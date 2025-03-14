https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/flash-tvnin-sahibi-erkan-kork-kimdir-neden-gozaltina-alindi-sorusturmanin-detaylari-belli-oldu-1094509978.html

Flash TV'nin sahibi Erkan Kork kimdir? Neden gözaltına alındı? Soruşturmanın detayları belli oldu

Flash TV'nin sahibi Erkan Kork kimdir? Neden gözaltına alındı? Soruşturmanın detayları belli oldu

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Payfix isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis operasyonlarında kullanıldığı tespit... 14.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-14T11:47+0300

2025-03-14T11:47+0300

2025-03-14T11:47+0300

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş çaplı soruşturma kapsamında, Payfix isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı belirlendi. Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda 49 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında 6,9 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu.Payfix üzerinden kara para aklama i̇ddiasıSavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, Payfix üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı tespit edildi. MASAK tarafından hazırlanan rapora göre:Şüphelilerin, yasa dışı bahis gelirlerini gizlemek amacıyla sahte Payfix hesapları oluşturduğu ve bu hesaplar üzerinden parayı dolaştırarak izini kaybettirdiği ortaya çıktı.Paravan şirketler kullanılmışSoruşturma kapsamında, şüphelilerin yasa dışı gelirleri aklamak amacıyla PozitifBank ve Capital Türk Holding gibi şirketler kurduğu ve çeşitli ödeme kuruluşlarını devraldığı tespit edildi. Savcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve 7258 sayılı yasaya muhalefet suçları kapsamında soruşturmayı sürdürüyor.6.9 milyar TL'lik mal varlığına el konulduGözaltına alınan şüphelilere ait:olmak üzere toplamda 6 milyar 900 milyon TL değerindeki varlıklara el konuldu.Ayrıca, soruşturma kapsamında Erkan Kork'a ait Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde bulunan "Flash Haber TV" kanalına da el konuldu.Erkan Kork kimdir?1974 yılında İstanbul’da doğan Dr. Erkan Kork, eğitim hayatının büyük bir bölümünü yurtdışında tamamladı. Paris Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 2024 yılında Conley Üniversitesi'nde işletme yönetimi ekonomisi alanında doktorasını tamamladı.Kork’un kariyeri şu şekilde özetlenebilir:Dubai merkezli WORDFIX Teknoloji LCC'nin kurucusu olan Kork, Katar, Ortadoğu ve Arap ülkelerine finansal hizmetler sağlıyordu.

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