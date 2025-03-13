Çöl tozları İstanbul'u ne kadar etkiledi? Kentin hava kirliği en yüksek ve en düşük yerleri belli oldu
21:52 13.03.2025 (güncellendi: 21:55 13.03.2025)
© AAİstanbul hava durumu
© AA
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Hafta boyu İstanbul'u etkisi altına alacağı açıklanan Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozlarının ardından bugün kentteki hava kirlilik oranlarına dair veriler paylaşıldı. Buna göre hava kirliliğinin en yüksek olduğu yer Göztepe, en düşük olduğu yerse Kumköy oldu.
Uzmanlar tarafından açıklanan 11 Mart itibariyle etkili olan 'Kuzey Afrika çöl tozu etkisi İstanbul'da ne ölçüde kendini gösterdi?' sorusu yanıt buldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğü'nün Hava Kalitesi İzleme Merkezi'nden hava kirlilik durumunu anlık öğrenmek mümkün olurken, bugünün ortak verilerine göre hava kirliliğinin en az ölçüldüğü yer Kumköy oldu. Hava kirliliği en yüsek Göztepe D-100'de ölçüldü.
Her iki sistemin uygulamasında değerler, 0 ile 50 arası iyi, 50 ile 100 arası orta, 100 ile 150 arası hassas, 150 ile 200 arası sağlıksız, 200 ile 300 arası kötü, 300 ile 500 arası tehlikeli şeklinde sıralanırken İstanbul'da en yüksek veri 141 ile 'hassas' seviyesinde kayıtlara geçti.
Avrupa yakasında ilk 3'te Kumköy, Sultangazi, Sarıyer yer aldı
Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı verilerine göre hava kirliliği oranı yüksek ve düşük olan yerler saat 18.00'de Avrupa Yakası'nda şu şekilde ölçüldü:
Kumköy-9 (İyi),
Sultangazi 1-16 (İyi),
Sarıyer-33 (İyi),
Arnavutköy-37 (İyi),
Çatladıkapı-45 (İyi),
Silivri MTHM-48 (İyi),
Maslak-49 (İyi),
Alibeyköy-54 (Orta),
Beylikdüzü-54 (Orta),
Kağıthane-55 (Orta),
Esenyurt MTHM-55 (Orta),
Avcılar- 55 (Orta),
Yenibosna-55 (Orta),
Şirinevler MTHM-55 (Orta),
Bağcılar-55 (Orta),
Başakşehir- MTHM 55 (Orta),
Sultangazi MTHM-55 (Orta),
Sultangazi 3-55 (Orta),
Esenler-55 (Orta),
Mecidiyeköy MTHM- 55 (Orta),
Beşiktaş-55 (Orta),
Aksaray-56 (Orta).
Anadolu yakasının hava kirliliği en az yeri Ümraniye
Anadolu Yakası'ndaki ölçümlerse şöyle:
Ümraniye-32 (İyi),
Selimiye 40 (İyi),
Sancaktepe-41 (İyi),
Ümraniye MTHM-43 (İyi),
Şile MTHM-43 (İyi),
Büyükada- 45 (İyi),
Sultanbeyli MTHM-51 (Orta),
Üsküdar-52 (Orta),
Kandilli-55 (Orta),
Kandilli MTHM-55 (Orta),
Üsküdar MTHM-55 (Orta),
Kartal-55 (Orta),
Kadıköy-56 (Orta),
Tuzla-69 (Orta),
Göztepe D-100-134 (Hassas)
İBB verilerinde ilk 3 sıralaması: Kumköy, Silivri, Sultangazi
İBB'nin Hava Kalitesi İzleme Merkezi verileriyse saat 18.00 itibarıyla şöyle:
Kumköy (Arka plan)-12 (İyi),
Silivri (Kentsel)-14 (İyi),
Sultangazi 1 (Taş Ocakları)-14 (İyi),
Beylikdüzü (Kentsel)-23 (İyi),
Sarıyer (Kentsel)-32 (İyi),
Arnavutköy (Kırsal)-34 (İyi),
Sultangazi 2 (Kentsel trafik)-34 (İyi),
Çatladıkapı (Trafik)-38 (İyi),
Avcılar (Şehir arka plan)-45 (İyi),
Yenibosna (Kentsel)-46 (İyi),
Alibeyköy (Kentsel)-46 (İyi),
Sultangazi 3 (Taş Ocakları)- 49 (İyi),
Maslak (Şehir arka plan)-42 (İyi),
Esenyurt (Kentsel)-59 (Orta),
Başakşehir (Sanayi kentsel)-60 (Orta),
Bağcılar (Kentsel)-61 (Orta),
Şirinevler (Trafik)-54 (Orta),
Sultangazi 4 (Kentsel trafik)-57 (Orta),
Esenler (Kentsel)-58 (Orta),
Aksaray (Trafik)-71 (Orta),
Kağıthane 1 (Kentsel Trafik)-58 (Orta),
Mecidiyeköy (Trafik)-60 (Orta),
Beşiktaş (Trafik)-59 (Orta),
Kandilli 1 (Şehir arka plan)-45 (İyi),
Üsküdar 1 (Kentsel trafik)-44 (İyi),
Selimiye (Trafik)-33 (İyi),
Ümraniye 2 (Trafik)-36 (İyi),
Ümraniye 1 (Şehir arka plan)-33 (İyi),
Sancaktepe (Kentsel)-34 (İyi),
Sultanbeyli (Kentsel)-44 (İyi),
Kartal (Kentsel)-49 (İyi),
Büyükada (Arka plan)-37 (İyi),
Şile (Arka plan)-47 (İyi),
Tuzla (Kentsel)-84 (Orta),
Kandilli 2 (Deniz trafik)-51 (Orta),
Üsküdar 2 (Trafik)-51 (Orta),
Kadıköy (Kentsel)-62 (Orta), D-100 (Trafik)-141 (Hassas).