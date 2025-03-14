https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/14-martta-doktorlar-calisiyor-mu-saglik-ocagi-ve-hastaneler-acik-mi-1094496174.html
14 Mart'ta doktorlar çalışıyor mu? Sağlık ocağı ve hastaneler açık mı?
14 Mart'ta doktorlar çalışıyor mu? Sağlık ocağı ve hastaneler açık mı?
Sputnik Türkiye
14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanları greve gidiyor. Türk Tabipleri Birliği ve Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), mevcut sağlık... 14.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-14T00:52+0300
2025-03-14T00:52+0300
2025-03-14T00:52+0300
türki̇ye
sağlık
sağlık çalışanı
sağlık bakanlığı
dünya sağlık örgütü (who)
hastane
özel hastane
grev
grev hakkı
genel grev
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Sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık ocağı ve hastanelerde iş bırakacak.14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Türk Tabipleri Birliği ve Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), mevcut sağlık sistemini protesto etmek için grev kararı aldı. 14 Mart Cuma günü hastaneler ve sağlık ocakları normal çalışma düzeninde olacak, ancak acil servisler kesintisiz hizmet verecek.14 Mart Tıp Bayramı nedir?14 Mart Tıp Bayramı, Türkiye’de modern tıp eğitiminin başlangıcını simgeleyen ve sağlık çalışanlarının emeklerini onurlandırmak amacıyla kutlanan özel bir gün olarak ortaya çıktı. Bu tarih, 1827’de Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Mamure’nin kuruluşuna dayanır. Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan bu gün, sağlık çalışanlarının toplum sağlığına katkılarını vurgular.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/turk-tabipler-birligi-duyurdu-doktorlar-14-martta-greve-gidiyor-1094193968.html
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sağlık, sağlık çalışanı, sağlık bakanlığı, dünya sağlık örgütü (who), hastane, özel hastane, grev, grev hakkı, genel grev
sağlık, sağlık çalışanı, sağlık bakanlığı, dünya sağlık örgütü (who), hastane, özel hastane, grev, grev hakkı, genel grev
14 Mart'ta doktorlar çalışıyor mu? Sağlık ocağı ve hastaneler açık mı?
14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanları greve gidiyor. Türk Tabipleri Birliği ve Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), mevcut sağlık sistemini protesto etmek ve taleplerini dile getirmek için 14 Mart’ta grev kararı aldı. Hastaneler ve sağlık ocakları normal çalışma düzeninde olacak ancak sadece acil servisler açık olacak.
Sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık ocağı ve hastanelerde iş bırakacak.
14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Türk Tabipleri Birliği ve Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), mevcut sağlık sistemini protesto etmek için grev kararı aldı. 14 Mart Cuma günü hastaneler ve sağlık ocakları normal çalışma düzeninde olacak, ancak acil servisler kesintisiz hizmet verecek.
14 Mart Tıp Bayramı nedir?
14 Mart Tıp Bayramı, Türkiye’de modern tıp eğitiminin başlangıcını simgeleyen ve sağlık çalışanlarının emeklerini onurlandırmak amacıyla kutlanan özel bir gün olarak ortaya çıktı. Bu tarih, 1827’de Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Mamure’nin kuruluşuna dayanır. Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan bu gün, sağlık çalışanlarının toplum sağlığına katkılarını vurgular.