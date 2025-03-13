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Gram altından yeni rekor geldi
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Gram altından yeni rekor geldi
Gram altından yeni rekor geldi
Sputnik Türkiye
Altın fiyatlarında güvenli liman yükselişi sürüyor. Ons altın 2 bin 940 ile zirveye yaklaştı. Gram altın ise 3 bin 465 lira ile rekor kırdı. 13.03.2025, Sputnik Türkiye
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Altın, gümrük vergilerine ilişkin belirsizliğin devam ederek güvenli liman varlıklara olan talebi artırmasıyla yükseldi.Ons altın, yüzde 0,26 artışla 2 bin 940 dolar seviyesine kadar yükseldi. Altının ons fiyatı, 24 Şubat'ta 2 bin 956 dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.Ons altına paralel gram ve çeyrek altın fiyatları da zirveye doğru hareketini sürdürdü.Gram altından rekor Gram altın, 3 bin 465 lira ile rekor kırdı. Şu sıralarda 3 bin 455 lira seviyesinde dolaşan altın bugün de 3 bin 465 lira ile yeni zirveyi tatmış oldu.Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın da 5 bin 683 liradan el değiştirdi.Ons altın fiyatları (13 Mart 2025)Ons altın 2 bin 934 dolar üzerinden işlem görüyor.ABD Başkanı Donald Trump, AB ve Kanada'nın misilleme adımları sonrasında AB mallarına ek gümrük vergisi uyarısında bulundu.Ticaret Bakanı Howard Lutnick de Trump'ın bakıra ticari koruma uygulayacağını söyledi.Diğer taraftan beklentilerin altında gelen ABD enflasyon verileri, yatırımcılara dezenflasyonun ilerleyişi konusunda güven verdi.Enflasyon verilerinin Amerikan Merkez Bankası'na (Fed) faiz indirimi için alan sağlayabileceği kaydedildi.Buna rağmen ticaret politikalarının enflasyonist baskılara yol açabileceğine dair endişelerin piyasalar üzerindeki baskısı devam etti.
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altın, yarım gram altın, gram altın, çeyrek altın, rekor, son dakika, ekonomi
altın, yarım gram altın, gram altın, çeyrek altın, rekor, son dakika, ekonomi

Gram altından yeni rekor geldi

10:39 13.03.2025
© AAGram altın, çeyrek altın, altın
Gram altın, çeyrek altın, altın - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Altın fiyatlarında güvenli liman yükselişi sürüyor. Ons altın 2 bin 940 ile zirveye yaklaştı. Gram altın ise 3 bin 465 lira ile rekor kırdı.
Altın, gümrük vergilerine ilişkin belirsizliğin devam ederek güvenli liman varlıklara olan talebi artırmasıyla yükseldi.

Ons altın, yüzde 0,26 artışla 2 bin 940 dolar seviyesine kadar yükseldi. Altının ons fiyatı, 24 Şubat'ta 2 bin 956 dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.

Ons altına paralel gram ve çeyrek altın fiyatları da zirveye doğru hareketini sürdürdü.

Gram altından rekor

Gram altın, 3 bin 465 lira ile rekor kırdı. Şu sıralarda 3 bin 455 lira seviyesinde dolaşan altın bugün de 3 bin 465 lira ile yeni zirveyi tatmış oldu.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın da 5 bin 683 liradan el değiştirdi.

Ons altın fiyatları (13 Mart 2025)

Ons altın 2 bin 934 dolar üzerinden işlem görüyor.
ABD Başkanı Donald Trump, AB ve Kanada'nın misilleme adımları sonrasında AB mallarına ek gümrük vergisi uyarısında bulundu.

Ticaret Bakanı Howard Lutnick de Trump'ın bakıra ticari koruma uygulayacağını söyledi.

Diğer taraftan beklentilerin altında gelen ABD enflasyon verileri, yatırımcılara dezenflasyonun ilerleyişi konusunda güven verdi.

Enflasyon verilerinin Amerikan Merkez Bankası'na (Fed) faiz indirimi için alan sağlayabileceği kaydedildi.

Buna rağmen ticaret politikalarının enflasyonist baskılara yol açabileceğine dair endişelerin piyasalar üzerindeki baskısı devam etti.
Gram altın, çeyrek altın, altın - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
EKONOMİ
Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram altın 3 bin 400 liranın altında
27 Şubat, 11:13
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