https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/is-insani-beyhan-benardetenin-vasiyeti-gibi-mektubu-ortaya-cikti-olmeden-once-uvey-kizlarina-son-1094503004.html

İş insanı Beyhan Benardete’nin vasiyeti gibi mektubu ortaya çıktı: Ölmeden önce üvey kızlarına son sözleri

İş insanı Beyhan Benardete’nin vasiyeti gibi mektubu ortaya çıktı: Ölmeden önce üvey kızlarına son sözleri

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ünlü golf oyuncusu ve iş insanı Beyhan Benardete'nin ölümü sonrası bir mektup ortaya çıktı. Beyin kanaması sonucu hayatını... 14.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-14T09:23+0300

2025-03-14T09:23+0300

2025-03-14T09:23+0300

yaşam

bodrum

iş

golf

mektup

beyhan benardete

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26 Şubat’ta beyin kanaması geçiren Beyhan Benardete, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 61 yaşında hayata veda etti. Bodrum’da yaşamını sürdüren iş insanının ani ölümü, yakın çevresinde ve sosyetede derin bir üzüntü yarattı.Ölmeden önce üvey kızlarına mektup yazdıSabah'ın haberine göre, Benardete’nin ölümünden spnra ofisinde bir mektup ortaya çıktı. Eşi Adil Benardete’nin, ilk eşi Monik Benardete’den olan kızları Aylin Saruhan ve Rezzan Benardete’ye hitaben yazılan mektupta, üvey kızlarından af dileyip helallik istediği öğrenildi.Yakın çevresinin aktardığı bilgilere göre Beyhan Benardete, bu mektubu ölümünden kısa süre önce yazdı ancak göndermeye fırsat bulamadı. Özellikle Rezzan Benardete'nin, mektubu okuduktan sonra büyük bir etki altında olduğu belirtiliyor.

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bodrum, iş, golf, mektup, beyhan benardete