ardından yapılan arama çalışmalarının detaylarını paylaşan Kurtoğlu, olay yerinde AFAD ve yerel ekiplerin iki kez arama yaptığını, ancak çocuğun bulunamadığını belirtti.
“Durumu değerlendirdik ve Ankara’daki Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı’nın profesyonel dalgıç ekibini bölgeye gönderdik. Çocukların kanalizasyona kadar girerek, taşların altında Narin’in cansız bedenine ulaştığını” açıkladı.
“Jandarmanın profesyonelliği sorgulanamaz”
Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirten Kurtoğlu, medya üzerinden yapılan eleştirilere tepki gösterdi.
“Bu soruşturma dört dörtlük yürütüldü. Ancak medya, sanki jandarma yetersizmiş gibi bir algı oluşturdu. Oysa dünyada ve Türkiye’de çözülemeyen birçok kayıp vakası var. Biz, Narin cinayetini kısa sürede çözdük. Bu hak edilmemiş bir algıdır.” dedi.
480 delil elde edildi!
Jandarmanın kriminal incelemeler konusundaki başarısına vurgu yapan Kurtoğlu, soruşturmada elde edilen deliller hakkında şu bilgileri verdi:
“Narin’in cenazesinin taşındığı araç tespit edilince, hiçbir müdahaleye izin verilmeden çekiciyle Van Kriminal Laboratuvarı’na götürüldü. Burada yapılan incelemelerde tam 480 farklı bulgu tespit edildi. Salim Güran’ın üzerinden alınan salya örnekleri de bu analizler sayesinde bulundu.”
Narin soruşturması hakkında yeni gelişmeler bekleniyor
Narin Güran cinayeti soruşturması, kamuoyunda geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Jandarma yetkilileri, delillerin adli süreçte değerlendirilmek üzere titizlikle toplandığını ve soruşturmanın şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü belirtiyor. Yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.