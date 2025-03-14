https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/japonya-turklere-vize-muafiyetini-kaldirmayi-tartismaya-basladi-suistimal-ediliyor-1094495760.html

Japonya, Türklere vize muafiyetini kaldırmayı tartışmaya başladı: 'Suistimal ediliyor'

Japonya, Türklere vize muafiyetini kaldırmayı tartışmaya başladı: 'Suistimal ediliyor'

Sputnik Türkiye

Japonya, Türklere tanınan vize muafiyetini gözden geçiriyor. Saitama Eyaleti'ndeki Kawaguchi şehrinde yaşayan Kürt kökenli bireyler ile yerel halk arasında... 14.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-14T00:18+0300

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Japonya, Türkiye'den gelenlere tanınan vize muafiyetini gözden geçirerek, mülteci sisteminin suiistimalini önlemeyi düşünüyor.Japonya'da Türk vatandaşlarına tanınan vize muafiyetinin suistimal edildiğini düşünen yetkililer kanunu gözden geçirme kararı aldı. Bu adım, özellikle Saitama Eyaleti'ndeki Kawaguchi şehrinde yaşayan Kürt kökenli bireyler ile yerel halk arasında yaşanan gerginlikler nedeniyle gündeme geldiği belirtildi.Japon yetkililer, yalnızca pasaportla ülkeye giren yabancı çalışanların istihdam amaçlı kalışlarının önlenmesi için vize zorunluluğunu değerlendirdiklerini ifade ederken 'Vize Tavsiye Önlemi' adı verilen yeni önerinin Türk vatandaşlarının Japonya'ya seyahat etmeden önce vize almalarını teşvik etmeyi amaçladığı açıklandı.Liberal Demokrat Parti milletvekili Akihisa Shiozaki, Türkiye için vize muafiyetini tamamen kaldırmak yerine Vize Tavsiye Önlemi'nin uygulanmasını önerdi. Shiozaki, Japonya'nın 2030 yılına kadar devreye girecek olan elektronik seyahat yetkilendirme sistemi JESTA'ya kadar bu önlemi geçici olarak uygulamasını tavsiye etti. Dışişleri Bakanlığı Parlamento Müsteşarı Hisashi Matsumoto, hükümetin vize muafiyetini askıya alma konusundaki mevcut tutumunu korurken, Vize Tavsiye Önlemi'ni dikkatle değerlendireceklerini belirtti.Dışişleri Bakanlığı Parlamento Müsteşarı Hisashi Matsumoto, hükümetin vize muafiyetini askıya alma konusundaki mevcut tutumunu korurken, Vize Tavsiye Önlemi'ni düşüneceklerini duyurdu.

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