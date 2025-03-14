https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/oyuncu-sinasi-yurtseverin-cenaze-programi-aciklandi-akmde-anma-toreni-yapilacak-1094525235.html

Oyuncu Şinasi Yurtsever'in cenaze programı açıklandı: AKM'de anma töreni yapılacak

Oyuncu Şinasi Yurtsever'in cenaze programı açıklandı: AKM'de anma töreni yapılacak

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever’in cenaze programı eşi Feriha Yurtsever tarafından duyuruldu. Yurtsever için yarın saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde anma... 14.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-14T18:48+0300

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şi̇nasi yurtsever

akm

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Kanserden vefat eden tiyatro ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Şinasi Yurtsever, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.Usta oyuncunun vefatı sanat camiasını ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğarken, cenaze programı eşi Feriha Yurtsever tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Yurtsever için 16 Mart Cumartesi günü saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir anma töreni düzenlenecek. Törenin ardından usta oyuncunun cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.Sanat hayatı boyunca birçok unutulmaz projede yer alan ve karakter oyunculuğundaki başarısıyla hafızalara kazınan Şinasi Yurtsever, tiyatrodan dizi ve sinemaya uzanan geniş bir kariyere sahipti. Oyuncunun vefatıyla birlikte birçok sanatçı ve seveni sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları paylaştı.

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