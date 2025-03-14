https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/2014te-sendika-evine-duzenlenen-saldirinin-organizatorlerinden-demyan-ganul-odessada-vurularak-1094523729.html

2014'te Sendika Evi'ne düzenlenen saldırının organizatörlerinden Demyan Ganul, Odessa'da vurularak öldürüldü

2014'te Sendika Evi'ne düzenlenen saldırının organizatörlerinden Demyan Ganul, Odessa'da vurularak öldürüldü

Sputnik Türkiye

2014 yılında Odessa'da Maidan karşıtı aktivistlerin toplu olarak öldürülmesinde kilit rol oynamakla suçlanan Ukraynalı neo-Nazi Demyan Ganul'un vurularak... 14.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-14T18:48+0300

2025-03-14T18:48+0300

2025-03-14T18:48+0300

ukrayna krizi

odessa

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vladimir rogov

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Demyan Ganul'un Odessa'da 'şüpheli' bir suikastın kurbanı olduğunu duyuruldu. Saldırının kentin Primorskiy semtinde gerçekleştiği kaydedilirken saldırganın olay sonrası bölgeden kaçtığı dile getirilmişti. Daha sonra Ukrayna İçişleri Bakanlığı Başkanı İgor Klimenko tarafından yapılan açıklamada, şüphelinin gözaltına alındığını doğrulandı.Gözaltına alındığı evde silahlar bulunduğu belirtilen şüphelinin 1978 doğumlu ve Odessalı olduğu belirtilirken isminin Sergey Koç olduğu kaydedildi.Ukrayna İçişleri Bakanlığı Başkanı İgor Klimenko, 2 Mayıs 2014 tarihinde Sendika Evi yakınlarında meydana gelen ve yaklaşık 50 kişinin ölümüne yol açan kundaklama olayının organizatörü Demyan Ganul'un öldürülmesi olayında bir zanlının bulunduğunu ve kimliğinin tespit edilmeye çalışıldığını söylemişti.Klimenko açıklamasında, "Şu ana kadar toplamayı başardığım bilgiler bana bildirildi. Somut ipuçları var. Polis memurları ve müfettişler zanlının kimliğini tespit etmek ve gözaltına almak için çalışıyorlar" diye yazmıştı.Rusya arananlar listesine almıştıOdessa'daki Sendika Evi'ne düzenlenen kundaklama saldırısının organizatörü olan ve bugün Kiev'de öldürüldüğü bildirilen Demyan Ganul, Haziran 2023'ten bu yana Rus kolluk kuvvetleri tarafından aranıyordu.Belgelerde Ganul'un 21 Haziran 2023 tarihinde Rusya'da, 18 Mart 2024 tarihinde ise uluslararası düzeyde arandığı belirtiliyordu.Moskova Mahkemesi Ganul'u Nisan 2024'te savaş mezarlarını ve anıtlarını tahrip etmek ve uluslararası korumadan yararlanan kişi ya da kurumlara saldırmak suçlamalarıyla gıyabında tutuklamıştı.'Çok şey biliyordu'Rusya Federasyonu Kamu Odası Egemenlik, Vatanseverlik Projeleri ve Gazilere Destek Komisyonu Başkanı Vladimir Rogov konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "2 Mayıs 2014 tarihinde Odessa'daki Sendika Evi'ne düzenlenen kundaklama saldırısının organizatörlerinden biri olan Demyan Ganul'un öldürülmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Ukrayna makamlarını trajediden sorumlu tutan kararının arka planında olası bir tanığı ortadan kaldırma arzusuyla bağlantılıdır" cümlesini kaydetti.Rogov açıklamasında ayrıca, "Bence çok şey biliyordu, bu yüzden rüzgar değişir değişmez oldukça hızlı bir şekilde suç ortağı olarak tasfiye edildi" dedi.Rogov, Ganul'un öldürülmesinin Ukrayna makamları tarafından muhtemelen intikam ya da kişisel nedenlerle işlenmiş bir suç olarak sunulacağını belirterek, "2 Mayıs 2014'te Odessa'daki cinayetlere aktif olarak katılan Ukrayna Güvenlik Servisi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının Batı'nın bazı Nazileri müzakere sürecinde bir uzlaşma, bir ateşkes arayışında bazı tavizler, adımlar göstermeye çağırmasına yönelik ilk adım olduğunu anlıyor" değerlendirmesinde bulundu.Hakkında yüzlerce suç iddiası vardıBabası da bir Euromaidan destekçisi olan Ganul, 1993 yılında doğdu. 'Sağ Sektör' üyesi olan Ganul, 2 Mayıs'ta Odessa'daki Kulikovo Meydanı da dahil olmak üzere Maidan karşıtı protestocularla çatışmalarda yer almıştı.Ganul, Sovyet döneminden kalma anıtları ve Rusya ile bağlantılı yerleri hedef alan vandalizm eylemlerinde de bulunmuştu. Ganul'un ayrıca askere alınmaya direnen kişilere saldırmak üzere askere alma yetkilileri tarafından görevlendirilen bir ekibe de liderlik ettiği bildirilmişti. Ganul aynı zamanda askere gitmeyi reddedenleri döverek sakat bıraktığı ve yaptığı işkenceleri de videoya çekerek internette yayımlamıştı.Temmuz ayında Ganul, Ukraynalı askeri personele hakaret eden bir fitness eğitmenine saldırı videosu yayımlamış ve kanlar içindeki kurbanla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını servis etmişti. Yerel raporlar ise eğitmenin askeri yetkililere teslim edilmeden önce cinsel saldırıya da uğradığını ortaya koymuştu.Ganul, 2014 yılında Kiev'de gerçekleşen Batı destekli darbenin ardından Odessa'daki aşırı milliyetçi 'Sağ Sektör' hareketinin infaz birimine liderlik ederek öne çıkmıştı. Ganul'un 2 Mayıs 2014'te darbe yanlısı militanlar tarafından bir binaya kovalanan ve daha sonra ateşe verilen Maidan karşıtı aktivistlerin katledilmesinde önemli bir rol oynadığı iddia edilmişti.Rusya Mayıs ayında Ganul'u uluslararası arananlar listesine alarak tutuklanmasını talep etmişti. Ancak Ukrayna makamları tüm bu suçlara hiçbir şekilde tepki vermemişti.Ganul daha sonra Sendika Evi'nde öldürülenlerin anısına çiçek bırakan kent sakinlerinin eylemlerini de engellemiş ve arkadaşları ile birlikte yangında diri diri yanan Maidan karşıtı aktivistleri sembolize ettiğini iddia ettikleri 'şiş kebapları' hadisenin yaşandığı yere sipariş etmiştiler.Daha önce milliyetçi 'Sağ Sektör' örgütünün Odessa şubesinin güvenlik kanadını yöneten Ganul, Ukrayna'da Rusça konuşan ülke sakinlerine karşı işlediği suçlarla öne çıkmıştı. Rusça konuşan Odessa sakinlerine saldırmış ve Büyük Anavatan Savaşı anısına yapılan Sovyet anıtlarının yıkımına bizzat katılmıştı. Ocak 2025'te Ganul, Odessa Belediye Başkanı Gennady Truhanov'u kendisine hediye edilen ve Odessa'dan Rusça konuşan yazarların kitaplarıyla süslenmiş bir yıldönümü pastası nedeniyle öldürmekle tehdit etmişti.Sendika Evi'nin yakılmasıOdessa'da, Ukrayna'da 2014 yılında gerçekleşen darbenin ardından 'Maidan karşıtı' aktivistler protesto amacıyla Kulikovo Meydanı'nda bir çadır kamp kurmuştu. 2 Mayıs günü öğleden sonra Yunan Meydanı'nda bir tarafta 'anti-Maidan' aktivistleri ile diğer tarafta Harkov ve Odessa'dan gelen holiganlar ve 'Euromaidan' katılımcıları arasında çatışmalar çıkmıştı. Çatışma çadır kentin yıkılmasıyla sona ermiş ve ardından darbe destekçileri ve ekstremistler 'Maidan karşıtı' temsilcilerin sığındığı Sendika Evi'ni ateşe vermişti. Söz konusu yangında en az 48 kişinin hayatını kaybettiği ve 250'den fazla kişinin de yaralandığı bildirilmişti. O günkü trajedinin kurbanlarının 48 kişi olduğu ve 250'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.Perşembe günü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ukrayna'yı 2014 yılında Odessa'da düzenlenen protestolar sırasında şiddeti önleyemediği için suçlu bulmuştu. Mahkeme, yetkililerin şiddeti önlemek ve durdurmak için kendilerinden bekleneni yapmadıklarına ve yangına yakalanan insanları kurtarmak için zamanında önlem almadıklarına hükmetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240219/2014teki-euromaydan-darbesi-9-yildir-suren-donbass-catismasini-nasil-tetikledi--1080879807.html

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