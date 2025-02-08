Trump'ın ilhak etmek istediği Grönland: Alman Şansölye Scholz’ten adadaki NATO varlığını güçlendirme çağrısı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
USAID tarafından para alan isimler kimler?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Son 10 yılda antidepresan kullanımı yüzde 67 arttı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Egemen Gürcün: ‘Anne Bakiye’ye verilen cezalar, iddianame ve mütalaaya uygun bir şekilde verildi’
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Kafelerde ‘masa ücreti’ uygulaması: ‘Özellikle öğrencileri zorlayacak’
15:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:26
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:34
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/trumpin-ilhak-etmek-istedigi-gronland-alman-sansolye-scholzten-adadaki-nato-varligini-guclendirme-1093486018.html
Trump'ın ilhak etmek istediği Grönland: Alman Şansölye Scholz’ten adadaki NATO varlığını güçlendirme çağrısı
Trump'ın ilhak etmek istediği Grönland: Alman Şansölye Scholz’ten adadaki NATO varlığını güçlendirme çağrısı
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Scholz, ‘sınır değişiklikleri’ tehlikesi nedeniyle Grönland'daki NATO varlığının arttırılması çağrısında bulunurken adayı ilhak etmekle... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T10:14+0300
2025-02-08T10:23+0300
dünya
almanya
olaf scholz
danimarka
grönland
arktika
donald trump
abd
nato
avrupa birliği komisyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/16/1081938198_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_1145f01dc3a85f21d634d89330b6b7d8.jpg
Şansölye Olaf Scholz, RND'ye verdiği röportajda, “Sınırlar zorla değiştirilemez” ifadesini kullanarak bu ilkenin herkes için geçerli olması gerektiğini savundu.İklim değişikliği nedeniyle Arktik bölgesinin değiştiğini dile getiren Scholz, Çin ve Rusya'nın “büyük çıkarlarının olduğu yeni nakliye yolları” açtığına dikkat çekerek şunu dedi:“Danimarka gibi küçük bir devlete meydan okunduğunda sırtınızı dik tutma ve net konuşma” çağrısında bulunan Şansölye, ABD ile iyi ilişkilerin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:Ayrıca Trump'ın yeni gümrük vergileri getirmesinin karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinden ziyade çatışmaya yol açtığını söyleyen Scholz, “ABD bu yönde adım atarsa Avrupa Birliği Komisyonu saatler içinde tepki verebilecek konumda” uyarısında bulundu.Trump’ın tehditleriDonald Trump daha önce Grönland'ın ABD'ye katılması gerektiği görüşünü dile getirmişti. Danimarka'ya karşı, adadan vazgeçmemesi halinde, yüksek gümrük vergileri uygulama sözünü veren Trump, gerekirse adayı ele geçirmek için asker kullanma tehdidinde bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/trump-bidenin-ulusal-guvenlik-raporlarina-erisimini-engelledi-kovuldun-1093481448.html
almanya
danimarka
grönland
arktika
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/16/1081938198_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_5f53452d4a3595c2974d9117093ef6da.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
almanya, olaf scholz, danimarka, grönland, arktika, donald trump, abd, nato, avrupa birliği komisyonu
almanya, olaf scholz, danimarka, grönland, arktika, donald trump, abd, nato, avrupa birliği komisyonu

Trump'ın ilhak etmek istediği Grönland: Alman Şansölye Scholz’ten adadaki NATO varlığını güçlendirme çağrısı

10:14 08.02.2025 (güncellendi: 10:23 08.02.2025)
© AA / Dursun AydemirOlaf Scholz
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
© AA / Dursun Aydemir
Abone ol
Almanya Başbakanı Scholz, ‘sınır değişiklikleri’ tehlikesi nedeniyle Grönland'daki NATO varlığının arttırılması çağrısında bulunurken adayı ilhak etmekle tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'ı doğrudan eleştirmekten kaçınırken Rusya ve Çin'den gelen ‘tehditlerden’ bahsetti.
Şansölye Olaf Scholz, RND'ye verdiği röportajda, “Sınırlar zorla değiştirilemez” ifadesini kullanarak bu ilkenin herkes için geçerli olması gerektiğini savundu.
İklim değişikliği nedeniyle Arktik bölgesinin değiştiğini dile getiren Scholz, Çin ve Rusya'nın “büyük çıkarlarının olduğu yeni nakliye yolları” açtığına dikkat çekerek şunu dedi:
Dolayısıyla NATO içerisinde birbirimizle tartışmamız gereken meşru güvenlik meseleleri var. Bana göre NATO'nun Grönland'daki varlığını arttırmalıyız.
“Danimarka gibi küçük bir devlete meydan okunduğunda sırtınızı dik tutma ve net konuşma” çağrısında bulunan Şansölye, ABD ile iyi ilişkilerin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:
Benim için önemli olan ABD'nin en önemli müttefikimiz olması. Transatlantik işbirliği büyük önem taşıyor. Bu nedenle iyi ilişkilerimizi sürdürmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. İşler daha da zorlaşsa bile.
Ayrıca Trump'ın yeni gümrük vergileri getirmesinin karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinden ziyade çatışmaya yol açtığını söyleyen Scholz, “ABD bu yönde adım atarsa Avrupa Birliği Komisyonu saatler içinde tepki verebilecek konumda” uyarısında bulundu.

Trump’ın tehditleri

Donald Trump daha önce Grönland'ın ABD'ye katılması gerektiği görüşünü dile getirmişti. Danimarka'ya karşı, adadan vazgeçmemesi halinde, yüksek gümrük vergileri uygulama sözünü veren Trump, gerekirse adayı ele geçirmek için asker kullanma tehdidinde bulunmuştu.
Donald Trump, Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
DÜNYA
Trump, Biden'ın ulusal güvenlik raporlarına erişimini engelledi: 'Kovuldun'
04:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала