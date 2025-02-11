https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/abdde-yumurta-kitligi-bazi-marketlerde-kisi-basi-3-koli-siniri-getirildi-1093585382.html

ABD’de yumurta kıtlığı: Bazı marketlerde kişi başı 3 koli sınırı getirildi

ABD’de yumurta kıtlığı: Bazı marketlerde kişi başı 3 koli sınırı getirildi

Sputnik Türkiye

ABD’de yayılan kuş gribi nedeniyle yaşanan yumurta kıtlığı, süpermarket zincirlerini kişi başı satış sınırı koymaya zorladı. Costco ve Trader Joe’s gibi büyük... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T23:19+0300

2025-02-11T23:19+0300

2025-02-11T23:19+0300

dünya

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abd başkanlık seçimleri

donald trump

yumurta

organik yumurta

halk yumurta

yumurta üreticileri merkez birliği (yum-bir)

kuş gribi

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ABD'de kuş gribi salgını nedeniyle milyonlarca tavuğun itlaf edilmesi, yumurta satışında sınırlamaya neden oldu.Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan kuş gribi salgını nedeniyle milyonlarca tavuğun itlaf edilmesinin yumurta kıtlığına neden olduğu ifade edildi. Yumurtaya olan arzın azalması, fiyatların hızla yükselmesine ve tüketicilerin ürün bulmakta zorlanmasına yol açtı. ABD'li süpermarket zinciri Trader Joe’s, müşteri başına günde en fazla bir düzine yumurta satışı sınırı getirirken, bir başka market zinciri Costco ise kişi başına üç yumurta kolisi ile sınırlama uygulamaya başladı.ABD Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre, yumurta fiyatları kasım ayından aralık ayına kadar yüzde 14 oranında arttı. Geçen yılın sonunda bir düzine yumurtanın fiyatı 4.15 dolar olarak kaydedilirken, bu yıl fiyatların yüzde 20 zamlanmasının beklendiği açıklandı. ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın seçim kampanyası sırasında gıda fiyatlarını düşürme sözü verdiği hatırlatılırken yumurta fiyatlarındaki artışın söz konusu vaadin gerçekleşmediği eleştirilerine neden oldu.Yumurta krizi, sosyal medyada da geniş yankı bulurken platformlarda uzun kuyruklarda bekleyen ve büyük miktarda yumurta satın alan kişilerin videoları paylaşıldı. Pensilvanya'da 100 bin organik yumurtanın çalınması ve Seattle'da bir kafede yaşanan soygun olayları, krizin boyutunu gözler önüne serdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/trump-abd-gazzeyi-satin-almayacak-otoritesine-alacak-1093584467.html

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