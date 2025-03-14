İstanbul'un en yüksek hava kirliliğine sahip ilçesi belli oldu
Aksaray 69, Alibeyköy 92, Arnavutköy 55, Avcılar 37, Bağcılar 45, Başakşehir MTHM 55, Beylikdüzü 56, Beşiktaş 57, Büyükada 30, Esenler 58, Esenyurt MTHM 55, Göztepe D-100 108, Kadıköy 48, Kandilli 42, Kandilli MTHM 50, Kartal 48, Kağıthane 49, Kağıthane MTHM 49, Kumköy 6, Maslak 40, Mecidiyeköy MTHM 55, Sancaktepe 50, Sarıyer 38, Selimiye 32, Silivri MTHM 51, Sultanbeyli MTHM 54, Sultangazi-1 16, Sultangazi-2 41, Sultangazi-3 55, Sultangazi MTHM 55, Tuzla 64, Yenibosna 55, Çatladıkapı 34, Ümraniye 44, Ümraniye MTHM 32, Üsküdar 35, Üsküdar MTHM 46, Şile MTHM 54, Şirinevler MTHM 49.
İBB Hava Kalitesi İzleme Merkezi verileri
Aksaray 69, Alibeyköy 60, Arnavutköy 55, Avcılar 31, Başakşehir 49, Bağcılar 38, Beşiktaş 48, Beylikdüzü 72, Büyükada 26, Çatladıkapı 28, D-100 117, Esenler 57, Esenyurt 46, Kadıköy 41, Kandilli-1 35, Kandilli-2 42, Kartal 41, Kağıthane-1 41, Kağıthane-2 47, Kumköy 6, Maslak 34, Mecidiyeköy 54, Sancaktepe 42, Sarıyer 42, Selimiye 33, Şile 55, Silivri 43, Şirinevler 42, Sultanbeyli 45, Sultangazi-1 13, Sultangazi 2 34, Sultangazi-3 48, Sultangazi-4 49, Tuzla 80, Yenibosna 51, Ümraniye-1 19, Ümraniye 2 27, Üsküdar-1 33, Üsküdar-2 38.