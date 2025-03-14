https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/is-insani-beyhan-benardetenin-vasiyeti-gibi-mektubu-ortaya-cikti-olmeden-once-uvey-kizlarina-son-1094503004.html
İş insanı Beyhan Benardete’nin vasiyeti gibi mektubu ortaya çıktı: Ölmeden önce üvey kızlarına son sözleri
İş insanı Beyhan Benardete’nin vasiyeti gibi mektubu ortaya çıktı: Ölmeden önce üvey kızlarına son sözleri
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ünlü golf oyuncusu ve iş insanı Beyhan Benardete'nin ölümü sonrası bir mektup ortaya çıktı. Beyin kanaması sonucu hayatını... 14.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-14T09:23+0300
2025-03-14T09:23+0300
2025-03-14T09:23+0300
yaşam
bodrum
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golf
mektup
beyhan benardete
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26 Şubat’ta beyin kanaması geçiren Beyhan Benardete, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 61 yaşında hayata veda etti. Bodrum’da yaşamını sürdüren iş insanının ani ölümü, yakın çevresinde ve sosyetede derin bir üzüntü yarattı.Ölmeden önce üvey kızlarına mektup yazdıSabah'ın haberine göre, Benardete’nin ölümünden spnra ofisinde bir mektup ortaya çıktı. Eşi Adil Benardete’nin, ilk eşi Monik Benardete’den olan kızları Aylin Saruhan ve Rezzan Benardete’ye hitaben yazılan mektupta, üvey kızlarından af dileyip helallik istediği öğrenildi.Yakın çevresinin aktardığı bilgilere göre Beyhan Benardete, bu mektubu ölümünden kısa süre önce yazdı ancak göndermeye fırsat bulamadı. Özellikle Rezzan Benardete'nin, mektubu okuduktan sonra büyük bir etki altında olduğu belirtiliyor.
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bodrum, iş, golf, mektup, beyhan benardete
bodrum, iş, golf, mektup, beyhan benardete
İş insanı Beyhan Benardete’nin vasiyeti gibi mektubu ortaya çıktı: Ölmeden önce üvey kızlarına son sözleri
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ünlü golf oyuncusu ve iş insanı Beyhan Benardete'nin ölümü sonrası bir mektup ortaya çıktı. Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Benardete'nin, ölmeden önce üvey kızlarına bir mektup bırakarak af dilediği belirtildi.
26 Şubat’ta beyin kanaması geçiren Beyhan Benardete, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 61 yaşında hayata veda etti. Bodrum’da yaşamını sürdüren iş insanının ani ölümü, yakın çevresinde ve sosyetede derin bir üzüntü yarattı.
Ölmeden önce üvey kızlarına mektup yazdı
Sabah'ın haberine göre, Benardete’nin ölümünden spnra ofisinde bir mektup ortaya çıktı. Eşi Adil Benardete’nin, ilk eşi Monik Benardete’den olan kızları Aylin Saruhan ve Rezzan Benardete’ye hitaben yazılan mektupta, üvey kızlarından af dileyip helallik istediği öğrenildi.
Yakın çevresinin aktardığı bilgilere göre Beyhan Benardete, bu mektubu ölümünden kısa süre önce yazdı ancak göndermeye fırsat bulamadı. Özellikle Rezzan Benardete'nin, mektubu okuduktan sonra büyük bir etki altında olduğu belirtiliyor.