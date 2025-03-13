https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/pankreas-kanseri-tedavisi-goren-oryantal-tanyeli-entube-edildi--1094473779.html

Pankreas kanseri tedavisi gören oryantal Tanyeli entübe edildi

Pankreas kanseri tedavisi gören oryantal Tanyeli entübe edildi

Sputnik Türkiye

Pankreas kanseriyle 2,5 yıldır mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, dün akşam durumu ağırlaşınca entübe edildi. Günlerdir sosyal medya hesabında sessizliğe... 13.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-13T12:36+0300

2025-03-13T12:36+0300

2025-03-13T12:47+0300

türki̇ye

tanyeli

oryantal tanyeli

kanser

entübe

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Ünlü oryantal Tanyeli’den üzen haber... Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü isim, sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle entübe edildi. Son paylaşımında sevenlerinden dua isteyen Tanyeli, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Günlerdir sessiz kalan sanatçının durumu merak ediliyordu. Tedavi süreci boyunca sevenleriyle sosyal medya aracılığıyla sık sık iletişim kuran ünlü isim, son dönemde sessizliğe büründü.Tanyeli, 27 Şubat'ta yaptığı son paylaşımda, hastanede olduğunu ve taburcu olmayı beklediğini dile getirerek şu ifadeleri kullanmıştı:"Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla endişelenmişsiniz. Yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim, Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun, bana en güzel hediye dualarınız."Tanyeli, 27 Şubat'ta yaptığı son paylaşımda, hastanede olduğunu ve taburcu olmayı beklediğini dile getirerek şu ifadeleri kullanmıştı:"Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla endişelenmişsiniz. Yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim, Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun, bana en güzel hediye dualarınız."Tanyeli kimdir?Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, 1972 yılında İzmir'de doğdu. Çocuk yaşlarda ailesinin boşanması üzerine, Çocuk Esirgeme Kurumu’nda büyüdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/pankreas-kanseri-tedavisi-goren-tanyeli-taburcu-olacagini-duyurdu-sevenlerinden-dua-istedi-1094029987.html

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