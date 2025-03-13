https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/gram-altindan-yeni-rekor-geldi-1094467500.html

Gram altından yeni rekor geldi

Gram altından yeni rekor geldi

Sputnik Türkiye

Altın fiyatlarında güvenli liman yükselişi sürüyor. Ons altın 2 bin 940 ile zirveye yaklaştı. Gram altın ise 3 bin 465 lira ile rekor kırdı. 13.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-13T10:39+0300

2025-03-13T10:39+0300

2025-03-13T10:39+0300

ekonomi̇

altın

yarım gram altın

gram altın

çeyrek altın

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son dakika

ekonomi

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Altın, gümrük vergilerine ilişkin belirsizliğin devam ederek güvenli liman varlıklara olan talebi artırmasıyla yükseldi.Ons altın, yüzde 0,26 artışla 2 bin 940 dolar seviyesine kadar yükseldi. Altının ons fiyatı, 24 Şubat'ta 2 bin 956 dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.Ons altına paralel gram ve çeyrek altın fiyatları da zirveye doğru hareketini sürdürdü.Gram altından rekor Gram altın, 3 bin 465 lira ile rekor kırdı. Şu sıralarda 3 bin 455 lira seviyesinde dolaşan altın bugün de 3 bin 465 lira ile yeni zirveyi tatmış oldu.Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın da 5 bin 683 liradan el değiştirdi.Ons altın fiyatları (13 Mart 2025)Ons altın 2 bin 934 dolar üzerinden işlem görüyor.ABD Başkanı Donald Trump, AB ve Kanada'nın misilleme adımları sonrasında AB mallarına ek gümrük vergisi uyarısında bulundu.Ticaret Bakanı Howard Lutnick de Trump'ın bakıra ticari koruma uygulayacağını söyledi.Diğer taraftan beklentilerin altında gelen ABD enflasyon verileri, yatırımcılara dezenflasyonun ilerleyişi konusunda güven verdi.Enflasyon verilerinin Amerikan Merkez Bankası'na (Fed) faiz indirimi için alan sağlayabileceği kaydedildi.Buna rağmen ticaret politikalarının enflasyonist baskılara yol açabileceğine dair endişelerin piyasalar üzerindeki baskısı devam etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/altin-fiyatlarinda-sert-dusus-gram-altin-3-bin-400-liranin-altinda-1094029848.html

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