https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/zamli-bayram-ikramiyesi-mecliste-155-milyon-kisiye-4-bin-tl-odeme-dogum-yardimi-da-artiyor-1094469890.html

Zamlı bayram ikramiyesi Meclis’te: 15.5 milyon kişiye 4 bin TL ödeme, doğum yardımı da artıyor

Zamlı bayram ikramiyesi Meclis’te: 15.5 milyon kişiye 4 bin TL ödeme, doğum yardımı da artıyor

Sputnik Türkiye

TBMM görüşülen yeni kanun teklifi, emekli bayram ikramiyesinin 4 bin TL’ye yükseltilmesini, doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri ve çeşitli mali... 13.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-13T11:37+0300

2025-03-13T11:37+0300

2025-03-13T11:37+0300

ekonomi̇

devlet hava meydanları i̇şletmesi (dhmi̇)

tbmm

meclis

emekli bayram ikramiyesi

bayram ikramiyesi

ikramiye

i̇kramiye

doğum yardımı

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Meclis’te görüşülen kanun teklifi kapsamında, emekli bayram ikramiyeleri yeniden düzenleniyor. 2 Mart 2024 tarihinde 3 bin TL’ye yükseltilen bayram ikramiyeleri, teklifin yasalaşması halinde Ramazan ve Kurban bayramlarında 4 bin TL olarak ödenecek.Bu artışın 2025 yılı bütçesine 28,4 milyar TL ek maliyet getireceği hesaplanıyor. Öte yandan, birden fazla dosyadan emekli maaşı veya gelir alan kişilere yalnızca en yüksek ödemeye imkan veren tek dosya üzerinden ikramiye verilecek. Bu düzenleme kapsamında 15,5 milyon kişinin bayram ikramiyesi alması öngörülüyor.Doğum Yardımı Programı kalıcı hale getiriliyorKanun teklifi, doğum yardımı programını düzenli bir sosyal destek programı haline getirmeyi hedefliyor. Yeni düzenlemeye göre, 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için 5 yaşını tamamlayana kadar doğum yardımı yapılacak. Yardımdan yararlanmak için ebeveynin Türkiye’de ikamet etmesi ve belirlenen süre içinde başvuru yapması gerekecek.Bu kapsamda, beş yıllık maliyet projeksiyonu hazırlandı. Buna göre:2024 yılı için bu programa 211 milyon TL ayrıldığı düşünüldüğünde, 2025’te ek maliyetin 22,6 milyar TL olacağı tahmin ediliyor.Sporculara destek artıyorGençlik ve Spor Bakanlığı, olimpik ve paralimpik spor dallarında yetiştirilen 8 bin sporcu için sağlanan harçlık ödemelerini artırıyor. 2022’de 81 milyon TL, 2023’te 218 milyon TL, 2024’te ise 406 milyon TL sporcu harçlığı ödendi.2025 itibarıyla bu desteğin daha da artırılması beklenirken, sporculara yapılan ödemeler asgari ücretin net tutarını geçmeyecek şekilde ayarlanacak.Otoyol geçiş ücretlerinde yeni uygulamaTeklif kapsamında, yabancı plakalı araçların otoyol geçiş ücretlerini ödemeden çıkış yapmasını önlemek amacıyla yeni bir tahsilat yöntemi getiriliyor. Buna göre:Mali müşavirler i̇çin yeni genel kurul düzeniSerbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin oda genel kurullarına ilişkin yeni bir düzenleme teklif ediliyor. Buna göre:DHMİ personeline yeni performans primiTeklifte yer alan bir diğer önemli düzenleme, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) personeline yönelik performans primi uygulaması. Buna göre:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/emekli-bayram-ikramiyesi-ne-zaman-odenecek-ikramiye-tutari-guncellenecek-mi-bakan-isikhandan-net-1094424827.html

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devlet hava meydanları i̇şletmesi (dhmi̇), tbmm, meclis, emekli bayram ikramiyesi, bayram ikramiyesi, ikramiye, i̇kramiye, doğum yardımı