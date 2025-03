https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/putin-duyurdu-kurskta-silahlarini-birakan-militanlara-yasam-ve-insanca-muamele-garantisiverilecek-1094526898.html

Rusya Devlet Başkanı Putin: Kursk’ta silahlarını bırakan militanlara yaşam ve insanca muamele garantisi verilecek

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kursk bölgesinde silah bırakan militanlara uluslararası hukuk normları ve Rusya Federasyonu yasalarına uygun olarak muamele... 14.03.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda yaptığı konuşmasında, Kursk bölgesinde silah bırakan Ukraynalı militanlara yaşam ve iyi muamele garantisi verileceğini dile getirdi.Putin, "Silahlarını bırakmaları ve esirlerini teslim etmeleri halinde, uluslararası hukuk normlarına ve Rusya Federasyonu yasalarına uygun olarak yaşamları ve iyi muamele görmeleri garanti altına alınacaktır" dedi.Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle Moskova ile Washington arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesi konusunun görüşüleceğini dile getirdi.Putin toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Bugünkü gündemimizde Rus-Amerikan ilişkilerinin yeniden kurulmasıyla ilgili planlı bir konu var" dedi.'Trump ve yönetimi Rusya Federasyonu ile ilişkileri düzeltmek için her şeyi yapıyor'Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin Rusya ile ABD arasındaki ilişkileri düzeltmek için her şeyi yaptığını söyledi.Rusya Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle bir araya gelen Putin, "Başkan Trump liderliğindeki yeni yönetim, önceki ABD yönetimi tarafından neredeyse sıfıra indirilen, yok edilen ilişkilerin en azından bir kısmını yeniden tesis etmek için her şeyi yapıyor" dedi.Bu sürecin kolay olmadığını hatta karmaşık olduğunu belirten Putin, iki ülke liderleri arasında bir telefon görüşmesi ve devletlerin dışişleri bakanları arasında temaslar olduğunu hatırlattı.'Kiev, Kursk bölgesindeki Ukrayna ordusu mensuplarına teslim olma emri vermeli'Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kursk bölgesindeki Ukrayna ordusu mensuplarına ilişkin 'bağışlama' çağrısını uygulamak için Kiev rejiminin teslim olma emri vermesi gerektiğini vurguladı.Rus lider, "ABD Başkanı'nın çağrısının etkili bir şekilde uygulanabilmesi için Ukrayna'nın askeri ve siyasi yönetiminin askeri birliklerine silah bırakma ve savaş esiri olarak teslim olma yönünde uygun bir emir vermesi gerekiyor" dedi.'ABD ile münasebetler hareketlenmeye başlıyor'Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerde durumun hareketlenmeye başladığını belirtti.Putin konuşmasında, "Genel olarak durum hareketlenmeye başlıyor. Bakalım bundan ne çıkacak. Bugün bu konuyu ele alacağız. İki konuşmacımız var: Sergey Lavrov ve Sergey Narışkin" dedi.'Trump'ın çağrısından haberdarım'Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump'ın Kursk bölgesinde Ukrayna ordusu -askeri personelinin hayatlarının bağışlanması çağrısından haberdar olduğunu söyledi.Rusya Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle bir araya gelen Putin, şu cümleleri kaydetti:

