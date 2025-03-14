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Araç sahipleri dikkat, tabelalar yine değişti: Akaryakıta çifte zam geldi
Araç sahipleri dikkat, tabelalar yine değişti: Akaryakıta çifte zam geldi
Sputnik Türkiye
Brent petrol yeniden 70 doların üzerine çıktı, akaryakıt fiyatları zamlandı! Dün gece yarısından itibaren benzine 1 lira 82 kuruş, motorine ise 5 kuruşluk zam... 14.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-14T08:49+0300
2025-03-14T08:49+0300
akaryakıt
akaryakıt zammı
akaryakıt fiyatları
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Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarının yeniden 70 doların üzerine çıkması, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiledi. Petrol fiyatlarındaki artışın ardından, benzine 1 lira 82 kuruş, motorine ise 5 kuruşluk zam yapıldı.Brent petrol, geçen hafta uzun süredir ilk kez 70 doların altına inerek akaryakıtta indirimleri beraberinde getirmişti. Ancak çarşamba günü başlayan yükseliş trendi, fiyatların tekrar artmasına neden oldu.Son i̇ndirimlerin ardından zam geldiAkaryakıt fiyatları, son haftalarda sık sık değişiklik gösterdi. 4 Mart'ta benzine 1 lira 15 kuruş, 7 Mart'ta ise 2 lira 6 kuruş indirim yapılmıştı. Ayrıca, 8 Mart itibarıyla motorin fiyatlarında 1 lira 35 kuruşluk bir indirim gerçekleşmişti. Ancak, Brent petrolün yükselişiyle birlikte bu indirimler kısa sürdü ve fiyatlar tekrar yükselişe geçti.Brent petrol 70 doların üzerinde seyrediyorÇarşamba günü yükselmeye başlayan Brent petrol fiyatları, saat 08:35 itibarıyla 70,4 dolara kadar çıktı. Bu durum, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Uzmanlar, petrol fiyatlarının küresel piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak önümüzdeki günlerde de değişkenlik gösterebileceğini belirtiyor.14 Mart 2025 güncel akaryakıt fiyatlarıGüncellenen fiyatlar şu şekilde:İstanbul (Avrupa Yakası)İstanbul (Anadolu Yakası)AnkaraİzmirAkaryakıt Fiyatları Daha da Yükselecek mi?Uzmanlara göre, petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ettikçe akaryakıt fiyatları da değişkenlik göstermeye devam edecek. Brent petrol fiyatlarının 70 doların üzerinde kalması halinde yeni zamların gelebileceği belirtiliyor.Sürücüler, günlük akaryakıt fiyatlarını takip ederek olası zam ya da indirimlerden faydalanabilir.
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Araç sahipleri dikkat, tabelalar yine değişti: Akaryakıta çifte zam geldi

08:49 14.03.2025
© İHAbenzin
benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2025
© İHA
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Brent petrol yeniden 70 doların üzerine çıktı, akaryakıt fiyatları zamlandı! Dün gece yarısından itibaren benzine 1 lira 82 kuruş, motorine ise 5 kuruşluk zam yapıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte detaylar…
Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarının yeniden 70 doların üzerine çıkması, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiledi. Petrol fiyatlarındaki artışın ardından, benzine 1 lira 82 kuruş, motorine ise 5 kuruşluk zam yapıldı.
Brent petrol, geçen hafta uzun süredir ilk kez 70 doların altına inerek akaryakıtta indirimleri beraberinde getirmişti. Ancak çarşamba günü başlayan yükseliş trendi, fiyatların tekrar artmasına neden oldu.

Son i̇ndirimlerin ardından zam geldi

Akaryakıt fiyatları, son haftalarda sık sık değişiklik gösterdi. 4 Mart'ta benzine 1 lira 15 kuruş, 7 Mart'ta ise 2 lira 6 kuruş indirim yapılmıştı. Ayrıca, 8 Mart itibarıyla motorin fiyatlarında 1 lira 35 kuruşluk bir indirim gerçekleşmişti. Ancak, Brent petrolün yükselişiyle birlikte bu indirimler kısa sürdü ve fiyatlar tekrar yükselişe geçti.

Brent petrol 70 doların üzerinde seyrediyor

Çarşamba günü yükselmeye başlayan Brent petrol fiyatları, saat 08:35 itibarıyla 70,4 dolara kadar çıktı. Bu durum, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Uzmanlar, petrol fiyatlarının küresel piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak önümüzdeki günlerde de değişkenlik gösterebileceğini belirtiyor.

14 Mart 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Güncellenen fiyatlar şu şekilde:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 45,23 TL/LT
Motorin: 45,41 TL/LT
LPG: 27,59 TL/LT

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 45,08 TL/LT
Motorin: 45,29 TL/LT
LPG: 26,99 TL/LT

Ankara

Benzin: 45,78 TL/LT
Motorin: 46,14 TL/LT
LPG: 27,49 TL/LT

İzmir

Benzin: 46,15 TL/LT
Motorin: 46,51 TL/LT
LPG: 27,34 TL/LT

Akaryakıt Fiyatları Daha da Yükselecek mi?

Uzmanlara göre, petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ettikçe akaryakıt fiyatları da değişkenlik göstermeye devam edecek. Brent petrol fiyatlarının 70 doların üzerinde kalması halinde yeni zamların gelebileceği belirtiliyor.
Sürücüler, günlük akaryakıt fiyatlarını takip ederek olası zam ya da indirimlerden faydalanabilir.
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