https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/almanyada-koalisyon-muzakereleri-basladi-24-mart-son-gun-1094496599.html

Almanya'da koalisyon müzakereleri başladı: 24 Mart son gün

Almanya'da koalisyon müzakereleri başladı: 24 Mart son gün

Sputnik Türkiye

Almanya'da hükümet kurulması için gerekli koalisyon sözleşmesi taslağı hazırlamak üzere müzakereler başladı. Sözleşme taslağının hazırlanması için son gün ise... 14.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-14T02:12+0300

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2025-03-14T02:12+0300

dünya

almanya

sosyal demokrat parti (spd)

hristiyan sosyal birlik partisi (csu)

hristiyan demokrat birlik (cdu)

koalisyon

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Almanya'da, hükümetin kurulmasına ilişkin koalisyon müzakereleri resmen başladı.Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'(SPD) kurulacak hükümet için heyetler, koalisyon sözleşmesi taslağı hazırlamak üzere Berlin'de bir araya geldi. Her biri 16 üyeden oluşan çalışma grupları tarafınfan hazırlanan sonuç raporları, parti liderlerine sunulacak. Partiler arasında göç, bütçe, vergi ve savunma konularında da zorlu müzakereler bekleniyor. Tarafların 24 Mart'a kadar süreleri bulunuyor.CDU/CSU ve SPD liderlerinin, çalışma gruplarının üyelerine, müzakereler sırasında dışarı sızma olmaması için bazı katı kurallar getirdiği öğrenildi.Koalisyon sözleşmesi hazırlanması durumunda, bunun, üç partinin ilgili komisyonları tarafından onaylanması gerekecek. SPD ayrıca üyelerine de sözleşmeyi onaylatmak istiyor.

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almanya, sosyal demokrat parti (spd), hristiyan sosyal birlik partisi (csu), hristiyan demokrat birlik (cdu), koalisyon