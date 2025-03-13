https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/zamli-bayram-ikramiyesi-mecliste-155-milyon-kisiye-4-bin-tl-odeme-dogum-yardimi-da-artiyor-1094469890.html
Zamlı bayram ikramiyesi Meclis’te: 15.5 milyon kişiye 4 bin TL ödeme, doğum yardımı da artıyor
Zamlı bayram ikramiyesi Meclis’te: 15.5 milyon kişiye 4 bin TL ödeme, doğum yardımı da artıyor
Sputnik Türkiye
TBMM görüşülen yeni kanun teklifi, emekli bayram ikramiyesinin 4 bin TL’ye yükseltilmesini, doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri ve çeşitli mali... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T11:37+0300
2025-03-13T11:37+0300
2025-03-13T11:37+0300
ekonomi̇
devlet hava meydanları i̇şletmesi (dhmi̇)
tbmm
meclis
emekli bayram ikramiyesi
bayram ikramiyesi
ikramiye
i̇kramiye
doğum yardımı
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Meclis’te görüşülen kanun teklifi kapsamında, emekli bayram ikramiyeleri yeniden düzenleniyor. 2 Mart 2024 tarihinde 3 bin TL’ye yükseltilen bayram ikramiyeleri, teklifin yasalaşması halinde Ramazan ve Kurban bayramlarında 4 bin TL olarak ödenecek.Bu artışın 2025 yılı bütçesine 28,4 milyar TL ek maliyet getireceği hesaplanıyor. Öte yandan, birden fazla dosyadan emekli maaşı veya gelir alan kişilere yalnızca en yüksek ödemeye imkan veren tek dosya üzerinden ikramiye verilecek. Bu düzenleme kapsamında 15,5 milyon kişinin bayram ikramiyesi alması öngörülüyor.Doğum Yardımı Programı kalıcı hale getiriliyorKanun teklifi, doğum yardımı programını düzenli bir sosyal destek programı haline getirmeyi hedefliyor. Yeni düzenlemeye göre, 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için 5 yaşını tamamlayana kadar doğum yardımı yapılacak. Yardımdan yararlanmak için ebeveynin Türkiye’de ikamet etmesi ve belirlenen süre içinde başvuru yapması gerekecek.Bu kapsamda, beş yıllık maliyet projeksiyonu hazırlandı. Buna göre:2024 yılı için bu programa 211 milyon TL ayrıldığı düşünüldüğünde, 2025’te ek maliyetin 22,6 milyar TL olacağı tahmin ediliyor.Sporculara destek artıyorGençlik ve Spor Bakanlığı, olimpik ve paralimpik spor dallarında yetiştirilen 8 bin sporcu için sağlanan harçlık ödemelerini artırıyor. 2022’de 81 milyon TL, 2023’te 218 milyon TL, 2024’te ise 406 milyon TL sporcu harçlığı ödendi.2025 itibarıyla bu desteğin daha da artırılması beklenirken, sporculara yapılan ödemeler asgari ücretin net tutarını geçmeyecek şekilde ayarlanacak.Otoyol geçiş ücretlerinde yeni uygulamaTeklif kapsamında, yabancı plakalı araçların otoyol geçiş ücretlerini ödemeden çıkış yapmasını önlemek amacıyla yeni bir tahsilat yöntemi getiriliyor. Buna göre:Mali müşavirler i̇çin yeni genel kurul düzeniSerbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin oda genel kurullarına ilişkin yeni bir düzenleme teklif ediliyor. Buna göre:DHMİ personeline yeni performans primiTeklifte yer alan bir diğer önemli düzenleme, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) personeline yönelik performans primi uygulaması. Buna göre:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/emekli-bayram-ikramiyesi-ne-zaman-odenecek-ikramiye-tutari-guncellenecek-mi-bakan-isikhandan-net-1094424827.html
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devlet hava meydanları i̇şletmesi (dhmi̇), tbmm, meclis, emekli bayram ikramiyesi, bayram ikramiyesi, ikramiye, i̇kramiye, doğum yardımı
devlet hava meydanları i̇şletmesi (dhmi̇), tbmm, meclis, emekli bayram ikramiyesi, bayram ikramiyesi, ikramiye, i̇kramiye, doğum yardımı
Zamlı bayram ikramiyesi Meclis’te: 15.5 milyon kişiye 4 bin TL ödeme, doğum yardımı da artıyor
TBMM görüşülen yeni kanun teklifi, emekli bayram ikramiyesinin 4 bin TL’ye yükseltilmesini, doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri ve çeşitli mali değişiklikleri içeriyor. Ayrıca sporcu harçlıkları, otoyol geçiş ücretleri ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) personel primlerine yönelik yeni düzenlemeler de gündemde.
Meclis’te görüşülen kanun teklifi kapsamında, emekli bayram ikramiyeleri yeniden düzenleniyor. 2 Mart 2024 tarihinde 3 bin TL’ye yükseltilen bayram ikramiyeleri, teklifin yasalaşması halinde Ramazan ve Kurban bayramlarında 4 bin TL olarak ödenecek.
Bu artışın 2025 yılı bütçesine 28,4 milyar TL ek maliyet getireceği hesaplanıyor. Öte yandan, birden fazla dosyadan emekli maaşı veya gelir alan kişilere yalnızca en yüksek ödemeye imkan veren tek dosya üzerinden ikramiye verilecek. Bu düzenleme kapsamında 15,5 milyon kişinin bayram ikramiyesi alması öngörülüyor.
Doğum Yardımı Programı kalıcı hale getiriliyor
Kanun teklifi, doğum yardımı programını düzenli bir sosyal destek programı haline getirmeyi hedefliyor. Yeni düzenlemeye göre, 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için 5 yaşını tamamlayana kadar doğum yardımı yapılacak. Yardımdan yararlanmak için ebeveynin Türkiye’de ikamet etmesi ve belirlenen süre içinde başvuru yapması gerekecek.
Bu kapsamda, beş yıllık maliyet projeksiyonu hazırlandı. Buna göre:
1. yıl bütçesi: 22,8 milyar TL 2. yıl bütçesi: 45,7 milyar TL 3. yıl bütçesi: 67,6 milyar TL 4. yıl bütçesi: 89,5 milyar TL 5. yıl bütçesi: 111,4 milyar TL
2024 yılı için bu programa 211 milyon TL ayrıldığı düşünüldüğünde, 2025’te ek maliyetin 22,6 milyar TL olacağı tahmin ediliyor.
Sporculara destek artıyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı, olimpik ve paralimpik spor dallarında yetiştirilen 8 bin sporcu için sağlanan harçlık ödemelerini artırıyor. 2022’de 81 milyon TL, 2023’te 218 milyon TL, 2024’te ise 406 milyon TL sporcu harçlığı ödendi.
2025 itibarıyla bu desteğin daha da artırılması beklenirken, sporculara yapılan ödemeler asgari ücretin net tutarını geçmeyecek şekilde ayarlanacak.
Otoyol geçiş ücretlerinde yeni uygulama
Teklif kapsamında, yabancı plakalı araçların otoyol geçiş ücretlerini ödemeden çıkış yapmasını önlemek amacıyla yeni bir tahsilat yöntemi getiriliyor. Buna göre:
Geçiş ücreti ve varsa ceza, araç ülkeyi terk etmeden gümrük kapılarında tahsil edilecek
.
Bu düzenleme ile yıllık yaklaşık 5 milyon dolar ek gelir
sağlanması planlanıyor.
Mali müşavirler i̇çin yeni genel kurul düzeni
Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin oda genel kurullarına ilişkin yeni bir düzenleme teklif ediliyor. Buna göre:
Genel kurul toplantı çağrıları artık odaların resmi internet sitelerinde ilan edilecek
.
Taahhütlü posta ile bildirim uygulaması kaldırılacak
.
Bu değişiklik ile yıllık 13,4 milyon TL tasarruf sağlanması
hedefleniyor.
DHMİ personeline yeni performans primi
Teklifte yer alan bir diğer önemli düzenleme, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) personeline yönelik performans primi uygulaması. Buna göre:
Türkiye’de sivil havalimanlarında gerçekleşen giden uçak trafiği sayısına göre prim hesaplanacak
.
12 bin 7 DHMİ personeline yıllık yaklaşık 4,5 milyar TL ek ödeme yapılacak
.
Bu ödemeler Eurocontrol’den sağlanan bütçeden karşılanacağı için ülke bütçesine ek maliyet getirmeyecek
.