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Teksas'ta bir kampüste 'yeşil alev' paniği: Üniversite binaları boşaltıldı
Teksas'ta bir kampüste 'yeşil alev' paniği: Üniversite binaları boşaltıldı
Sputnik Türkiye
ABD'deki Teksas Teknik Üniversitesinin kampüsünde 'yeşil alevler' belirdi. Üniversite birimi, trofa merkezinde ki patlamanın elektrik kesintisine neden... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
teksas
üniversite
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ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Teksas Teknik Üniversitesinin kampüsündeki rögar kapaklarından 'yeşil alevler' çıkmaya başladı.Yerel medyanın bildirdiğine göre, kampüsün birçok bölgesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Ayrıca çevredeki binaların güvenlik önlemi sebebiyle boşaltıldığı ifade edildi.Teksas Teknik Üniversitesi, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/abd-hindistan-yolcu-ucagi-teknik-ariza-nedeniyle-geri-dondu-12-tuvaletten-11i-tikandi-1094356537.html
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teksas, üniversite, trafo, trafo patlaması, patlama
teksas, üniversite, trafo, trafo patlaması, patlama

Teksas'ta bir kampüste 'yeşil alev' paniği: Üniversite binaları boşaltıldı

04:58 13.03.2025 (güncellendi: 05:32 13.03.2025)
© Ekran GörüntüsüTeksas'ta bir kampüste 'yeşil alev' paniği: Üniversite binaları boşaltıldı
Teksas'ta bir kampüste 'yeşil alev' paniği: Üniversite binaları boşaltıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2025
© Ekran Görüntüsü
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ABD'deki Teksas Teknik Üniversitesinin kampüsünde 'yeşil alevler' belirdi. Üniversite birimi, trofa merkezinde ki patlamanın elektrik kesintisine neden olduğunu açıkladı.
ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Teksas Teknik Üniversitesinin kampüsündeki rögar kapaklarından 'yeşil alevler' çıkmaya başladı.
Yerel medyanın bildirdiğine göre, kampüsün birçok bölgesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Ayrıca çevredeki binaların güvenlik önlemi sebebiyle boşaltıldığı ifade edildi.
Teksas Teknik Üniversitesi, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı:

"Bu, Lubbock'taki Teksas Teknik Üniversitesi'nden gelen bir acil durum bildirimidir.

Bir trafo merkezindeki patlama, Teksas Teknik Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Merkezi'nde elektrik kesintilerine neden oldu. Mühendislik binası boşaltıldı. Halkın kampüslerden uzak durmasını rica ediyoruz."

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