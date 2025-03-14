https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/farkli-bir-yolculuk-araca-binmedi-arkasindan-tavana-tutunarak-gitti-1094496074.html
Farklı bir yolculuk: Araca binmedi, arkasından tavana tutunarak gitti
Farklı bir yolculuk: Araca binmedi, arkasından tavana tutunarak gitti
Sputnik Türkiye
Karabük'te trafikte çekilen görüntülere sıra dışı bir yolculuk şekli yansıdı. Dörtlüleri yakarak ilerleyen hafif ticari aracın dışında aracın arkasına... 14.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-14T00:40+0300
2025-03-14T00:40+0300
2025-03-14T00:40+0300
yaşam
karabük
araç
seyahat
yolculuk
trafik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0e/1094495919_15:0:1251:695_1920x0_80_0_0_67e00765dd85a8ef5fc6b5ed6bab2dd2.jpg
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde trafikte ilerleyen bir sürücü önündeki hafif ticari aracın arkasına tavan kısmından tutunarak giden bir adam görüntüledi.Sıra dışı görüntülerde araç şoförünün dörtlüleri yakarak aracın ilerlediği de dikkat çekti. Adamın neden aracın arkasında bu şekilde gittiği ise bilinmiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/col-tozlari-istanbulu-ne-kadar-etkiledi-kentin-hava-kirligi-en-yuksek-ve-en-dusuk-yerleri-belli-1094492844.html
karabük
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0e/1094495919_169:0:1096:695_1920x0_80_0_0_36860d8090c59a6d2aa9c0ff2e40bf31.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
karabük, araç, seyahat, yolculuk, trafik
karabük, araç, seyahat, yolculuk, trafik
Farklı bir yolculuk: Araca binmedi, arkasından tavana tutunarak gitti
Karabük'te trafikte çekilen görüntülere sıra dışı bir yolculuk şekli yansıdı. Dörtlüleri yakarak ilerleyen hafif ticari aracın dışında aracın arkasına tutunarak giden bir adam görüntülendi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde trafikte ilerleyen bir sürücü önündeki hafif ticari aracın arkasına tavan kısmından tutunarak giden bir adam görüntüledi.
Sıra dışı görüntülerde araç şoförünün dörtlüleri yakarak aracın ilerlediği de dikkat çekti. Adamın neden aracın arkasında bu şekilde gittiği ise bilinmiyor.