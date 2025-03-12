https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/mhpnin-chp-ile-temas-kurmayacagiz-aciklamasina-ozgur-ozelden-yanit-1094450251.html

MHP'nin 'CHP ile temas kurmayacağız' açıklamasına Özgür Özel'den yanıt

MHP'nin 'CHP ile temas kurmayacağız' açıklamasına Özgür Özel'den yanıt

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'in CHP ile ilgili yaptığı açıklamalara CHP lideri Özel "Benim muhatabım Sayın Bahçeli" yanıtını verdi. Özel, Bahçeli... 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T22:41+0300

2025-03-12T22:41+0300

2025-03-12T22:41+0300

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devlet bahçeli

terör

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in partisinin CHP ile temas kurmayacağı ve MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin de iradesinin bu yönde olduğu şeklindeki açıklamalarına yanıt verdi.Keçiören Belediyesi'nin iftar programında yaptığı konuşmada bir gazetecinin konuyla ilgili sorusuna yanıt veren Özel "Benim muhatabım, Sayın Bahçeli. Sayın Bahçeli'nin rahatsızlığı boyunca kendisi hakkında bir polemik yapmayacağımızı söyledik, buna riayet ediyoruz" dedi.'Ben şimdi o genç arkadaşın tweetine ne diyeyim?'Bahçeli'nin teşekkür telefonu açtığını da belirten Özgür Özel, polemiklerden uzak durma kararlarından Bahçeli'nin de memnun olduğunu aktardı ve şunları dile getirdi:'O güne kadar Sayın Bahçeli'nin sağlığına dua ederim'MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sağlığına kavuşana dek tartışmalardan uzak duracağını ifade eden Özel sözlerine şöyle devam etti:CHP lideri Özel, bir diğer gündem maddesi olan CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylık süreciyle ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Bizden ayrılık bekleyenler avucunu yalayacak" sözlerinin sorulması üzerine konuyla ilgili şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/milliyetci-hareket-partisinden-chp-karari--kendileriyle-bu-meseleyle-alakali-herhangi-bir-temasimiz-1094408574.html

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özgür özel, mhp, chp, devlet bahçeli, terör