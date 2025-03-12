MHP'nin 'CHP ile temas kurmayacağız' açıklamasına Özgür Özel'den yanıt
© AA / Ömer Taha ÇetinCHP Genel Başkanı Özgür Özel
© AA / Ömer Taha Çetin
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'in CHP ile ilgili yaptığı açıklamalara CHP lideri Özel "Benim muhatabım Sayın Bahçeli" yanıtını verdi. Özel, Bahçeli görevinin başına dönünce konuşmaların, tartışmaların yapılacağını belirterek, o zamana kadar MHP liderinin sağlığına dua edeceğini söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in partisinin CHP ile temas kurmayacağı ve MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin de iradesinin bu yönde olduğu şeklindeki açıklamalarına yanıt verdi.
Keçiören Belediyesi'nin iftar programında yaptığı konuşmada bir gazetecinin konuyla ilgili sorusuna yanıt veren Özel "Benim muhatabım, Sayın Bahçeli. Sayın Bahçeli'nin rahatsızlığı boyunca kendisi hakkında bir polemik yapmayacağımızı söyledik, buna riayet ediyoruz" dedi.
'Ben şimdi o genç arkadaşın tweetine ne diyeyim?'
Bahçeli'nin teşekkür telefonu açtığını da belirten Özgür Özel, polemiklerden uzak durma kararlarından Bahçeli'nin de memnun olduğunu aktardı ve şunları dile getirdi:
"Kendisi de teşekkür telefonu açmıştı. Sayın Celal Adan'ı aradım, hem sağlık durumunu sordum hem de 'Bu nedir?' dedim. Gördüğüm kadarıyla Sayın Adan da Sayın Bahçeli'nin tutumumuzdan duyduğu memnuniyeti bir kez daha hatırlattı. Ben şimdi o genç arkadaşın tweetine ne diyeyim? Onu da üzmek istemem ama bunlar koskoca kurumlar, partiler. Türkiye'nin böyle gerilimlere değil, birlik ve beraberliğe ihtiyacı var."
'O güne kadar Sayın Bahçeli'nin sağlığına dua ederim'
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sağlığına kavuşana dek tartışmalardan uzak duracağını ifade eden Özel sözlerine şöyle devam etti:
"O genç arkadaşın bizi çekmek istediği alan ne partisinin ne Türkiye'nin faydasına değil. Olacak iş değil ama oldurmuşlar, olduğu kadar olsun. Sayın Bahçeli'ye bir kez daha şifa diliyoruz. Ne zaman Sayın Bahçeli görevinin başına döner, o zaman tartışmalar da konuşmalar da olur. O güne kadar Sayın Bahçeli'nin sağlığına dua ederim, onun dışında bir şey diyemem."
CHP lideri Özel, bir diğer gündem maddesi olan CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylık süreciyle ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Bizden ayrılık bekleyenler avucunu yalayacak" sözlerinin sorulması üzerine konuyla ilgili şunları söyledi:
"Biz üç kişi Türkiye'ye çok umut veren bir birlikteliği paylaştık ve hala Türkiye'nin gündeminde. Sürekli her iki taraftan da çok olumlu açıklamalar geliyor. Mansur Bey'in 'Bizden kimse ayrılık beklemesin' sözünden de Ekrem Bey'in dünkü sözlerinden de gerçekten CHP'de kriz bekleyenlerin çok bekleyeceğini ama Türkiye'de iktidarımızı bekleyenlerin çok beklemeyeceğini anlıyoruz. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz."