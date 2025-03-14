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Meteorolojiden uyarı: 'Sıcaklıklar sağlığı etkileyecek düzeyde düşecek'
Meteorolojiden uyarı: 'Sıcaklıklar sağlığı etkileyecek düzeyde düşecek'
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Türkiye'de gelecek hafta başından itibaren Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği ve yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin... 14.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-14T17:13+0300
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Murat Acar, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.Şubat ayının sonunda Türkiye'nin kara kış koşulları yaşadığını dile getiren Acar, ramazanın başlamasıyla sıcaklıkların arttığını anımsattı.Hafta sonu da yurtta yüksek sıcakların etkili olacağını bildiren Acar, "Pazar günü, Mart ayının rekorlarının kırılma ihtimali var. Özellikle Ankara, İstanbul, Marmara Bölgesi'nin doğusu ve Batı Karadeniz'de sıcaklıkların hafta sonu Mart ayı rekorlarına ulaşma ihtimali var. Örneğin Ankara'da sıcaklığın 28-30 derece ölçüleceğini tahmin ediyoruz ki bu mevsim normallerinin neredeyse 20 derece üzerinde. Dün, Zonguldak Devrek'te 32 derece ölçüldü, buna Temmuz-Ağustos sıcaklığı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık değerlerini 'ekstrem' olarak niteleyen Acar, atmosferin dengesini sağlamak isteyeceğini dile getirdi.Sıcaklıkların gelecek hafta 20-25 derece düşeceğini kaydeden Murat Acar, şöyle devam etti:'Başkentte hafif kar yağışı görülebilir'Murat Acar, sıcaklık düşüşleriyle yağışların da karla karışık yağmur ve kar şekline dönüşeceğini belirterek, "İç Anadolu Bölgesi'nde, Doğu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışları bekliyoruz" dedi.İstanbul'da kar yağışı beklenmediğini, Marmara'nın doğusundaki yüksek kesimlere kar yağışı ihtimali bulunduğunu belirten Acar, "Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde Bolu, Karabük gibi illerimizde kar yağışı ihtimali var. Ankara'daki kar yağışı ciddi değil, hafif bir kar yağışı olacağını, yağışın genellikle yağmur şeklinde olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.'İnsanların mental sağlığını etkileyecek meteorolojik şartlar da oluşacağını tahmin ediyoruz'Meteoroloji Uzmanı Acar, yaşanması beklenen sıcaklık düşüşlerine ilişkin, "İnsan sağlığını etkileyecek derecede ani sıcaklık düşüşü bekliyoruz. Hem fiziki sağlığını hem de psikolojik, sosyolojik olarak insanların mental sağlığını etkileyecek meteorolojik şartlar da oluşacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.Mart başından itibaren havaların iyi seyretmesi nedeniyle ağaçların çiçek açmaya başladığını ve zirai faaliyetlere başlandığını anımsatan Acar, "Özellikle Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde, güney kesimlerimizde zirai faaliyetlerin başladığı yerlerde ani sıcaklık düşüşleriyle beraber zirai faaliyetlerin sekteye uğrayabileceğini tahmin ediyoruz. Bununla ilgili mgm.gov.tr web sayfamız ve cep telefonu uygulamalarımızda yapacağımız zirai uyarıları ve hava tahmin uyarılarını vatandaşlarımız cep telefonlarına bildirim olarak alabilirler" değerlendirmesinde bulundu.Murat Acar, soğuk ve yağışlı hava koşullarının 23-24 Mart'a kadar süreceğini, daha sonra sıcaklıkların artmasını beklediklerini belirterek, "Ramazan Bayramı'nın ilk günlerinde ise yine bir bahar havasının olacağını tahmin ediyoruz" tahminini paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/hava-sicakligi-aniden-dusecek-istanbula-kar-yagacak-mi-atki-ve-eldivenleri-hazirlayin-meteoroloji-1094505692.html
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meteorolojiden uyarı:‘i̇nsanların mental sağlığını etkileyecek meteorolojik şartlar da oluşacağını tahmin ediyoruz’‘başkentte hafif kar yağışı görülebilir’hava durumu, mart ayında hava durumu, mart ayında hava durumu istanbul, mart ayında hava durumu ankara, mart ayında hava durumu nasıl olacak, mart ayında kar var mı, mart ayında kar yağacak, mart ayında kar yağışı bekleniyor mu, mart ayı ankara hava durumu, mart ayı istanbul hava durumu
meteorolojiden uyarı:‘i̇nsanların mental sağlığını etkileyecek meteorolojik şartlar da oluşacağını tahmin ediyoruz’‘başkentte hafif kar yağışı görülebilir’hava durumu, mart ayında hava durumu, mart ayında hava durumu istanbul, mart ayında hava durumu ankara, mart ayında hava durumu nasıl olacak, mart ayında kar var mı, mart ayında kar yağacak, mart ayında kar yağışı bekleniyor mu, mart ayı ankara hava durumu, mart ayı istanbul hava durumu

Meteorolojiden uyarı: 'Sıcaklıklar sağlığı etkileyecek düzeyde düşecek'

17:13 14.03.2025
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İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2025
© AA
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Türkiye'de gelecek hafta başından itibaren Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği ve yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşeceği kaydedilirken insan sağlığını etkileyecek derecede ani sıcaklık düşüşü yaşanacağı uyarısında bulunuldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Murat Acar, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Şubat ayının sonunda Türkiye'nin kara kış koşulları yaşadığını dile getiren Acar, ramazanın başlamasıyla sıcaklıkların arttığını anımsattı.
Hafta sonu da yurtta yüksek sıcakların etkili olacağını bildiren Acar, "Pazar günü, Mart ayının rekorlarının kırılma ihtimali var. Özellikle Ankara, İstanbul, Marmara Bölgesi'nin doğusu ve Batı Karadeniz'de sıcaklıkların hafta sonu Mart ayı rekorlarına ulaşma ihtimali var. Örneğin Ankara'da sıcaklığın 28-30 derece ölçüleceğini tahmin ediyoruz ki bu mevsim normallerinin neredeyse 20 derece üzerinde. Dün, Zonguldak Devrek'te 32 derece ölçüldü, buna Temmuz-Ağustos sıcaklığı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık değerlerini 'ekstrem' olarak niteleyen Acar, atmosferin dengesini sağlamak isteyeceğini dile getirdi.
Sıcaklıkların gelecek hafta 20-25 derece düşeceğini kaydeden Murat Acar, şöyle devam etti:

Salı gününden itibaren yurdumuz Balkanlar üzerinden gelmesini beklediğimiz, mart ayına göre soğuk ve yağışlı bir havanın etkisi altına girecek. Trakya'dan başlayarak özellikle Marmara Bölgesi'nde salı gününden itibaren sıcaklıklar birdenbire düşecek, ani sıcaklık düşüşleri bekliyoruz. 20-25 dereceye yakın sıcaklık düşüşleri bekliyoruz. Yine çarşamba gününden itibaren yurdun iç, perşembe gününden itibaren ise doğu kesimlerine yayılacak bir soğuk hava koşullarını önümüzdeki haftadan, Mart ayının 23-24'üne kadar göreceğiz gibi duruyor.

'Başkentte hafif kar yağışı görülebilir'

Murat Acar, sıcaklık düşüşleriyle yağışların da karla karışık yağmur ve kar şekline dönüşeceğini belirterek, "İç Anadolu Bölgesi'nde, Doğu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışları bekliyoruz" dedi.
İstanbul'da kar yağışı beklenmediğini, Marmara'nın doğusundaki yüksek kesimlere kar yağışı ihtimali bulunduğunu belirten Acar, "Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde Bolu, Karabük gibi illerimizde kar yağışı ihtimali var. Ankara'daki kar yağışı ciddi değil, hafif bir kar yağışı olacağını, yağışın genellikle yağmur şeklinde olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

'İnsanların mental sağlığını etkileyecek meteorolojik şartlar da oluşacağını tahmin ediyoruz'

Meteoroloji Uzmanı Acar, yaşanması beklenen sıcaklık düşüşlerine ilişkin, "İnsan sağlığını etkileyecek derecede ani sıcaklık düşüşü bekliyoruz. Hem fiziki sağlığını hem de psikolojik, sosyolojik olarak insanların mental sağlığını etkileyecek meteorolojik şartlar da oluşacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Mart başından itibaren havaların iyi seyretmesi nedeniyle ağaçların çiçek açmaya başladığını ve zirai faaliyetlere başlandığını anımsatan Acar, "Özellikle Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde, güney kesimlerimizde zirai faaliyetlerin başladığı yerlerde ani sıcaklık düşüşleriyle beraber zirai faaliyetlerin sekteye uğrayabileceğini tahmin ediyoruz. Bununla ilgili mgm.gov.tr web sayfamız ve cep telefonu uygulamalarımızda yapacağımız zirai uyarıları ve hava tahmin uyarılarını vatandaşlarımız cep telefonlarına bildirim olarak alabilirler" değerlendirmesinde bulundu.
Murat Acar, soğuk ve yağışlı hava koşullarının 23-24 Mart'a kadar süreceğini, daha sonra sıcaklıkların artmasını beklediklerini belirterek, "Ramazan Bayramı'nın ilk günlerinde ise yine bir bahar havasının olacağını tahmin ediyoruz" tahminini paylaştı.
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2025
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Hava sıcaklığı aniden düşecek: İstanbul'a kar yağacak mı? Atkı ve eldivenleri hazırlayın, Meteoroloji uzmanı tarih verdi
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