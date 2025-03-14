https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/abdde-bir-yolcu-ucagi-aniden-alev-aldi-1094498294.html

ABD'de bir yolcu uçağı aniden alev aldı

ABD'de bir yolcu uçağı aniden alev aldı

Sputnik Türkiye

ABD'de bulunan Denver Havalimanı'nda American Airlines uçağı park halindeyken alev aldı, yolcular tahliye edildi. 14.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-14T05:41+0300

2025-03-14T05:41+0300

2025-03-14T05:41+0300

dünya

abd

american airlines

yangın

uçak

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ABD'de American Airlines'a ait bir yolcu uçağı, havalimanındayken aniden yangın çıktı ve yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi.Yerel medyada yer alan bilgilere göre, Denver Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen yangın, büyük paniğe neden oldu.Yetkililer, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığını ve tüm yolcuların tahliye işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı. Aynı açıklamada, yangına ilişkin soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.Sosyal medya üzerinden paylaşılan videolarda, American Airlines uçağından yükselen dumanlar ve yangın söndürme çalışmalarına dair görüntüler yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/teksasta-bir-kampuste-yesil-alev-panigi-universite-binalari-bosaltildi-1094454801.html

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abd, american airlines, yangın, uçak