https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/almanyada-koalisyon-muzakereleri-basladi-24-mart-son-gun-1094496599.html
Almanya'da koalisyon müzakereleri başladı: 24 Mart son gün
Almanya'da koalisyon müzakereleri başladı: 24 Mart son gün
Sputnik Türkiye
Almanya'da hükümet kurulması için gerekli koalisyon sözleşmesi taslağı hazırlamak üzere müzakereler başladı. Sözleşme taslağının hazırlanması için son gün ise... 14.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-14T02:12+0300
2025-03-14T02:12+0300
2025-03-14T02:12+0300
dünya
almanya
sosyal demokrat parti (spd)
hristiyan sosyal birlik partisi (csu)
hristiyan demokrat birlik (cdu)
koalisyon
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Almanya'da, hükümetin kurulmasına ilişkin koalisyon müzakereleri resmen başladı.Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'(SPD) kurulacak hükümet için heyetler, koalisyon sözleşmesi taslağı hazırlamak üzere Berlin'de bir araya geldi. Her biri 16 üyeden oluşan çalışma grupları tarafınfan hazırlanan sonuç raporları, parti liderlerine sunulacak. Partiler arasında göç, bütçe, vergi ve savunma konularında da zorlu müzakereler bekleniyor. Tarafların 24 Mart'a kadar süreleri bulunuyor.CDU/CSU ve SPD liderlerinin, çalışma gruplarının üyelerine, müzakereler sırasında dışarı sızma olmaması için bazı katı kurallar getirdiği öğrenildi.Koalisyon sözleşmesi hazırlanması durumunda, bunun, üç partinin ilgili komisyonları tarafından onaylanması gerekecek. SPD ayrıca üyelerine de sözleşmeyi onaylatmak istiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/isvecte-okullarda-telefon-kullanmak-yasaklandi-telefonlar-kasaya-kaldirilacak-1094492706.html
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almanya, sosyal demokrat parti (spd), hristiyan sosyal birlik partisi (csu), hristiyan demokrat birlik (cdu), koalisyon
almanya, sosyal demokrat parti (spd), hristiyan sosyal birlik partisi (csu), hristiyan demokrat birlik (cdu), koalisyon
Almanya'da koalisyon müzakereleri başladı: 24 Mart son gün
Almanya'da hükümet kurulması için gerekli koalisyon sözleşmesi taslağı hazırlamak üzere müzakereler başladı. Sözleşme taslağının hazırlanması için son gün ise 24 Mart.
Almanya'da, hükümetin kurulmasına ilişkin koalisyon müzakereleri resmen başladı.
Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'(SPD) kurulacak hükümet için heyetler, koalisyon sözleşmesi taslağı hazırlamak üzere Berlin'de bir araya geldi.
Her biri 16 üyeden oluşan çalışma grupları tarafınfan hazırlanan sonuç raporları, parti liderlerine sunulacak. Partiler arasında göç, bütçe, vergi ve savunma konularında da zorlu müzakereler bekleniyor. Tarafların 24 Mart'a kadar süreleri bulunuyor.
CDU/CSU ve SPD liderlerinin, çalışma gruplarının üyelerine, müzakereler sırasında dışarı sızma olmaması için bazı katı kurallar getirdiği öğrenildi.
Koalisyon sözleşmesi hazırlanması durumunda, bunun, üç partinin ilgili komisyonları tarafından onaylanması gerekecek. SPD ayrıca üyelerine de sözleşmeyi onaylatmak istiyor.