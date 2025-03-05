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14 Mart'ta vizyona girecek filmler: Dram ve komediler bu haftanın dikkat çekenleri
14 Mart'ta vizyona girecek filmler: Dram ve komediler bu haftanın dikkat çekenleri
Sputnik Türkiye
Ceyda Ateş'in başrolünde olduğu yerli dram filmi 'Son Dilek' ile yabancı komedi türünde Fransız yapımı 'Balkondaki Kadınlar' haftanın dikkate değer yapımları... 05.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-05T16:41+0300
2025-03-05T16:41+0300
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Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Oscarlar, bu yıl 97. kez dağıtıldı. 3 Mart'ta Türkiye saati ile 03.00'te başlayan töreni ünlü komedyen Conan O'Brien sundu. Wicked, Emilia Pérez ve The Brutalist gibi yapımların damga vurduğu gecede, kazanan isimler büyük alkış aldı. Oscar'ların heyecanı henüz bitmemişken birbirinden farklı yapımlar, 14 Mart'ta Türkiye'de gösterime giriyor. Balkondaki KadınlarBüyük ilgi gören Balkondaki Kadınlar, tabuları yıkarken karanlık, cesur ve feminist bir punk masalı, kanlı bir intikam hikayesi. Marsilya acımasız sıcak hava dalgası şehri kasıp kavuruyor. Sıcaktan bunalan cıvıl cıvıl üç ev arkadaşı, balkonlarından komşularını gözetleyip gizli gizli izliyor. Neşeli saatler bol içkili, bol fantezili bir gecenin ilerleyen saatlerinde bol kanlı bir olaylar silsilesiyle sonlanıyor. Komedi türündeki Fransız yapımda Sanda Codreanu, Noemie Merlant, Souheila Yacoub başrollerde yer alıyor. Ayı Kardeşler : Kahramanlar TakımıKüçük sinemaseverlere keyifli zaman vadeden animasyon türündeki filmde, Briar ve Bramble'ın maceralarını konu alıyor. Ayı kardeşler Briar ve Bramble, gizemli koşullar nedeniyle çok genç yaşta annelerini kaybeder. Yıllar sonra, yaşlı bir dişi ayının ortaya çıkmasıyla birlikte, Ayı Kardeşler gerçeği kesin olarak öğrenmeye kararlıdır.Gecenin KıyısıAhmet Rıfat Şungar, Berk Hakman, Mert Tümer'in başrolünde olduğu Gecenin Kıyısı adlı film subay olan iki kardeşin dramı konu ediliyor. Sinan ve Kenan, iki kardeş subaydır. Bir gün Sinan’a, ağabeyini askeri mahkemeye götürecek ekibe komuta etme görevi verilir. Babalarının trajik ölümünün ardından yolları ayrı düşmüş olan iki kardeş, zorunlu bir yolculuğa çıkar. Yolculuğun ilk anından itibaren, iki kardeşin farklı bakış açıları çatışırken, Sinan’ın prensipleri, uzun ve sarsıcı bir gecede ağır bir sınavdan geçer. Kardeşler bir karar vermek zorundadır: Tekrar büyük bir fedakarlığa katlanmaya hazırlar mıdır?Sir-Ayet 4Korku filmi sevenlere yerli yapım Sir-Ayet, 14 Mart'ta vizyona giriyor. Elif Fatma Baysal, Betül Şahin , Taner Şahin başrollerindeki filmde Murat'ın hasta annesinin bakıcılığını yapmaya başlayan Selma'nın başından geçen olayları konu ediniyor.Son DilekCeyda Ateş, Seda Akman, Ebrar Demirbilek'in başrollerinde rol aldığı dram türündeki yerli yapımda, tek başına büyüttüğü altı yaşındaki kızı Cemre'nin ölümcül bir hastalığa yakalanması sonrası kızının son dileklerini gerçekleştirmeye çalışan Deniz'in hikayesini anlatılıyor. ZEROBASEONE: Zamansız Dünya'nın İlk TuruK-pop türündeki Güney Koreli bir erkek müzik grubunun turunu beyaz perdeye getiriyor. Zerobaseone grubunun geçen yılın sonunda gerçekleştirdiği turu, dijital olarak zenginleştirilmiş olarak 14 Mart'ta sinema salonlarında yerini alacak.
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14 mart'ta vizyona girecek filmler
14 mart'ta vizyona girecek filmler

14 Mart'ta vizyona girecek filmler: Dram ve komediler bu haftanın dikkat çekenleri

16:41 05.03.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino14 Mart'ta vizyona girecek filmler: Dram ve komediler bu haftanın dikkat çekenleri
14 Mart'ta vizyona girecek filmler: Dram ve komediler bu haftanın dikkat çekenleri - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
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Ceyda Ateş'in başrolünde olduğu yerli dram filmi 'Son Dilek' ile yabancı komedi türünde Fransız yapımı 'Balkondaki Kadınlar' haftanın dikkate değer yapımları arasında yer alıyor.
Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Oscarlar, bu yıl 97. kez dağıtıldı. 3 Mart'ta Türkiye saati ile 03.00'te başlayan töreni ünlü komedyen Conan O'Brien sundu. Wicked, Emilia Pérez ve The Brutalist gibi yapımların damga vurduğu gecede, kazanan isimler büyük alkış aldı. Oscar'ların heyecanı henüz bitmemişken birbirinden farklı yapımlar, 14 Mart'ta Türkiye'de gösterime giriyor.

Balkondaki Kadınlar

Büyük ilgi gören Balkondaki Kadınlar, tabuları yıkarken karanlık, cesur ve feminist bir punk masalı, kanlı bir intikam hikayesi. Marsilya acımasız sıcak hava dalgası şehri kasıp kavuruyor. Sıcaktan bunalan cıvıl cıvıl üç ev arkadaşı, balkonlarından komşularını gözetleyip gizli gizli izliyor. Neşeli saatler bol içkili, bol fantezili bir gecenin ilerleyen saatlerinde bol kanlı bir olaylar silsilesiyle sonlanıyor. Komedi türündeki Fransız yapımda Sanda Codreanu, Noemie Merlant, Souheila Yacoub başrollerde yer alıyor.

Ayı Kardeşler : Kahramanlar Takımı

Küçük sinemaseverlere keyifli zaman vadeden animasyon türündeki filmde, Briar ve Bramble'ın maceralarını konu alıyor. Ayı kardeşler Briar ve Bramble, gizemli koşullar nedeniyle çok genç yaşta annelerini kaybeder. Yıllar sonra, yaşlı bir dişi ayının ortaya çıkmasıyla birlikte, Ayı Kardeşler gerçeği kesin olarak öğrenmeye kararlıdır.

Gecenin Kıyısı

Ahmet Rıfat Şungar, Berk Hakman, Mert Tümer'in başrolünde olduğu Gecenin Kıyısı adlı film subay olan iki kardeşin dramı konu ediliyor. Sinan ve Kenan, iki kardeş subaydır. Bir gün Sinan’a, ağabeyini askeri mahkemeye götürecek ekibe komuta etme görevi verilir. Babalarının trajik ölümünün ardından yolları ayrı düşmüş olan iki kardeş, zorunlu bir yolculuğa çıkar. Yolculuğun ilk anından itibaren, iki kardeşin farklı bakış açıları çatışırken, Sinan’ın prensipleri, uzun ve sarsıcı bir gecede ağır bir sınavdan geçer. Kardeşler bir karar vermek zorundadır: Tekrar büyük bir fedakarlığa katlanmaya hazırlar mıdır?

Sir-Ayet 4

Korku filmi sevenlere yerli yapım Sir-Ayet, 14 Mart'ta vizyona giriyor. Elif Fatma Baysal, Betül Şahin , Taner Şahin başrollerindeki filmde Murat'ın hasta annesinin bakıcılığını yapmaya başlayan Selma'nın başından geçen olayları konu ediniyor.

Son Dilek

Ceyda Ateş, Seda Akman, Ebrar Demirbilek'in başrollerinde rol aldığı dram türündeki yerli yapımda, tek başına büyüttüğü altı yaşındaki kızı Cemre'nin ölümcül bir hastalığa yakalanması sonrası kızının son dileklerini gerçekleştirmeye çalışan Deniz'in hikayesini anlatılıyor.

ZEROBASEONE: Zamansız Dünya'nın İlk Turu

K-pop türündeki Güney Koreli bir erkek müzik grubunun turunu beyaz perdeye getiriyor. Zerobaseone grubunun geçen yılın sonunda gerçekleştirdiği turu, dijital olarak zenginleştirilmiş olarak 14 Mart'ta sinema salonlarında yerini alacak.
7 Mart'ta vizyona girecek filmler: Robert Pattinson son filmi vizyona giriyor - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
YAŞAM
7 Mart'ta vizyona girecek filmler: Robert Pattinson son filmi vizyona giriyor
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