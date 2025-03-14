https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/putin-duyurdu-kurskta-silahlarini-birakan-militanlara-yasam-ve-insanca-muamele-garantisiverilecek-1094526898.html
Rusya Devlet Başkanı Putin: Kursk’ta silahlarını bırakan militanlara yaşam ve insanca muamele garantisi verilecek
Rusya Devlet Başkanı Putin: Kursk’ta silahlarını bırakan militanlara yaşam ve insanca muamele garantisi verilecek
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kursk bölgesinde silah bırakan militanlara uluslararası hukuk normları ve Rusya Federasyonu yasalarına uygun olarak muamele... 14.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-14T20:06+0300
2025-03-14T20:06+0300
2025-03-14T20:31+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda yaptığı konuşmasında, Kursk bölgesinde silah bırakan Ukraynalı militanlara yaşam ve iyi muamele garantisi verileceğini dile getirdi.Putin, "Silahlarını bırakmaları ve esirlerini teslim etmeleri halinde, uluslararası hukuk normlarına ve Rusya Federasyonu yasalarına uygun olarak yaşamları ve iyi muamele görmeleri garanti altına alınacaktır" dedi.Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle Moskova ile Washington arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesi konusunun görüşüleceğini dile getirdi.Putin toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Bugünkü gündemimizde Rus-Amerikan ilişkilerinin yeniden kurulmasıyla ilgili planlı bir konu var" dedi.'Trump ve yönetimi Rusya Federasyonu ile ilişkileri düzeltmek için her şeyi yapıyor'Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin Rusya ile ABD arasındaki ilişkileri düzeltmek için her şeyi yaptığını söyledi.Rusya Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle bir araya gelen Putin, "Başkan Trump liderliğindeki yeni yönetim, önceki ABD yönetimi tarafından neredeyse sıfıra indirilen, yok edilen ilişkilerin en azından bir kısmını yeniden tesis etmek için her şeyi yapıyor" dedi.Bu sürecin kolay olmadığını hatta karmaşık olduğunu belirten Putin, iki ülke liderleri arasında bir telefon görüşmesi ve devletlerin dışişleri bakanları arasında temaslar olduğunu hatırlattı.'Kiev, Kursk bölgesindeki Ukrayna ordusu mensuplarına teslim olma emri vermeli'Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kursk bölgesindeki Ukrayna ordusu mensuplarına ilişkin 'bağışlama' çağrısını uygulamak için Kiev rejiminin teslim olma emri vermesi gerektiğini vurguladı.Rus lider, "ABD Başkanı'nın çağrısının etkili bir şekilde uygulanabilmesi için Ukrayna'nın askeri ve siyasi yönetiminin askeri birliklerine silah bırakma ve savaş esiri olarak teslim olma yönünde uygun bir emir vermesi gerekiyor" dedi.'ABD ile münasebetler hareketlenmeye başlıyor'Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerde durumun hareketlenmeye başladığını belirtti.Putin konuşmasında, "Genel olarak durum hareketlenmeye başlıyor. Bakalım bundan ne çıkacak. Bugün bu konuyu ele alacağız. İki konuşmacımız var: Sergey Lavrov ve Sergey Narışkin" dedi.'Trump'ın çağrısından haberdarım'Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump'ın Kursk bölgesinde Ukrayna ordusu -askeri personelinin hayatlarının bağışlanması çağrısından haberdar olduğunu söyledi.Rusya Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle bir araya gelen Putin, şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/trump-putinle-telefon-gorusmesi-gerceklestirdik-ukraynada-cozum-sansi-yuksek-1094520713.html
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kursk, rusya güvenlik konseyi, rusya federasyonu, rusya, vladimir putin, sergey narışkin, sergey lavrov, abd, donald trump, kiev, ukrayna
kursk, rusya güvenlik konseyi, rusya federasyonu, rusya, vladimir putin, sergey narışkin, sergey lavrov, abd, donald trump, kiev, ukrayna
Rusya Devlet Başkanı Putin: Kursk’ta silahlarını bırakan militanlara yaşam ve insanca muamele garantisi verilecek
20:06 14.03.2025 (güncellendi: 20:31 14.03.2025)
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kursk bölgesinde silah bırakan militanlara uluslararası hukuk normları ve Rusya Federasyonu yasalarına uygun olarak muamele göreceklerini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda yaptığı konuşmasında, Kursk bölgesinde silah bırakan Ukraynalı militanlara yaşam ve iyi muamele garantisi verileceğini dile getirdi.
Putin, "Silahlarını bırakmaları ve esirlerini teslim etmeleri halinde, uluslararası hukuk normlarına ve Rusya Federasyonu yasalarına uygun olarak yaşamları ve iyi muamele görmeleri garanti altına alınacaktır" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle Moskova ile Washington arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesi konusunun görüşüleceğini dile getirdi.
Putin toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Bugünkü gündemimizde Rus-Amerikan ilişkilerinin yeniden kurulmasıyla ilgili planlı bir konu var" dedi.
'Trump ve yönetimi Rusya Federasyonu ile ilişkileri düzeltmek için her şeyi yapıyor'
Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin Rusya ile ABD arasındaki ilişkileri düzeltmek için her şeyi yaptığını söyledi.
Rusya Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle bir araya gelen Putin, "Başkan Trump liderliğindeki yeni yönetim, önceki ABD yönetimi tarafından neredeyse sıfıra indirilen, yok edilen ilişkilerin en azından bir kısmını yeniden tesis etmek için her şeyi yapıyor" dedi.
Bu sürecin kolay olmadığını hatta karmaşık olduğunu belirten Putin, iki ülke liderleri arasında bir telefon görüşmesi ve devletlerin dışişleri bakanları arasında temaslar olduğunu hatırlattı.
'Kiev, Kursk bölgesindeki Ukrayna ordusu mensuplarına teslim olma emri vermeli'
Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kursk bölgesindeki Ukrayna ordusu mensuplarına ilişkin 'bağışlama' çağrısını uygulamak için Kiev rejiminin teslim olma emri vermesi gerektiğini vurguladı.
Rus lider, "ABD Başkanı'nın çağrısının etkili bir şekilde uygulanabilmesi için Ukrayna'nın askeri ve siyasi yönetiminin askeri birliklerine silah bırakma ve savaş esiri olarak teslim olma yönünde uygun bir emir vermesi gerekiyor" dedi.
'ABD ile münasebetler hareketlenmeye başlıyor'
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerde durumun hareketlenmeye başladığını belirtti.
Putin konuşmasında, "Genel olarak durum hareketlenmeye başlıyor. Bakalım bundan ne çıkacak. Bugün bu konuyu ele alacağız. İki konuşmacımız var: Sergey Lavrov ve Sergey Narışkin" dedi.
'Trump'ın çağrısından haberdarım'
Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump'ın Kursk bölgesinde Ukrayna ordusu -askeri personelinin hayatlarının bağışlanması çağrısından haberdar olduğunu söyledi.
Rusya Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle bir araya gelen Putin, şu cümleleri kaydetti:
Bugün ABD Başkanı Trump'ın, bir kısmı Rus güçleri tarafından bertaraf edilen Ukrayna ordusu mensuplarının hayatlarının bağışlanması için yaptığı çağrıya aşinayız. Bu bağlamda, Ukraynalı militanların işgal bölgesindeki sivil halka karşı çok sayıda suç işlediğine dikkat çekiyoruz. Bu eylemler daha önce de söylediğim gibi, Rusya Federasyonu Genel Savcılığı tarafından terörizm olarak nitelendirilmektedir. Bununla birlikte Başkan Trump’ın bu birliklere yönelik yaptığı çağrıya anlayışlı bir şekilde yaklaşıyoruz. Bu bağlamda, silahlarını bırakıp teslim olmaları halinde, uluslararası hukuk normları ve Rusya Federasyonu yasaları uyarınca kendilerine yaşam ve onurlu muamele garantisi verileceğinin altını çizmek istiyorum. ABD Başkanı'nın çağrısının etkin bir şekilde tatbik edilebilmesi için Ukrayna'nın askeri ve siyasi yetkililerinin, askeri birliklerine silahlarını bırakmaları ve teslim olmaları yönünde bir emir vermesi gerekmektedir.