https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/trumpin-ilhak-etmek-istedigi-gronland-alman-sansolye-scholzten-adadaki-nato-varligini-guclendirme-1093486018.html
Trump'ın ilhak etmek istediği Grönland: Alman Şansölye Scholz’ten adadaki NATO varlığını güçlendirme çağrısı
Trump'ın ilhak etmek istediği Grönland: Alman Şansölye Scholz’ten adadaki NATO varlığını güçlendirme çağrısı
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Scholz, ‘sınır değişiklikleri’ tehlikesi nedeniyle Grönland'daki NATO varlığının arttırılması çağrısında bulunurken adayı ilhak etmekle... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T10:14+0300
2025-02-08T10:14+0300
2025-02-08T10:23+0300
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Şansölye Olaf Scholz, RND'ye verdiği röportajda, “Sınırlar zorla değiştirilemez” ifadesini kullanarak bu ilkenin herkes için geçerli olması gerektiğini savundu.İklim değişikliği nedeniyle Arktik bölgesinin değiştiğini dile getiren Scholz, Çin ve Rusya'nın “büyük çıkarlarının olduğu yeni nakliye yolları” açtığına dikkat çekerek şunu dedi:“Danimarka gibi küçük bir devlete meydan okunduğunda sırtınızı dik tutma ve net konuşma” çağrısında bulunan Şansölye, ABD ile iyi ilişkilerin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:Ayrıca Trump'ın yeni gümrük vergileri getirmesinin karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinden ziyade çatışmaya yol açtığını söyleyen Scholz, “ABD bu yönde adım atarsa Avrupa Birliği Komisyonu saatler içinde tepki verebilecek konumda” uyarısında bulundu.Trump’ın tehditleriDonald Trump daha önce Grönland'ın ABD'ye katılması gerektiği görüşünü dile getirmişti. Danimarka'ya karşı, adadan vazgeçmemesi halinde, yüksek gümrük vergileri uygulama sözünü veren Trump, gerekirse adayı ele geçirmek için asker kullanma tehdidinde bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/trump-bidenin-ulusal-guvenlik-raporlarina-erisimini-engelledi-kovuldun-1093481448.html
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almanya, olaf scholz, danimarka, grönland, arktika, donald trump, abd, nato, avrupa birliği komisyonu
Trump'ın ilhak etmek istediği Grönland: Alman Şansölye Scholz’ten adadaki NATO varlığını güçlendirme çağrısı
10:14 08.02.2025 (güncellendi: 10:23 08.02.2025)
Almanya Başbakanı Scholz, ‘sınır değişiklikleri’ tehlikesi nedeniyle Grönland'daki NATO varlığının arttırılması çağrısında bulunurken adayı ilhak etmekle tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'ı doğrudan eleştirmekten kaçınırken Rusya ve Çin'den gelen ‘tehditlerden’ bahsetti.
Şansölye Olaf Scholz
, RND'ye verdiği röportajda
, “Sınırlar zorla değiştirilemez
” ifadesini kullanarak bu ilkenin herkes için geçerli olması gerektiğini savundu.
İklim değişikliği nedeniyle Arktik bölgesinin değiştiğini dile getiren Scholz, Çin ve Rusya'nın “büyük çıkarlarının olduğu yeni nakliye yolları” açtığına dikkat çekerek şunu dedi:
Dolayısıyla NATO içerisinde birbirimizle tartışmamız gereken meşru güvenlik meseleleri var. Bana göre NATO'nun Grönland'daki varlığını arttırmalıyız.
“Danimarka gibi küçük bir devlete meydan okunduğunda sırtınızı dik tutma ve net konuşma” çağrısında bulunan Şansölye, ABD ile iyi ilişkilerin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:
Benim için önemli olan ABD'nin en önemli müttefikimiz olması. Transatlantik işbirliği büyük önem taşıyor. Bu nedenle iyi ilişkilerimizi sürdürmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. İşler daha da zorlaşsa bile.
Ayrıca Trump'ın yeni gümrük vergileri getirmesinin karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinden ziyade çatışmaya yol açtığını söyleyen Scholz, “ABD bu yönde adım atarsa Avrupa Birliği Komisyonu saatler içinde tepki verebilecek konumda” uyarısında bulundu.
Donald Trump daha önce Grönland'ın ABD'ye katılması gerektiği görüşünü dile getirmişti. Danimarka'ya karşı, adadan vazgeçmemesi halinde, yüksek gümrük vergileri uygulama sözünü veren Trump, gerekirse adayı ele geçirmek için asker kullanma tehdidinde bulunmuştu.