https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/pankreas-kanseri-tedavisi-goren-oryantal-tanyeli-entube-edildi--1094473779.html
Pankreas kanseri tedavisi gören oryantal Tanyeli entübe edildi
Pankreas kanseri tedavisi gören oryantal Tanyeli entübe edildi
Sputnik Türkiye
Pankreas kanseriyle 2,5 yıldır mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, dün akşam durumu ağırlaşınca entübe edildi. Günlerdir sosyal medya hesabında sessizliğe... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T12:36+0300
2025-03-13T12:36+0300
2025-03-13T12:47+0300
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oryantal tanyeli
kanser
entübe
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Ünlü oryantal Tanyeli’den üzen haber... Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü isim, sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle entübe edildi. Son paylaşımında sevenlerinden dua isteyen Tanyeli, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Günlerdir sessiz kalan sanatçının durumu merak ediliyordu. Tedavi süreci boyunca sevenleriyle sosyal medya aracılığıyla sık sık iletişim kuran ünlü isim, son dönemde sessizliğe büründü.Tanyeli, 27 Şubat'ta yaptığı son paylaşımda, hastanede olduğunu ve taburcu olmayı beklediğini dile getirerek şu ifadeleri kullanmıştı:"Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla endişelenmişsiniz. Yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim, Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun, bana en güzel hediye dualarınız."Tanyeli, 27 Şubat'ta yaptığı son paylaşımda, hastanede olduğunu ve taburcu olmayı beklediğini dile getirerek şu ifadeleri kullanmıştı:"Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla endişelenmişsiniz. Yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim, Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun, bana en güzel hediye dualarınız."Tanyeli kimdir?Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, 1972 yılında İzmir'de doğdu. Çocuk yaşlarda ailesinin boşanması üzerine, Çocuk Esirgeme Kurumu’nda büyüdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/pankreas-kanseri-tedavisi-goren-tanyeli-taburcu-olacagini-duyurdu-sevenlerinden-dua-istedi-1094029987.html
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Pankreas kanseri tedavisi gören oryantal Tanyeli entübe edildi
12:36 13.03.2025 (güncellendi: 12:47 13.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
Pankreas kanseriyle 2,5 yıldır mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, dün akşam durumu ağırlaşınca entübe edildi. Günlerdir sosyal medya hesabında sessizliğe bürünen sanatçının sağlık durumuyla ilgili sevenlerini üzen haber geldi.
Ünlü oryantal Tanyeli’den üzen haber... Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü isim, sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle entübe edildi. Son paylaşımında sevenlerinden dua isteyen Tanyeli, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Günlerdir sessiz kalan sanatçının durumu merak ediliyordu. Tedavi süreci boyunca sevenleriyle sosyal medya aracılığıyla sık sık iletişim kuran ünlü isim, son dönemde sessizliğe büründü.
Tanyeli, 27 Şubat'ta yaptığı son paylaşımda, hastanede olduğunu ve taburcu olmayı beklediğini dile getirerek şu ifadeleri kullanmıştı:
"Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla endişelenmişsiniz. Yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim, Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun, bana en güzel hediye dualarınız."
Tanyeli, 27 Şubat'ta yaptığı son paylaşımda, hastanede olduğunu ve taburcu olmayı beklediğini dile getirerek şu ifadeleri kullanmıştı:
"Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla endişelenmişsiniz. Yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim, Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun, bana en güzel hediye dualarınız."
Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, 1972 yılında İzmir'de doğdu. Çocuk yaşlarda ailesinin boşanması üzerine, Çocuk Esirgeme Kurumu’nda büyüdü.
İlk evliliğini 14 yaşında yaptı ve 15 yaşında anne oldu. İkinci evliliğinin ardından üçüncü evliliğini Avustralya’da iş insanı İlker Sünnili ile gerçekleştirdi. Dans yarışmaları ile tanındı ve Türkiye’nin en ünlü oryantallerinden biri olarak kariyer yaptı.