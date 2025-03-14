https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/abdde-bir-yolcu-ucagi-aniden-alev-aldi-1094498294.html
ABD'de bir yolcu uçağı aniden alev aldı
ABD'de bir yolcu uçağı aniden alev aldı
Sputnik Türkiye
ABD'de bulunan Denver Havalimanı'nda American Airlines uçağı park halindeyken alev aldı, yolcular tahliye edildi. 14.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-14T05:41+0300
2025-03-14T05:41+0300
2025-03-14T05:41+0300
dünya
abd
american airlines
yangın
uçak
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ABD'de American Airlines'a ait bir yolcu uçağı, havalimanındayken aniden yangın çıktı ve yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi.Yerel medyada yer alan bilgilere göre, Denver Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen yangın, büyük paniğe neden oldu.Yetkililer, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığını ve tüm yolcuların tahliye işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı. Aynı açıklamada, yangına ilişkin soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.Sosyal medya üzerinden paylaşılan videolarda, American Airlines uçağından yükselen dumanlar ve yangın söndürme çalışmalarına dair görüntüler yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/teksasta-bir-kampuste-yesil-alev-panigi-universite-binalari-bosaltildi-1094454801.html
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abd, american airlines, yangın, uçak
abd, american airlines, yangın, uçak
ABD'de bir yolcu uçağı aniden alev aldı
ABD'de bulunan Denver Havalimanı'nda American Airlines uçağı park halindeyken alev aldı, yolcular tahliye edildi.
ABD'de American Airlines'a ait bir yolcu uçağı, havalimanındayken aniden yangın çıktı ve yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi.
Yerel medyada yer alan bilgilere göre, Denver Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen yangın, büyük paniğe neden oldu.
Yetkililer, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığını ve tüm yolcuların tahliye işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı. Aynı açıklamada, yangına ilişkin soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
Sosyal medya üzerinden paylaşılan videolarda, American Airlines uçağından yükselen dumanlar ve yangın söndürme çalışmalarına dair görüntüler yer alıyor.