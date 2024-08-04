https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/boksta-esra-yildiz-kahraman-yari-finale-yukseldi-1086479884.html
Boksta Esra Yıldız Kahraman yarı finale yükseldi
Boksta Esra Yıldız Kahraman yarı finale yükseldi
Sputnik Türkiye
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks 57 kilogram çeyrek final müsabakasında Esra Yıldız Kahraman, Brezilyalı Jucielen Cerqueira Romeu'yu mağlup ederek yarı... 04.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-04T12:38+0300
2024-08-04T12:38+0300
2024-08-04T13:01+0300
spor
olimpiyatlar
boks
kadın
yarı final
esra yıldız kahraman
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 57 kiloda son çeyrek final müsabakaları yapıldı.North Paris Arena'daki organizasyonda Esra Yıldız Kahraman, Brezilyalı Jucielen Cerqueira Romeu ile karşılaştı.Karşılaşmada ilk raundu 5-0 kazanan milli sporcu, ikinci raundu ise 4-1 kaybetti. Son rauntta üstünlüğü tekrar eline alan Esra Yıldız Kahraman, müsabakadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.Olimpiyat madalyasını garantileyen Esra Yıldız Kahraman, 7 Ağustos Çarşamba TSİ 22.30'da Tayvanlı boksör Lin Yu Ting ile finale yükselme maçına çıkacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/mete-gazoz-ceyrek-finale-yukseldi-1086476853.html
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Boksta Esra Yıldız Kahraman yarı finale yükseldi
12:38 04.08.2024 (güncellendi: 13:01 04.08.2024)
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks 57 kilogram çeyrek final müsabakasında Esra Yıldız Kahraman, Brezilyalı Jucielen Cerqueira Romeu'yu mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 57 kiloda son çeyrek final müsabakaları yapıldı.
North Paris Arena'daki organizasyonda Esra Yıldız Kahraman, Brezilyalı Jucielen Cerqueira Romeu ile karşılaştı.
Karşılaşmada ilk raundu 5-0 kazanan milli sporcu, ikinci raundu ise 4-1 kaybetti. Son rauntta üstünlüğü tekrar eline alan Esra Yıldız Kahraman, müsabakadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.
Olimpiyat madalyasını garantileyen Esra Yıldız Kahraman, 7 Ağustos Çarşamba TSİ 22.30'da Tayvanlı boksör Lin Yu Ting ile finale yükselme maçına çıkacak.