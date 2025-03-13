https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/col-tozlari-istanbulu-ne-kadar-etkiledi-kentin-hava-kirligi-en-yuksek-ve-en-dusuk-yerleri-belli-1094492844.html

Çöl tozları İstanbul'u ne kadar etkiledi? Kentin hava kirliği en yüksek ve en düşük yerleri belli oldu

Çöl tozları İstanbul'u ne kadar etkiledi? Kentin hava kirliği en yüksek ve en düşük yerleri belli oldu

Sputnik Türkiye

Hafta boyu İstanbul'u etkisi altına alacağı açıklanan Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozlarının ardından bugün kentteki hava kirlilik oranlarına dair veriler... 13.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-13T21:52+0300

2025-03-13T21:52+0300

2025-03-13T21:55+0300

yaşam

i̇stanbul

kuzey afrika

göztepe

çöl tozu

hava kirliliği

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Uzmanlar tarafından açıklanan 11 Mart itibariyle etkili olan 'Kuzey Afrika çöl tozu etkisi İstanbul'da ne ölçüde kendini gösterdi?' sorusu yanıt buldu.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğü'nün Hava Kalitesi İzleme Merkezi'nden hava kirlilik durumunu anlık öğrenmek mümkün olurken, bugünün ortak verilerine göre hava kirliliğinin en az ölçüldüğü yer Kumköy oldu. Hava kirliliği en yüsek Göztepe D-100'de ölçüldü.Her iki sistemin uygulamasında değerler, 0 ile 50 arası iyi, 50 ile 100 arası orta, 100 ile 150 arası hassas, 150 ile 200 arası sağlıksız, 200 ile 300 arası kötü, 300 ile 500 arası tehlikeli şeklinde sıralanırken İstanbul'da en yüksek veri 141 ile 'hassas' seviyesinde kayıtlara geçti.Avrupa yakasında ilk 3'te Kumköy, Sultangazi, Sarıyer yer aldıUlusal Hava Kalite İzleme Ağı verilerine göre hava kirliliği oranı yüksek ve düşük olan yerler saat 18.00'de Avrupa Yakası'nda şu şekilde ölçüldü:Anadolu yakasının hava kirliliği en az yeri Ümraniye Anadolu Yakası'ndaki ölçümlerse şöyle:İBB verilerinde ilk 3 sıralaması: Kumköy, Silivri, SultangaziİBB'nin Hava Kalitesi İzleme Merkezi verileriyse saat 18.00 itibarıyla şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/okula-gitmeyen-ogrencinin-velisine-gunluk-257-lira-para-cezasi-kesilecek-1094487592.html

i̇stanbul

kuzey afrika

göztepe

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i̇stanbul, kuzey afrika, göztepe, çöl tozu, hava kirliliği