https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/adalet-bakani-tunc-turkiye-dunyanin-super-gucu-olur-1094530600.html
Adalet Bakanı Tunç: Türkiye, dünyanın süper gücü olur
Adalet Bakanı Tunç: Türkiye, dünyanın süper gücü olur
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van'da katıldığı iftar programında, Türkiye'nin yeraltı ve yerüstü kaynakları, güçlü insan kaynağı ve genç nüfusuyla dünyanın süper... 14.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-14T22:18+0300
2025-03-14T22:18+0300
2025-03-14T22:22+0300
türki̇ye
yılmaz tunç
van
süper güç
türkiye
türkiye cumhuriyeti
terör
terör örgütü
terör saldırısı
terör örgütleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1d/1092155195_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_4f32e91c0534709ba82faa1137f3bd24.jpg
Van'da katıldığı iftar programında temaslarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündem hakkında konuştu.Edremit ilçesinde AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında bir konuşma yapan Tunç, Türkiye'nin sahip olduğu yeraltı ve yerüstü kaynaklar, güçlü insan kaynağı ve genç nüfus sayesinde ''Türkiye dünyanın süper gücü olur'' dedi. Tunç, 40 yıldan bu yana terörle mücadele edildiğini ve bu süreçte büyük kayıplar verildiğini hatırlatarak "Binlerce şehit verdik, insanlarımızı kaybettik. Maddi ve manevi kayıplarımız oldu. Terörle mücadele uğruna harcadığımız enerjiyi, eğer ülkenin kalkınmasına, enerji yatırımlarına, savunma sanayisine, milletimizin refahına harcayabilseydik, bugün çok daha müreffeh bir konumda olurduk" ifadelerini kullandı. Bakan, terörsüz bir Türkiye'ye adım atıldığını ve bu sürecin şafağında olduklarını vurguladı.Bakan Tunç, ülkenin huzur ve birlik içinde Türkiye Yüzyılı'na güçlü bir şekilde başlayacağını belirterek "Silahların, çatışmaların olmadığı, güvenlik güçlerinin şehit edilmediği, insanların ölmediği, ayrım yapmadan Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi ile birliği ve bütünlüğü daha da kuvvetlendirerek Türkiye Yüzyılı'na başlamak istiyoruz" dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen yıl ekim ayında yaptığı konuşmanın ardından atılan adımların çok önemli olduğunu belirten Tunç, emperyalizmin ülke üzerindeki hedeflerini çöpe atıp birlik ve beraberliği kuvvetlendirerek kardeşçe yola devam edeceklerini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/adalet-bakani-tunc-silah-birakilmazsa-gomulecekler-1094097776.html
türki̇ye
van
türkiye cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1d/1092155195_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_43988398df87ca778762f6d311f81f63.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yılmaz tunç, van, süper güç, türkiye, türkiye cumhuriyeti, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör örgütleri, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), terör eylemi, terör örgütü üyeliği, terör finansmanı, terör suçu
yılmaz tunç, van, süper güç, türkiye, türkiye cumhuriyeti, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör örgütleri, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), terör eylemi, terör örgütü üyeliği, terör finansmanı, terör suçu
Adalet Bakanı Tunç: Türkiye, dünyanın süper gücü olur
22:18 14.03.2025 (güncellendi: 22:22 14.03.2025)
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van'da katıldığı iftar programında, Türkiye'nin yeraltı ve yerüstü kaynakları, güçlü insan kaynağı ve genç nüfusuyla dünyanın süper gücü olabileceğini belirtti. Tunç, 40 yıldır terörle mücadele edildiğini ve terörsüz bir Türkiye'ye adım atıldığını vurguladı.
Van'da katıldığı iftar programında temaslarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündem hakkında konuştu.
Edremit ilçesinde AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında bir konuşma yapan Tunç, Türkiye'nin sahip olduğu yeraltı ve yerüstü kaynaklar, güçlü insan kaynağı ve genç nüfus sayesinde ''Türkiye dünyanın süper gücü olur'' dedi. Tunç, 40 yıldan bu yana terörle mücadele edildiğini ve bu süreçte büyük kayıplar verildiğini hatırlatarak "Binlerce şehit verdik, insanlarımızı kaybettik. Maddi ve manevi kayıplarımız oldu. Terörle mücadele uğruna harcadığımız enerjiyi, eğer ülkenin kalkınmasına, enerji yatırımlarına, savunma sanayisine, milletimizin refahına harcayabilseydik, bugün çok daha müreffeh bir konumda olurduk" ifadelerini kullandı. Bakan, terörsüz bir Türkiye'ye adım atıldığını ve bu sürecin şafağında olduklarını vurguladı.
Bakan Tunç, ülkenin huzur ve birlik içinde Türkiye Yüzyılı'na güçlü bir şekilde başlayacağını belirterek "Silahların, çatışmaların olmadığı, güvenlik güçlerinin şehit edilmediği, insanların ölmediği, ayrım yapmadan Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi ile birliği ve bütünlüğü daha da kuvvetlendirerek Türkiye Yüzyılı'na başlamak istiyoruz" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen yıl ekim ayında yaptığı konuşmanın ardından atılan adımların çok önemli olduğunu belirten Tunç, emperyalizmin ülke üzerindeki hedeflerini çöpe atıp birlik ve beraberliği kuvvetlendirerek kardeşçe yola devam edeceklerini ifade etti.