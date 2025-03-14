https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/14-martta-doktorlar-calisiyor-mu-saglik-ocagi-ve-hastaneler-acik-mi-1094496174.html

14 Mart'ta doktorlar çalışıyor mu? Sağlık ocağı ve hastaneler açık mı?

14 Mart'ta doktorlar çalışıyor mu? Sağlık ocağı ve hastaneler açık mı?

Sputnik Türkiye

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanları greve gidiyor. Türk Tabipleri Birliği ve Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), mevcut sağlık... 14.03.2025, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

sağlık

sağlık çalışanı

sağlık bakanlığı

dünya sağlık örgütü (who)

hastane

özel hastane

grev

grev hakkı

genel grev

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Sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık ocağı ve hastanelerde iş bırakacak.14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Türk Tabipleri Birliği ve Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), mevcut sağlık sistemini protesto etmek için grev kararı aldı. 14 Mart Cuma günü hastaneler ve sağlık ocakları normal çalışma düzeninde olacak, ancak acil servisler kesintisiz hizmet verecek.14 Mart Tıp Bayramı nedir?14 Mart Tıp Bayramı, Türkiye’de modern tıp eğitiminin başlangıcını simgeleyen ve sağlık çalışanlarının emeklerini onurlandırmak amacıyla kutlanan özel bir gün olarak ortaya çıktı. Bu tarih, 1827’de Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Mamure’nin kuruluşuna dayanır. Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan bu gün, sağlık çalışanlarının toplum sağlığına katkılarını vurgular.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/turk-tabipler-birligi-duyurdu-doktorlar-14-martta-greve-gidiyor-1094193968.html

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Sputnik Türkiye

sağlık, sağlık çalışanı, sağlık bakanlığı, dünya sağlık örgütü (who), hastane, özel hastane, grev, grev hakkı, genel grev