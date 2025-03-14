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Oyuncu Şinasi Yurtsever'in cenaze programı açıklandı: AKM'de anma töreni yapılacak
Oyuncu Şinasi Yurtsever'in cenaze programı açıklandı: AKM'de anma töreni yapılacak
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever’in cenaze programı eşi Feriha Yurtsever tarafından duyuruldu. Yurtsever için yarın saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde anma... 14.03.2025, Sputnik Türkiye
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Kanserden vefat eden tiyatro ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Şinasi Yurtsever, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.Usta oyuncunun vefatı sanat camiasını ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğarken, cenaze programı eşi Feriha Yurtsever tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Yurtsever için 16 Mart Cumartesi günü saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir anma töreni düzenlenecek. Törenin ardından usta oyuncunun cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.Sanat hayatı boyunca birçok unutulmaz projede yer alan ve karakter oyunculuğundaki başarısıyla hafızalara kazınan Şinasi Yurtsever, tiyatrodan dizi ve sinemaya uzanan geniş bir kariyere sahipti. Oyuncunun vefatıyla birlikte birçok sanatçı ve seveni sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/oyuncu-sinasi-yurtsever-51-yasinda-hayatini-kaybetti-1094489859.html
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şi̇nasi yurtsever, akm, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, cenaze evi, cenaze nakil aracı, ölüm, ölüm nedeni, ölüm yıldönümü, ölüm riski
şi̇nasi yurtsever, akm, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, cenaze evi, cenaze nakil aracı, ölüm, ölüm nedeni, ölüm yıldönümü, ölüm riski

Oyuncu Şinasi Yurtsever'in cenaze programı açıklandı: AKM'de anma töreni yapılacak

18:48 14.03.2025
© AAŞinasi Yurtsever
Şinasi Yurtsever - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2025
© AA
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Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever’in cenaze programı eşi Feriha Yurtsever tarafından duyuruldu. Yurtsever için yarın saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde anma töreni düzenlenecek, ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.
Kanserden vefat eden tiyatro ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Şinasi Yurtsever, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.
Usta oyuncunun vefatı sanat camiasını ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğarken, cenaze programı eşi Feriha Yurtsever tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Yurtsever için 16 Mart Cumartesi günü saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir anma töreni düzenlenecek. Törenin ardından usta oyuncunun cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Sanat hayatı boyunca birçok unutulmaz projede yer alan ve karakter oyunculuğundaki başarısıyla hafızalara kazınan Şinasi Yurtsever, tiyatrodan dizi ve sinemaya uzanan geniş bir kariyere sahipti. Oyuncunun vefatıyla birlikte birçok sanatçı ve seveni sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları paylaştı.
Şinasi Yurtsever - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2025
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