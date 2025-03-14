https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/konyada-deprem-cevre-illerden-de-hissedildi-1094516094.html

Konya'da bir saat içinde iki deprem: AFAD açıkladı

Konya'da bir saat içinde iki deprem: AFAD açıkladı

Sputnik Türkiye

Konya'da saat 14:44'te 4.2 büyüklüğünde, 15:27'de de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 14.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-14T15:01+0300

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Konya 4.2 ve bir saat geçmeden 3.7 deprem ile sallandı.Konya'da deprem mi oldu?AFAD ilk depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Bu depremden yaklaşık 45 dakika sonra ise 3.6'lık bir deprem daha meydana geldi. Depremin merkez üssü Kulu ilçesi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/turkiyenin-deprem-karnesi--doc-dr-ozmen-deprem-gerilimi-artan-illeri-saydi-bursa-ve-ankara-icin-1093997707.html

konya

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