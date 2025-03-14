https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/ons-altinda-rekor-3-bin-dolari-asti-1094513656.html
Ons altında rekor: 3 bin doları aştı
Ons altında rekor: 3 bin doları aştı
Sputnik Türkiye
Dünya genelinde enflasyonla mücadele ve resesyon endişeleri sürerken, altın fiyatlarında rekorlar geliyor. Ons altının fiyatı tarihi zirvesini görerek 3 bin... 14.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-14T13:48+0300
2025-03-14T13:48+0300
2025-03-14T13:55+0300
ekonomi̇
altın
ons altın
gram altın
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Piyasalarda küresel ekonomik belirsizlikler ve ABD’nin ticaret politikaları etkisini göstermeye devam ediyor. Enflasyonla mücadele ve olası bir resesyon endişeleri yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirirken, ons altın yeni bir rekor kırarak 3004 dolara ulaştı.Güne 2988 dolardan başlayan ons altın, gün içinde en düşük 2981 dolar, en yüksek 3004 dolar seviyelerini gördü. Şu sıralarda 2989 dolar seviyesinde işlem görüyor.Gram altında rekorİç piyasada da altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Gram altın güne 3518 liradan başladı ve gün içinde en düşük 3517 lira, en yüksek 3543 lira seviyelerine ulaştı. Şu an 3518 lira seviyesinden işlem görüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/altin-yeniden-rekor-serisine-basladi-gram-altin-yeni-zirveyi-gordu-1094507621.html
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altın, ons altın, gram altın
Ons altında rekor: 3 bin doları aştı
13:48 14.03.2025 (güncellendi: 13:55 14.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
Dünya genelinde enflasyonla mücadele ve resesyon endişeleri sürerken, altın fiyatlarında rekorlar geliyor. Ons altının fiyatı tarihi zirvesini görerek 3 bin doların üzerine çıktı. Ons altın, şu dakikalarda 2 bin 989 dolardan işlem görüyor.
Piyasalarda küresel ekonomik belirsizlikler ve ABD’nin ticaret politikaları etkisini göstermeye devam ediyor. Enflasyonla mücadele ve olası bir resesyon endişeleri yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirirken, ons altın yeni bir rekor kırarak 3004 dolara ulaştı.
Güne 2988 dolardan başlayan ons altın, gün içinde en düşük 2981 dolar, en yüksek 3004 dolar seviyelerini gördü. Şu sıralarda 2989 dolar seviyesinde işlem görüyor.
İç piyasada da altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Gram altın güne 3518 liradan başladı ve gün içinde en düşük 3517 lira, en yüksek 3543 lira seviyelerine ulaştı. Şu an 3518 lira seviyesinden işlem görüyor.