https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/adalet-bakani-tunc-turkiye-dunyanin-super-gucu-olur-1094530600.html

Adalet Bakanı Tunç: Türkiye, dünyanın süper gücü olur

Adalet Bakanı Tunç: Türkiye, dünyanın süper gücü olur

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van'da katıldığı iftar programında, Türkiye'nin yeraltı ve yerüstü kaynakları, güçlü insan kaynağı ve genç nüfusuyla dünyanın süper... 14.03.2025, Sputnik Türkiye

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Van'da katıldığı iftar programında temaslarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündem hakkında konuştu.Edremit ilçesinde AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında bir konuşma yapan Tunç, Türkiye'nin sahip olduğu yeraltı ve yerüstü kaynaklar, güçlü insan kaynağı ve genç nüfus sayesinde ''Türkiye dünyanın süper gücü olur'' dedi. Tunç, 40 yıldan bu yana terörle mücadele edildiğini ve bu süreçte büyük kayıplar verildiğini hatırlatarak "Binlerce şehit verdik, insanlarımızı kaybettik. Maddi ve manevi kayıplarımız oldu. Terörle mücadele uğruna harcadığımız enerjiyi, eğer ülkenin kalkınmasına, enerji yatırımlarına, savunma sanayisine, milletimizin refahına harcayabilseydik, bugün çok daha müreffeh bir konumda olurduk" ifadelerini kullandı. Bakan, terörsüz bir Türkiye'ye adım atıldığını ve bu sürecin şafağında olduklarını vurguladı.Bakan Tunç, ülkenin huzur ve birlik içinde Türkiye Yüzyılı'na güçlü bir şekilde başlayacağını belirterek "Silahların, çatışmaların olmadığı, güvenlik güçlerinin şehit edilmediği, insanların ölmediği, ayrım yapmadan Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi ile birliği ve bütünlüğü daha da kuvvetlendirerek Türkiye Yüzyılı'na başlamak istiyoruz" dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen yıl ekim ayında yaptığı konuşmanın ardından atılan adımların çok önemli olduğunu belirten Tunç, emperyalizmin ülke üzerindeki hedeflerini çöpe atıp birlik ve beraberliği kuvvetlendirerek kardeşçe yola devam edeceklerini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/adalet-bakani-tunc-silah-birakilmazsa-gomulecekler-1094097776.html

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