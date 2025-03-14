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Konya'da bir saat içinde iki deprem: AFAD açıkladı
Konya'da bir saat içinde iki deprem: AFAD açıkladı
Sputnik Türkiye
Konya'da saat 14:44'te 4.2 büyüklüğünde, 15:27'de de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 14.03.2025, Sputnik Türkiye
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Konya 4.2 ve bir saat geçmeden 3.7 deprem ile sallandı.Konya'da deprem mi oldu?AFAD ilk depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Bu depremden yaklaşık 45 dakika sonra ise 3.6'lık bir deprem daha meydana geldi. Depremin merkez üssü Kulu ilçesi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
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son dakika konya'da deprem mi oldu? az önce deprem konya'da nerede oldu?, konyada deprem mi oldu, son depremler, sallandık mı, son dakika deprem, afad deprem,

Konya'da bir saat içinde iki deprem: AFAD açıkladı

15:01 14.03.2025 (güncellendi: 15:46 14.03.2025)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2025
© AA
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Konya'da saat 14:44'te 4.2 büyüklüğünde, 15:27'de de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Konya 4.2 ve bir saat geçmeden 3.7 deprem ile sallandı.

Konya'da deprem mi oldu?

AFAD ilk depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Bu depremden yaklaşık 45 dakika sonra ise 3.6'lık bir deprem daha meydana geldi. Depremin merkez üssü Kulu ilçesi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2025
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