https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/turk-tabipler-birligi-duyurdu-doktorlar-14-martta-greve-gidiyor-1094193968.html
Türk Tabipler Birliği duyurdu: Doktorlar 14 Mart'ta greve gidiyor
Türk Tabipler Birliği duyurdu: Doktorlar 14 Mart'ta greve gidiyor
Sputnik Türkiye
Türk Tabipleri Birliği (TTB), 14 Mart Tıp Bayramı’nda hekimler ve sağlık emekçilerini mevcut sağlık sistemini protesto etmek ve 'Başka Bir Sağlık Sistemi'nin... 04.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-04T21:28+0300
2025-03-04T21:28+0300
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türk tabipler birliği
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sağlık bakanlığı
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Türk Tabipleri Birliği (TTB), 14 Mart Tıp Bayramı’nda hekimler ve sağlık emekçileri için grev kararı aldı.TTB Merkez Konseyi tarafından yapılan açıklamada, mevcut sağlık sisteminin hastalara nitelikli sağlık hizmeti sunma şansı tanımadığı ifade edildi. Açıklamada, “Hastalarımıza ve halkımıza ‘Başka Bir Sağlık Sistemi’ni anlatmak için 14 Mart’ta G(ö)REV’deyiz. Tüm meslektaşlarımızı ve sağlık emekçilerini bu mücadeleye katılmaya davet ediyoruz” denildi.TTB, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın sağlık hizmetlerini piyasalaştırdığını, hekimlerin mesleki özerkliğini zayıflattığını ve hastaların nitelikli sağlık hizmetine erişimini engellediğini savundu. Ayrıca, sağlık çalışanlarının ağır çalışma koşulları, düşük ücretler ve artan şiddet olaylarıyla karşı karşıya kaldığına dikkat çekildi.14 Mart sonrası süreçTTB ve sağlık meslek örgütleri, 14 Mart sonrasında da sağlık hizmetlerinin halk yararına yeniden düzenlenmesi için çalışmalarına devam edeceklerini duyurdu. Hekimler, bu süreçte halkın sağlık hakkını savunmak ve daha adil bir sağlık sistemi için mücadele etmek amacıyla bir araya gelmeye çağrıldı.TTB, 14 Mart’ta gerçekleştirilecek G(ö)REV’e yalnızca hekimlerin ve sağlık emekçilerinin değil, tüm halkın destek vermesini istedi. Açıklamada, “Halkımızın sağlıklı yaşam hakkını savunmak ve daha iyi bir sağlık sistemi için hep birlikte mücadele edeceğiz” ifadelerine yer verildi. Bu çağrıyla birlikte, 14 Mart Tıp Bayramı’nda hekimler ve sağlık çalışanları, mevcut sistemin sorunlarına dikkat çekmek ve 'Başka Bir Sağlık Sistemi' talebini yükseltmek için bir araya gelecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/hasta-tarafindan-bicaklanan-beyin-cerrahinin-durumuna-iliskin-bakan-memisoglundan-aciklama-1094193713.html
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türk tabipleri birliği (ttb), türk tabipler birliği, grev, grev hakkı, genel grev, sağlık, sağlık bakanı, sağlık çalışanı, sağlık bakanlığı
türk tabipleri birliği (ttb), türk tabipler birliği, grev, grev hakkı, genel grev, sağlık, sağlık bakanı, sağlık çalışanı, sağlık bakanlığı
Türk Tabipler Birliği duyurdu: Doktorlar 14 Mart'ta greve gidiyor
Türk Tabipleri Birliği (TTB), 14 Mart Tıp Bayramı’nda hekimler ve sağlık emekçilerini mevcut sağlık sistemini protesto etmek ve 'Başka Bir Sağlık Sistemi'nin mümkün olduğunu vurgulamak amacıyla iş bırakmaya çağırdı. TTB, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın sağlık hizmetlerini ticarileştirdiğini belirterek 14 Mart tarihinde doktorları greve davet etti.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), 14 Mart Tıp Bayramı’nda hekimler ve sağlık emekçileri için grev kararı aldı.
TTB Merkez Konseyi tarafından yapılan açıklamada, mevcut sağlık sisteminin hastalara nitelikli sağlık hizmeti sunma şansı tanımadığı ifade edildi. Açıklamada, “Hastalarımıza ve halkımıza ‘Başka Bir Sağlık Sistemi’ni anlatmak için 14 Mart’ta G(ö)REV’deyiz. Tüm meslektaşlarımızı ve sağlık emekçilerini bu mücadeleye katılmaya davet ediyoruz” denildi.
TTB, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın sağlık hizmetlerini piyasalaştırdığını, hekimlerin mesleki özerkliğini zayıflattığını ve hastaların nitelikli sağlık hizmetine erişimini engellediğini savundu. Ayrıca, sağlık çalışanlarının ağır çalışma koşulları, düşük ücretler ve artan şiddet olaylarıyla karşı karşıya kaldığına dikkat çekildi.
TTB ve sağlık meslek örgütleri, 14 Mart sonrasında da sağlık hizmetlerinin halk yararına yeniden düzenlenmesi için çalışmalarına devam edeceklerini duyurdu. Hekimler, bu süreçte halkın sağlık hakkını savunmak ve daha adil bir sağlık sistemi için mücadele etmek amacıyla bir araya gelmeye çağrıldı.
TTB, 14 Mart’ta gerçekleştirilecek G(ö)REV’e yalnızca hekimlerin ve sağlık emekçilerinin değil, tüm halkın destek vermesini istedi. Açıklamada, “Halkımızın sağlıklı yaşam hakkını savunmak ve daha iyi bir sağlık sistemi için hep birlikte mücadele edeceğiz” ifadelerine yer verildi. Bu çağrıyla birlikte, 14 Mart Tıp Bayramı’nda hekimler ve sağlık çalışanları, mevcut sistemin sorunlarına dikkat çekmek ve 'Başka Bir Sağlık Sistemi' talebini yükseltmek için bir araya gelecek.