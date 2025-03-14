https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/medvedev-yaklasimimiz-insani-diyerek-konustu-silah-birakmayi-reddederlerse-yok-edilecekler-1094531287.html
Medvedev, 'yaklaşımımız insani' diyerek konuştu: ‘Silah bırakmayı reddederlerse yok edilecekler’
Medvedev, 'yaklaşımımız insani' diyerek konuştu: ‘Silah bırakmayı reddederlerse yok edilecekler’
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Kursk'ta Ukrayna ordusuna yaklaşımının insani olduğunun altını çizerek... 14.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-14T23:34+0300
2025-03-14T23:34+0300
2025-03-14T23:34+0300
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Kiev rejiminin Kursk bölgesinde kıskaca alınan ordusunu hala kurtarabileceğini belirterek gelecek saatlerde neyi seçtiklerinin belli olacağını söyledi.Konuya ilişkin açıklama yapan Medvedev, "Kiev'in eli kanlı rejiminin halkını kurtarmak için hala bir şansı var. Önümüzdeki saatler neyi seçtiklerini gösterecek" dedi.'Silahlarını bırakmayı reddederlerse yok edilecekler'Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından dile getirilen Rusya'nın Kursk bölgesinde bertaraf edilen Ukrayna ordusuna yaklaşımını insani olarak nitelendirdi.Medvedev, Putin'in Kursk bölgesindeki Ukrayna ordusu işgali bölgesinde Rus birlikleri tarafından engellenen Ukrayna askerlerine silahlarını bırakıp teslim olmaları halinde yaşam ve iyi muamele garantisi verileceği yönündeki açıklamasını yorumlayarak, "Bu ülkemizin son derece insani bir yaklaşımıdır" dedi.Medvedev yaptığı açıklamada, Kursk bölgesinde sıkışan Ukrayna askerlerinin silahlarını bırakmayı ve teslim olmayı reddetmeleri halinde 'acımasızca' yok edileceğini belirtti.Putin'in açıklamalarını yorumlayan Medvedev açıklamasında, "Ancak bunun Ukraynalı Naziler için diğer yüzü, silahlarını bırakmayı reddetmeleri halinde hepsinin tutarlı ve acımasız bir şekilde yok edileceği anlamına geliyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/putin-duyurdu-kurskta-silahlarini-birakan-militanlara-yasam-ve-insanca-muamele-garantisiverilecek-1094526898.html
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dmitriy medvedev, ukrayna, kursk, kiev, vladimir putin
Medvedev, 'yaklaşımımız insani' diyerek konuştu: ‘Silah bırakmayı reddederlerse yok edilecekler’
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Kursk'ta Ukrayna ordusuna yaklaşımının insani olduğunun altını çizerek silahlarını bırakmayı reddetmeleri halinde yok edileceklerini vurguladı.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Kiev rejiminin Kursk bölgesinde kıskaca alınan ordusunu hala kurtarabileceğini belirterek gelecek saatlerde neyi seçtiklerinin belli olacağını söyledi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Medvedev, "Kiev'in eli kanlı rejiminin halkını kurtarmak için hala bir şansı var. Önümüzdeki saatler neyi seçtiklerini gösterecek" dedi.
'Silahlarını bırakmayı reddederlerse yok edilecekler'
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından dile getirilen Rusya'nın Kursk bölgesinde bertaraf edilen Ukrayna ordusuna yaklaşımını insani olarak nitelendirdi.
Medvedev, Putin'in Kursk bölgesindeki Ukrayna ordusu işgali bölgesinde Rus birlikleri tarafından engellenen Ukrayna askerlerine silahlarını bırakıp teslim olmaları halinde yaşam ve iyi muamele garantisi verileceği yönündeki açıklamasını yorumlayarak, "Bu ülkemizin son derece insani bir yaklaşımıdır" dedi.
Medvedev yaptığı açıklamada, Kursk bölgesinde sıkışan Ukrayna askerlerinin silahlarını bırakmayı ve teslim olmayı reddetmeleri halinde 'acımasızca' yok edileceğini belirtti.
Putin'in açıklamalarını yorumlayan Medvedev açıklamasında, "Ancak bunun Ukraynalı Naziler için diğer yüzü, silahlarını bırakmayı reddetmeleri halinde hepsinin tutarlı ve acımasız bir şekilde yok edileceği anlamına geliyor" dedi.