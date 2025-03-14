https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/akkuyu-ngsde-1-guc-unitesinde-ana-sirkulasyon-pompasinin-motorlari-asamali-olarak-calistirildi-1094526576.html

Akkuyu NGS'de 1. güç ünitesinde ana sirkülasyon pompasının motorları aşamalı olarak çalıştırıldı

Akkuyu NGS'de 1. güç ünitesinde ana sirkülasyon pompasının motorları aşamalı olarak çalıştırıldı

Sputnik Türkiye

Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), 1. güç ünitesinin reaktör binasında dört ana sirkülasyon pompasının motorları aşamalı olarak... 14.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-14T19:45+0300

2025-03-14T19:45+0300

2025-03-14T19:45+0300

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akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

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Akkuyu Nükleer AŞ'nin açıklamasına göre, 1. üniteyi devreye alma çalışmalarının bir aşaması tamamlandı. Santralde devam eden çalışmalarda pompaların hazır olmasını sağlayan uzmanlar, tüm unsurlarının yoğunluğunu ve gücünü kontrol etmek için ilk devrenin tuzdan arındırılmış suyla doldurulacağı sirkülasyon yıkama ve hidrolik testin başlaması için gereken koşullardan birini yerine getirdi.Motorların rölantide çalıştırılması sırasında uzmanlar, rulmanların yağlanması ve soğutma sistemini, izleme, kontrol ve teknik teşhis sistemlerini kontrol etti. Yapılan testler, ana parametrelerin test programına uygunluğunu doğruladı.Sonraki aşamada elektrik motorlarının imalat tesisi dokümantasyonu ve devreye alma programlarının gerekliliklerine uygun olarak çalıştırılması planlanıyor.Reaktör tesisinin birinci devresinde, ana sirkülasyon borusunun her bir döngüsünde bir olmak üzere toplam dört ana sirkülasyon pompası bulunuyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, Akkuyu NGS'nin ilk güç ünitesinin devreye alınması için yapılan hazırlıkların tüm aşamalarının Türkiye için büyük önem taşıdığını belirtti.İlk ünitede önemli bir aşamanın gerçekleştirildiğini ifade eden Butckikh, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/2014te-sendika-evine-duzenlenen-saldirinin-organizatorlerinden-demyan-ganul-odessada-vurularak-1094523729.html

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türkiye, mersin, akkuyu ngs, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)