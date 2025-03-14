https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/istanbulun-en-yuksek-hava-kirliligine-sahip-ilcesi-belli-oldu-1094525792.html

İstanbul'un en yüksek hava kirliliğine sahip ilçesi belli oldu

İstanbul'un en yüksek hava kirliliğine sahip ilçesi belli oldu

Sputnik Türkiye

İstanbul'da hava kirliliği değerlerinde en yüksek seviye Göztepe'de, en düşük değer ise Kumköy'de ölçüldü. 14.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-14T19:15+0300

2025-03-14T19:15+0300

2025-03-14T19:15+0300

türki̇ye

türkiye

sultangazi

i̇stanbul

ümraniye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

beşiktaş

göztepe

kumköy

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Kentteki hava kirliliğinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığ'ının Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğü'nün Hava Kalitesi İzleme Merkezinden anlık takip edildiğini belirtilirken Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozları İstanbul'da hava kirliliğinin yer yer artış göstermesine neden olduğu dile getirildi.Farklı noktalara kurulan hava kalitesi izleme istasyonlarından alınan veriler ile ilçelerde bölgesel bazlı ölçüm yapıldığı belirtilirken uygulamalarda, tespit edilen değerlerin, 0 ile 50 arası 'iyi', 50 ile 100 arası 'orta', 100 ile 150 arası 'hassas', 150 ile 200 arası 'sağlıksız', 200 ile 300 arası 'kötü', 300 ile 500 arası 'tehlikeli' şeklinde sıralandığı aktarıldı.Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı verilerine göre, İstanbul'da hava kirliliği oranı yüksek ve düşük olan yerler saat 18.00 itibarıyla şöyle ölçüldü:İBB Hava Kalitesi İzleme Merkezi verileriİBB'nin Hava Kalitesi İzleme Merkezine göre kentte hava kalitesinin takip edildiği istasyonlardaki veriler saat 18.00 itibarıyla şöyle oldu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/meteorolojiden-uyari-sicakliklar-sagligi-etkileyecek-duzeydedusecek-1094522349.html

türki̇ye

sultangazi

i̇stanbul

ümraniye

göztepe

kumköy

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türkiye, sultangazi, i̇stanbul, ümraniye, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, beşiktaş, göztepe, kumköy