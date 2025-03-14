https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/abd-ve-ab-arasinda-gronland-krizi-suruyor-danimarkayi-tam-olarakdestekliyoruz-1094521024.html
ABD ve AB arasında Grönland krizi sürüyor: 'Danimarka'yı tam olarak destekliyoruz'
ABD ve AB arasında Grönland krizi sürüyor: 'Danimarka'yı tam olarak destekliyoruz'
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ın ilhak edileceğine yönelik... 14.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-14T16:47+0300
2025-03-14T16:47+0300
2025-03-14T16:47+0300
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AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, ABD Başkanı Trump'ın dün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile basın toplantısında yaptığı Grönland ile ilgili açıklamasına yanıt verdi.AB'nin başından bu yana net duruş sergilediğini vurgulayan Hipper, "AB, ulusal egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların ihlal edilemezliği ilkelerini ve Birleşmiş Milletler Şartı'nı savunmaya devam edecektir. Bunlar, evrensel ilkelerdir ve bunları savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Özellikle AB'ye üye bir ülkenin toprak bütünlüğü söz konusuysa AB, Danimarka'yı tam olarak desteklemektedir" cümlesini kaydetti. Trump konuşmasında, Grönland'ın ABD tarafından ilhak edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya, "Bence bu, gerçekleşecek. Bu konuda bir anlaşma yapmak zorundayız ve Danimarka bunu yapamıyor. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var" yanıtını vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/trumpin-ilhak-etmek-istedigi-gronland-alman-sansolye-scholzten-adadaki-nato-varligini-guclendirme-1093486018.html
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avrupa, anitta hipper, donald trump, grönland, ab, avrupa birliği, abd
avrupa, anitta hipper, donald trump, grönland, ab, avrupa birliği, abd
ABD ve AB arasında Grönland krizi sürüyor: 'Danimarka'yı tam olarak destekliyoruz'
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ın ilhak edileceğine yönelik sözleri karşısında Kopenhag yönetimine verdiği desteği yineledi.
AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, ABD Başkanı Trump'ın dün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile basın toplantısında yaptığı Grönland ile ilgili açıklamasına yanıt verdi.
AB'nin başından bu yana net duruş sergilediğini vurgulayan Hipper, "AB, ulusal egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların ihlal edilemezliği ilkelerini ve Birleşmiş Milletler Şartı'nı savunmaya devam edecektir. Bunlar, evrensel ilkelerdir ve bunları savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Özellikle AB'ye üye bir ülkenin toprak bütünlüğü söz konusuysa AB, Danimarka'yı tam olarak desteklemektedir" cümlesini kaydetti.
Trump konuşmasında, Grönland'ın ABD tarafından ilhak edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya, "Bence bu, gerçekleşecek. Bu konuda bir anlaşma yapmak zorundayız ve Danimarka bunu yapamıyor. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var" yanıtını vermişti.