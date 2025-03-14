https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/fenerbahce-uefa-avrupa-ligine-veda-etti-1094496297.html

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

Sputnik Türkiye

Normal süresi Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle biten UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers, penaltılarda Fenerbahçe'yi 3-2 yendi. Böylece Fenerbahçe... 14.03.2025, Sputnik Türkiye

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında normal süresini ve uzatma bölümünü 2-0 önde tamamladığı mücadelede penaltı atışlarında Rangers' a 3-2 yenildi ve Avrupa'ya veda etti.Ibrox Stadı'nda oynanan mücadelede rakibine ilk yarı boyunca gol fırsatı tanımayan sarı-lacivertliler 45. dakikada Sebastian Szymanski'nin golüyle öne geçti.Fenerbahçe ikinci yarıda 73. dakikada yine Szymanski'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Normal sürede Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona eren müsabaka uzatmalara gitti.Uzatma bölümünde de üst üste pozisyonlara giren ve rakibine gol şansı tanımayan Fenerbahçe, aradığı golü bulamadı ve penaltı atışlarına geçildi.Penaltı atışlarında rakibine 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler Avrupa'ya veda etti.Mert Müldür 88. dakikada maçtan çıktıFenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, müsabakayı sakatlık nedeniyle tamamlayamadı.Maçın 85. dakikasında sakatlık geçiren 25 yaşındaki oyuncu, 88. dakikada yerini Alexander Djiku'ya bıraktı.

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