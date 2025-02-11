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ABD’de yumurta kıtlığı: Bazı marketlerde kişi başı 3 koli sınırı getirildi
ABD’de yumurta kıtlığı: Bazı marketlerde kişi başı 3 koli sınırı getirildi
Sputnik Türkiye
ABD’de yayılan kuş gribi nedeniyle yaşanan yumurta kıtlığı, süpermarket zincirlerini kişi başı satış sınırı koymaya zorladı. Costco ve Trader Joe’s gibi büyük... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
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ABD'de kuş gribi salgını nedeniyle milyonlarca tavuğun itlaf edilmesi, yumurta satışında sınırlamaya neden oldu.Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan kuş gribi salgını nedeniyle milyonlarca tavuğun itlaf edilmesinin yumurta kıtlığına neden olduğu ifade edildi. Yumurtaya olan arzın azalması, fiyatların hızla yükselmesine ve tüketicilerin ürün bulmakta zorlanmasına yol açtı. ABD'li süpermarket zinciri Trader Joe’s, müşteri başına günde en fazla bir düzine yumurta satışı sınırı getirirken, bir başka market zinciri Costco ise kişi başına üç yumurta kolisi ile sınırlama uygulamaya başladı.ABD Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre, yumurta fiyatları kasım ayından aralık ayına kadar yüzde 14 oranında arttı. Geçen yılın sonunda bir düzine yumurtanın fiyatı 4.15 dolar olarak kaydedilirken, bu yıl fiyatların yüzde 20 zamlanmasının beklendiği açıklandı. ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın seçim kampanyası sırasında gıda fiyatlarını düşürme sözü verdiği hatırlatılırken yumurta fiyatlarındaki artışın söz konusu vaadin gerçekleşmediği eleştirilerine neden oldu.Yumurta krizi, sosyal medyada da geniş yankı bulurken platformlarda uzun kuyruklarda bekleyen ve büyük miktarda yumurta satın alan kişilerin videoları paylaşıldı. Pensilvanya'da 100 bin organik yumurtanın çalınması ve Seattle'da bir kafede yaşanan soygun olayları, krizin boyutunu gözler önüne serdi.
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abd, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri, donald trump, yumurta, organik yumurta, halk yumurta, yumurta üreticileri merkez birliği (yum-bir), kuş gribi, kuş, tavuk, tavuk çiftliği, gezen tavuk yumurtası
abd, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri, donald trump, yumurta, organik yumurta, halk yumurta, yumurta üreticileri merkez birliği (yum-bir), kuş gribi, kuş, tavuk, tavuk çiftliği, gezen tavuk yumurtası

ABD’de yumurta kıtlığı: Bazı marketlerde kişi başı 3 koli sınırı getirildi

23:19 11.02.2025
© AP Photo / Teresa CrawfordYumurta
Yumurta - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Teresa Crawford
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ABD’de yayılan kuş gribi nedeniyle yaşanan yumurta kıtlığı, süpermarket zincirlerini kişi başı satış sınırı koymaya zorladı. Costco ve Trader Joe’s gibi büyük perakendeciler, müşterilerin yalnızca belirli sayıda yumurta satın almasına izin verirken gıda fiyatlarını düşürme vaadiyle gelen 47. ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik tepkileri ise artırdı.
ABD'de kuş gribi salgını nedeniyle milyonlarca tavuğun itlaf edilmesi, yumurta satışında sınırlamaya neden oldu.
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan kuş gribi salgını nedeniyle milyonlarca tavuğun itlaf edilmesinin yumurta kıtlığına neden olduğu ifade edildi. Yumurtaya olan arzın azalması, fiyatların hızla yükselmesine ve tüketicilerin ürün bulmakta zorlanmasına yol açtı. ABD'li süpermarket zinciri Trader Joe’s, müşteri başına günde en fazla bir düzine yumurta satışı sınırı getirirken, bir başka market zinciri Costco ise kişi başına üç yumurta kolisi ile sınırlama uygulamaya başladı.
ABD Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre, yumurta fiyatları kasım ayından aralık ayına kadar yüzde 14 oranında arttı. Geçen yılın sonunda bir düzine yumurtanın fiyatı 4.15 dolar olarak kaydedilirken, bu yıl fiyatların yüzde 20 zamlanmasının beklendiği açıklandı. ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın seçim kampanyası sırasında gıda fiyatlarını düşürme sözü verdiği hatırlatılırken yumurta fiyatlarındaki artışın söz konusu vaadin gerçekleşmediği eleştirilerine neden oldu.
Yumurta krizi, sosyal medyada da geniş yankı bulurken platformlarda uzun kuyruklarda bekleyen ve büyük miktarda yumurta satın alan kişilerin videoları paylaşıldı. Pensilvanya'da 100 bin organik yumurtanın çalınması ve Seattle'da bir kafede yaşanan soygun olayları, krizin boyutunu gözler önüne serdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı II. Abdullah ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
DÜNYA
Trump: ABD, Gazze'yi satın almayacak, 'otoritesi' altına alacak
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