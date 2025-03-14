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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
Sputnik Türkiye
Normal süresi Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle biten UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers, penaltılarda Fenerbahçe'yi 3-2 yendi. Böylece Fenerbahçe... 14.03.2025, Sputnik Türkiye
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında normal süresini ve uzatma bölümünü 2-0 önde tamamladığı mücadelede penaltı atışlarında Rangers' a 3-2 yenildi ve Avrupa'ya veda etti.Ibrox Stadı'nda oynanan mücadelede rakibine ilk yarı boyunca gol fırsatı tanımayan sarı-lacivertliler 45. dakikada Sebastian Szymanski'nin golüyle öne geçti.Fenerbahçe ikinci yarıda 73. dakikada yine Szymanski'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Normal sürede Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona eren müsabaka uzatmalara gitti.Uzatma bölümünde de üst üste pozisyonlara giren ve rakibine gol şansı tanımayan Fenerbahçe, aradığı golü bulamadı ve penaltı atışlarına geçildi.Penaltı atışlarında rakibine 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler Avrupa'ya veda etti.Mert Müldür 88. dakikada maçtan çıktıFenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, müsabakayı sakatlık nedeniyle tamamlayamadı.Maçın 85. dakikasında sakatlık geçiren 25 yaşındaki oyuncu, 88. dakikada yerini Alexander Djiku'ya bıraktı.
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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

01:52 14.03.2025 (güncellendi: 02:23 14.03.2025)
© AA / Raşid Necati AslımUEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe ile Rangers Ibrox Stadı'nda karşılaştı
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe ile Rangers Ibrox Stadı'nda karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2025
© AA / Raşid Necati Aslım
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Normal süresi Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle biten UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers, penaltılarda Fenerbahçe'yi 3-2 yendi. Böylece Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında normal süresini ve uzatma bölümünü 2-0 önde tamamladığı mücadelede penaltı atışlarında Rangers' a 3-2 yenildi ve Avrupa'ya veda etti.
Ibrox Stadı'nda oynanan mücadelede rakibine ilk yarı boyunca gol fırsatı tanımayan sarı-lacivertliler 45. dakikada Sebastian Szymanski'nin golüyle öne geçti.
Fenerbahçe ikinci yarıda 73. dakikada yine Szymanski'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Normal sürede Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona eren müsabaka uzatmalara gitti.
Uzatma bölümünde de üst üste pozisyonlara giren ve rakibine gol şansı tanımayan Fenerbahçe, aradığı golü bulamadı ve penaltı atışlarına geçildi.
Penaltı atışlarında rakibine 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler Avrupa'ya veda etti.

Mert Müldür 88. dakikada maçtan çıktı

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, müsabakayı sakatlık nedeniyle tamamlayamadı.
Maçın 85. dakikasında sakatlık geçiren 25 yaşındaki oyuncu, 88. dakikada yerini Alexander Djiku'ya bıraktı.
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