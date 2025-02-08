https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/trumpin-ilhak-etmek-istedigi-gronland-alman-sansolye-scholzten-adadaki-nato-varligini-guclendirme-1093486018.html

Trump'ın ilhak etmek istediği Grönland: Alman Şansölye Scholz’ten adadaki NATO varlığını güçlendirme çağrısı

Trump'ın ilhak etmek istediği Grönland: Alman Şansölye Scholz’ten adadaki NATO varlığını güçlendirme çağrısı

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Scholz, ‘sınır değişiklikleri’ tehlikesi nedeniyle Grönland'daki NATO varlığının arttırılması çağrısında bulunurken adayı ilhak etmekle... 08.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-08T10:14+0300

2025-02-08T10:14+0300

2025-02-08T10:23+0300

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avrupa birliği komisyonu

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Şansölye Olaf Scholz, RND'ye verdiği röportajda, “Sınırlar zorla değiştirilemez” ifadesini kullanarak bu ilkenin herkes için geçerli olması gerektiğini savundu.İklim değişikliği nedeniyle Arktik bölgesinin değiştiğini dile getiren Scholz, Çin ve Rusya'nın “büyük çıkarlarının olduğu yeni nakliye yolları” açtığına dikkat çekerek şunu dedi:“Danimarka gibi küçük bir devlete meydan okunduğunda sırtınızı dik tutma ve net konuşma” çağrısında bulunan Şansölye, ABD ile iyi ilişkilerin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:Ayrıca Trump'ın yeni gümrük vergileri getirmesinin karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinden ziyade çatışmaya yol açtığını söyleyen Scholz, “ABD bu yönde adım atarsa Avrupa Birliği Komisyonu saatler içinde tepki verebilecek konumda” uyarısında bulundu.Trump’ın tehditleriDonald Trump daha önce Grönland'ın ABD'ye katılması gerektiği görüşünü dile getirmişti. Danimarka'ya karşı, adadan vazgeçmemesi halinde, yüksek gümrük vergileri uygulama sözünü veren Trump, gerekirse adayı ele geçirmek için asker kullanma tehdidinde bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/trump-bidenin-ulusal-guvenlik-raporlarina-erisimini-engelledi-kovuldun-1093481448.html

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almanya, olaf scholz, danimarka, grönland, arktika, donald trump, abd, nato, avrupa birliği komisyonu