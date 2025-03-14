https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/farkli-bir-yolculuk-araca-binmedi-arkasindan-tavana-tutunarak-gitti-1094496074.html

Farklı bir yolculuk: Araca binmedi, arkasından tavana tutunarak gitti

Farklı bir yolculuk: Araca binmedi, arkasından tavana tutunarak gitti

Sputnik Türkiye

Karabük'te trafikte çekilen görüntülere sıra dışı bir yolculuk şekli yansıdı. Dörtlüleri yakarak ilerleyen hafif ticari aracın dışında aracın arkasına... 14.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-14T00:40+0300

2025-03-14T00:40+0300

2025-03-14T00:40+0300

yaşam

karabük

araç

seyahat

yolculuk

trafik

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde trafikte ilerleyen bir sürücü önündeki hafif ticari aracın arkasına tavan kısmından tutunarak giden bir adam görüntüledi.Sıra dışı görüntülerde araç şoförünün dörtlüleri yakarak aracın ilerlediği de dikkat çekti. Adamın neden aracın arkasında bu şekilde gittiği ise bilinmiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/col-tozlari-istanbulu-ne-kadar-etkiledi-kentin-hava-kirligi-en-yuksek-ve-en-dusuk-yerleri-belli-1094492844.html

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karabük, araç, seyahat, yolculuk, trafik