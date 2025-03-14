https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/narin-guran-cinayeti-sorusturmasinda-yeni-perde-jandarma-guran-ailesini-algi-kapanina-sokmus-1094500705.html

Narin Güran Cinayeti soruşturmasında yeni perde: Jandarma Güran ailesini algı kapanına sokmuş

Narin Güran Cinayeti soruşturmasında yeni perde: Jandarma Güran ailesini algı kapanına sokmuş

Sputnik Türkiye

Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı! Jandarma yetkilisi Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Meclis’te falcı meselesini doğruladı, ancak... 14.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-14T08:14+0300

2025-03-14T08:14+0300

2025-03-14T08:14+0300

yaşam

narin güran

salim güran

afad

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/10/1091615498_0:0:1232:693_1920x0_80_0_0_be9f850f982e5cd4fa61fb938794a57e.jpg

Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Narin Güran’ın kaybolmasının ardından yapılan arama ve soruşturma sürecini detaylarıyla anlattı.Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı’nın 8’inci günde yaptığı “Çember daralıyor” açıklamasının nedenini de şöyle açıkladı:Jandarma nezaretinde falcıya gidişin nedeniSoruşturmada en çok eleştirilen konulardan biri olan falcı meselesine de açıklık getiren Kurtoğlu, Salim Güran’ın jandarma nezaretinde falcıya gitmesini doğruladı. Ancak bu sürecin delil toplamak için bir taktik olduğunu vurguladı:“Çocuğumuz özel ekip tarafından bulundu”Narin Güran’ın kaybolmasının ardından yapılan arama çalışmalarının detaylarını paylaşan Kurtoğlu, olay yerinde AFAD ve yerel ekiplerin iki kez arama yaptığını, ancak çocuğun bulunamadığını belirtti.“Durumu değerlendirdik ve Ankara’daki Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı’nın profesyonel dalgıç ekibini bölgeye gönderdik. Çocukların kanalizasyona kadar girerek, taşların altında Narin’in cansız bedenine ulaştığını” açıkladı.“Jandarmanın profesyonelliği sorgulanamaz”Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirten Kurtoğlu, medya üzerinden yapılan eleştirilere tepki gösterdi.480 delil elde edildi!Jandarmanın kriminal incelemeler konusundaki başarısına vurgu yapan Kurtoğlu, soruşturmada elde edilen deliller hakkında şu bilgileri verdi:Narin soruşturması hakkında yeni gelişmeler bekleniyorNarin Güran cinayeti soruşturması, kamuoyunda geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Jandarma yetkilileri, delillerin adli süreçte değerlendirilmek üzere titizlikle toplandığını ve soruşturmanın şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü belirtiyor. Yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/cumhurbaskani-erdogandan-sinasi-yurtsever-icin-taziye-mesaji-neden-hayatini-kaybetti-1094498756.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

narin güran, salim güran, afad