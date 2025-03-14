https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/konyada-deprem-cevre-illerden-de-hissedildi-1094516094.html
Konya'da bir saat içinde iki deprem: AFAD açıkladı
Konya'da bir saat içinde iki deprem: AFAD açıkladı
Sputnik Türkiye
Konya'da saat 14:44'te 4.2 büyüklüğünde, 15:27'de de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 14.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-14T15:01+0300
2025-03-14T15:01+0300
2025-03-14T15:46+0300
son depremler
deprem
son dakika
konya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090078470_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_9494bd2a2bed57714e068897f9c2c06c.jpg
Konya 4.2 ve bir saat geçmeden 3.7 deprem ile sallandı.Konya'da deprem mi oldu?AFAD ilk depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Bu depremden yaklaşık 45 dakika sonra ise 3.6'lık bir deprem daha meydana geldi. Depremin merkez üssü Kulu ilçesi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/turkiyenin-deprem-karnesi--doc-dr-ozmen-deprem-gerilimi-artan-illeri-saydi-bursa-ve-ankara-icin-1093997707.html
konya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090078470_96:0:568:354_1920x0_80_0_0_fd99df9987b4b8c2f9913e472279df13.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
son dakika konya'da deprem mi oldu? az önce deprem konya'da nerede oldu?, konyada deprem mi oldu, son depremler, sallandık mı, son dakika deprem, afad deprem,
son dakika konya'da deprem mi oldu? az önce deprem konya'da nerede oldu?, konyada deprem mi oldu, son depremler, sallandık mı, son dakika deprem, afad deprem,
Konya'da bir saat içinde iki deprem: AFAD açıkladı
15:01 14.03.2025 (güncellendi: 15:46 14.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
Konya'da saat 14:44'te 4.2 büyüklüğünde, 15:27'de de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Konya 4.2 ve bir saat geçmeden 3.7 deprem ile sallandı.
AFAD ilk depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Bu depremden yaklaşık 45 dakika sonra ise 3.6'lık bir deprem daha meydana geldi. Depremin merkez üssü Kulu ilçesi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.